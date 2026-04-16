東京都市大学の「ひらめき・こと・もの・ひと」づくりプログラムが文部科学省「知識集約型社会を支える人材育成事業」において最高評価「S」を獲得 ― 他大学のモデルとなり得る先進的な教育事例として評価

東京都市大学の「ひらめき・こと・もの・ひと」づくりプログラムが文部科学省「知識集約型社会を支える人材育成事業」において最高評価「S」を獲得 ― 他大学のモデルとなり得る先進的な教育事例として評価