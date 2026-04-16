血流センサーの市場の成長分析と動向予測レポート2026-2032 【GlobalInfoResearch】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347099/images/bodyimage1】
GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区）は、医療機器・ヘルスケア分野における最新調査レポート 「血流センサーの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を発表しました。本レポートでは、血流センサー市場の動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2021年から2032年までの市場動向に基づく成長予測を掲載しています。本調査では、定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1306401/blood-flow-sensor
1. 製品定義と市場規模：なぜ血流センサーが今、戦略資産なのか
血流センサーとは、生体組織内の血液流量・血流速度・血流量変化をリアルタイムに計測するデバイスです。代表的な方式には、レーザードップラー血流計、超音波ドップラー方式、熱拡散式などがあり、非侵襲計測が可能であることから、臨床医療から一般健康機器まで幅広い応用が進んでいます。
当レポートの市場規模推計（QYResearch公式データに基づく）によると、2025年における世界の血流センサー市場は約4億2,000万米ドルに達しました。医療機器向け需要が全体の約68%を占め、次いでスマートフォン・ウェアラブルデバイス向けが約22%を占めています。特に2024年下期以降、アップルウォッチやフィットビットなどのコンシューマーヘルスデバイスに光学式血流センサーが標準搭載される動きが加速し、血流センサーの出荷数量は前年同期比＋32%と極めて高い伸びを示しました。
2. 業界発展の主要特徴：医療機器規制と技術革新の二重構造
本市場の最も顕著な特徴は、「医療グレード（クラスII/III）とライフスタイルグレード（クラスI相当）の二層市場」 が明確に分離している点です。当レポートでは以下の３点を業界の主要特性として抽出しています。
(1) 医療用血流センサーにおける精度・信頼性への厳格な要件
冠動脈血流予備能（FFR）測定や脳血流モニタリングなど、侵襲的・準侵襲的な医療用途では、センサーには±5%以内の誤差率、リアルタイム応答性、そして生体適合性が求められます。この領域では、Abbott（米国）、Philips Volcano（オランダ）、Boston Scientific（米国）などが、長年の臨床エビデンスと規制当局（FDA、PMDA、MHLW）の承認を武器に高い市場シェアを維持しています。2025年に発表された各社の年次報告書によれば、これらの企業は血流センサーの小型化・ワイヤレス化に向けた研究開発投資を前年比＋15%増としています。
(2) ライフスタイル・ウェルネス領域におけるコスト競争と機能統合
一方、スマートフォンやマッサージチェアに搭載される民生用血流センサーでは、絶対精度よりもトレンド検出とユーザー体験が重視されます。この領域では、Kyocera（日本）やNTT-AT（日本）などの電子部品メーカーが、小型・低コストの光学式センサーモジュールを供給しており、中国のスマートバンドメーカーやマッサージチェアブランドへの採用が拡大中です。特にWirelessタイプの血流センサーは、Bluetooth Low Energy対応により、スマートフォンアプリとの連携が容易である点が評価されています。
GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区）は、医療機器・ヘルスケア分野における最新調査レポート 「血流センサーの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を発表しました。本レポートでは、血流センサー市場の動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2021年から2032年までの市場動向に基づく成長予測を掲載しています。本調査では、定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1306401/blood-flow-sensor
1. 製品定義と市場規模：なぜ血流センサーが今、戦略資産なのか
血流センサーとは、生体組織内の血液流量・血流速度・血流量変化をリアルタイムに計測するデバイスです。代表的な方式には、レーザードップラー血流計、超音波ドップラー方式、熱拡散式などがあり、非侵襲計測が可能であることから、臨床医療から一般健康機器まで幅広い応用が進んでいます。
当レポートの市場規模推計（QYResearch公式データに基づく）によると、2025年における世界の血流センサー市場は約4億2,000万米ドルに達しました。医療機器向け需要が全体の約68%を占め、次いでスマートフォン・ウェアラブルデバイス向けが約22%を占めています。特に2024年下期以降、アップルウォッチやフィットビットなどのコンシューマーヘルスデバイスに光学式血流センサーが標準搭載される動きが加速し、血流センサーの出荷数量は前年同期比＋32%と極めて高い伸びを示しました。
2. 業界発展の主要特徴：医療機器規制と技術革新の二重構造
本市場の最も顕著な特徴は、「医療グレード（クラスII/III）とライフスタイルグレード（クラスI相当）の二層市場」 が明確に分離している点です。当レポートでは以下の３点を業界の主要特性として抽出しています。
(1) 医療用血流センサーにおける精度・信頼性への厳格な要件
冠動脈血流予備能（FFR）測定や脳血流モニタリングなど、侵襲的・準侵襲的な医療用途では、センサーには±5%以内の誤差率、リアルタイム応答性、そして生体適合性が求められます。この領域では、Abbott（米国）、Philips Volcano（オランダ）、Boston Scientific（米国）などが、長年の臨床エビデンスと規制当局（FDA、PMDA、MHLW）の承認を武器に高い市場シェアを維持しています。2025年に発表された各社の年次報告書によれば、これらの企業は血流センサーの小型化・ワイヤレス化に向けた研究開発投資を前年比＋15%増としています。
(2) ライフスタイル・ウェルネス領域におけるコスト競争と機能統合
一方、スマートフォンやマッサージチェアに搭載される民生用血流センサーでは、絶対精度よりもトレンド検出とユーザー体験が重視されます。この領域では、Kyocera（日本）やNTT-AT（日本）などの電子部品メーカーが、小型・低コストの光学式センサーモジュールを供給しており、中国のスマートバンドメーカーやマッサージチェアブランドへの採用が拡大中です。特にWirelessタイプの血流センサーは、Bluetooth Low Energy対応により、スマートフォンアプリとの連携が容易である点が評価されています。