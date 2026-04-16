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クラウド／AI活用から三層分離・ガイドライン対応までトータル提案− 「自治体・公共Week 2026」に出展 −
アライドテレシス株式会社（本社 東京都品川区、代表取締役社長 サチエ オオシマ）は、2026年5月13日（水）から15日（金）に開催される「自治体・公共Week 2026」に出展します。
自治体・公共Weekは、「住みやすい街づくり」「活性化」「業務効率化」につながる製品・サービスが集まる日本最大の自治体向けの展示会です。
近年、自治体においては、クラウドの本格活用や三層分離の見直し、AI導入、ゼロトラストセキュリティへの対応など、ITインフラの高度化が急速に進んでいます。
一方で、DX・IT人材の不足やネットワーク運用管理の属人化、クラウド利用の拡大に伴う帯域不足、セキュリティリスクの増大など、現場には依然として多くの課題が残されています。
こうした背景のもと、将来的なクラウドやAIのさらなる活用を見据え、変化に柔軟に対応できるセキュアなネットワーク環境の整備が、自治体ITインフラにおける重要なテーマとなっています。
そこで、本展示会において当社は、「ITインフラの課題解決を伴走支援 ―クラウド／AI活用・三層分離・ガイドライン対策―」をテーマに、自治体DXの実現を支えるITインフラ・ネットワークのポイントと最新ソリューションをご紹介します。
業務効率化に不可欠な無線LANや帯域強化を実現する最新製品をはじめ、運用負荷の軽減や属人化解消に寄与する運用管理・支援ソリューション、導入事例に基づくモデル別構成、さらにゼロトラスト化やガイドライン対応に向けたセキュリティ対策まで、幅広くご提案します。
■開催概要
名 称：自治体・公共Week 2026
会 期：2026年5月13日（水）〜5月15日（金）10：00〜17：00
会 場：東京ビックサイト 西1〜2ホール（小間番号：G5-40）
主 催：自治体・公共Week実行委員会
詳 細：https://www.publicweek.jp/ja-jp.html
■出展内容
＜テーマ＞
「ITインフラの課題解決を伴走支援−クラウド／AI活用・三層分離・ガイドライン対策−」
●快適な庁内外ネットワーク環境への改善
【クラウド利用増加に伴う庁内の帯域不足問題を解決】
− ネットワークの高速化・帯域強化を実現する製品ラインナップ
（Wi-Fi 7/6E/6 対応無線LANアクセスポイント、10G・マルチギガ対応スイッチ、10G対応ルーター）
【セキュリティ要件を満たしたクラウド活用を推進】
− ISMAP登録IaaS型クラウドサービスを活用した、安心・安全なシステム基盤
（さくらのクラウド：さくらインターネット株式会社）
【災害・防犯対策による地域の安心・安全の課題を解決】
− 観光誘致や災害対策に役立つ公衆無線LAN
− 平時・災害時でも活用できるネットワークカメラの導入
（協力出展：アクシスコミュニケーションズ株式会社）
− 急な災害時でもすぐに通信環境を構築できる衛星通信サービス（SatPack Mini）
（協力出展：ソフトバンク株式会社）
●IT運用の負担軽減／アウトソーシング
【運用の属人化・人手不足問題を解決】
− ネットワークの見える化で管理の負荷を軽減（Vista Managerシリーズ）
− ネットワークの運用管理をクラウド上で一元化（Allied OneConnect）
− IT運用支援サービス（Net.Service）
●三層対策見直しに向けた移行支援
【三層分離の課題を解決】
− クラウド活用・業務効率化に最適なα’モデルを安全に実現（Allied SecureWAN）
− モデル別のITインフラ構成事例紹介
（α’モデル：香川県 三豊市 様／香川県 丸亀市 様、β’モデル：北海道 富良野市 様）
●ゼロトラスト・SASEの導入
【2030年頃を見据えたセキュリティの課題を解決】
− 安全・安心なクラウドアクセス基盤（Allied SecureWAN）
− ゼロトラストを実現する多要素認証サービス
（協力出展：株式会社ソリトンシステムズ）
− LGWAN系・マイナンバー利用事務系にも利用できる安全なネットワーク分離
（協力出展：株式会社ソリトンシステムズ／ジェイズ・コミュニケーション株式会社／NTTテクノクロス株式会社）
− 業務端末のセキュリティ強化（EDR）
出展内容などの詳細は当社ホームページよりご確認ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/event/exhibit/publicweek_2026/
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。なお、本文に記載のある「Allied OneConnect」は現在、商標登録出願中の名称となります。
注）展示内容は、都合により変更される場合がございます。予めご了承ください。
<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
関連リンク
出展内容などの詳細は当社ホームページよりご確認ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/event/exhibit/publicweek_2026/
自治体・公共Weekは、「住みやすい街づくり」「活性化」「業務効率化」につながる製品・サービスが集まる日本最大の自治体向けの展示会です。
近年、自治体においては、クラウドの本格活用や三層分離の見直し、AI導入、ゼロトラストセキュリティへの対応など、ITインフラの高度化が急速に進んでいます。
こうした背景のもと、将来的なクラウドやAIのさらなる活用を見据え、変化に柔軟に対応できるセキュアなネットワーク環境の整備が、自治体ITインフラにおける重要なテーマとなっています。
そこで、本展示会において当社は、「ITインフラの課題解決を伴走支援 ―クラウド／AI活用・三層分離・ガイドライン対策―」をテーマに、自治体DXの実現を支えるITインフラ・ネットワークのポイントと最新ソリューションをご紹介します。
業務効率化に不可欠な無線LANや帯域強化を実現する最新製品をはじめ、運用負荷の軽減や属人化解消に寄与する運用管理・支援ソリューション、導入事例に基づくモデル別構成、さらにゼロトラスト化やガイドライン対応に向けたセキュリティ対策まで、幅広くご提案します。
■開催概要
名 称：自治体・公共Week 2026
会 期：2026年5月13日（水）〜5月15日（金）10：00〜17：00
会 場：東京ビックサイト 西1〜2ホール（小間番号：G5-40）
主 催：自治体・公共Week実行委員会
詳 細：https://www.publicweek.jp/ja-jp.html
■出展内容
＜テーマ＞
「ITインフラの課題解決を伴走支援−クラウド／AI活用・三層分離・ガイドライン対策−」
●快適な庁内外ネットワーク環境への改善
【クラウド利用増加に伴う庁内の帯域不足問題を解決】
− ネットワークの高速化・帯域強化を実現する製品ラインナップ
（Wi-Fi 7/6E/6 対応無線LANアクセスポイント、10G・マルチギガ対応スイッチ、10G対応ルーター）
【セキュリティ要件を満たしたクラウド活用を推進】
− ISMAP登録IaaS型クラウドサービスを活用した、安心・安全なシステム基盤
（さくらのクラウド：さくらインターネット株式会社）
【災害・防犯対策による地域の安心・安全の課題を解決】
− 観光誘致や災害対策に役立つ公衆無線LAN
− 平時・災害時でも活用できるネットワークカメラの導入
（協力出展：アクシスコミュニケーションズ株式会社）
− 急な災害時でもすぐに通信環境を構築できる衛星通信サービス（SatPack Mini）
（協力出展：ソフトバンク株式会社）
●IT運用の負担軽減／アウトソーシング
【運用の属人化・人手不足問題を解決】
− ネットワークの見える化で管理の負荷を軽減（Vista Managerシリーズ）
− ネットワークの運用管理をクラウド上で一元化（Allied OneConnect）
− IT運用支援サービス（Net.Service）
●三層対策見直しに向けた移行支援
【三層分離の課題を解決】
− クラウド活用・業務効率化に最適なα’モデルを安全に実現（Allied SecureWAN）
− モデル別のITインフラ構成事例紹介
（α’モデル：香川県 三豊市 様／香川県 丸亀市 様、β’モデル：北海道 富良野市 様）
●ゼロトラスト・SASEの導入
【2030年頃を見据えたセキュリティの課題を解決】
− 安全・安心なクラウドアクセス基盤（Allied SecureWAN）
− ゼロトラストを実現する多要素認証サービス
（協力出展：株式会社ソリトンシステムズ）
− LGWAN系・マイナンバー利用事務系にも利用できる安全なネットワーク分離
（協力出展：株式会社ソリトンシステムズ／ジェイズ・コミュニケーション株式会社／NTTテクノクロス株式会社）
− 業務端末のセキュリティ強化（EDR）
出展内容などの詳細は当社ホームページよりご確認ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/event/exhibit/publicweek_2026/
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。なお、本文に記載のある「Allied OneConnect」は現在、商標登録出願中の名称となります。
注）展示内容は、都合により変更される場合がございます。予めご了承ください。
<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
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出展内容などの詳細は当社ホームページよりご確認ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/event/exhibit/publicweek_2026/