特許技術のAI基盤がSAP利活用を変える

株式会社アルベナ

基幹システムとしてSAP S/4HANAを導入している企業は多いですが、しかしその膨大なデータが、経営判断や日々の業務に十分活かされているかといえば、そうでないのが実情です。背景のひとつには、SAPと外部システムとの連携が、長きにわたり高い専門性を要する設計であったという事情があります。相応の人材確保や開発工数なしには、SAPのデータや機能を外部から扱うことは容易ではなく、生成AIが急速に普及し、業務活用への期待が高まる中でも、この状況は変わっていませんでした。

株式会社アルベナが開発したC-Dock Seriesは、そのSAPとAIの間に立ちはだかる壁を取り除くことを目的に生まれたAI統合レイヤーです。

C-Dock Seriesは、SAP S/4HANAとAIを接続するAI統合レイヤーです。MCP（Model Context Protocol）と呼ばれる標準規格を採用することで、ClaudeやGemini、ChatGPTといった外部のAIツールから、自然言語によるSAP操作を可能にします。

特徴的なのは、AIが「その企業の言葉」を扱える点です。たとえば「本社」が社内でどのコード・組織を指すのか、自社固有の業務フローをどう解釈するか-C-Dockはそうした企業ごとの文脈をAIに与える仕組みを備えており、多言語対応も含め、導入企業の現場に即した運用を実現することができます。

C-Dockが提供するのは、使い慣れたAIツールをそのままSAP活用に転用できる利便性だけではありません。特定のAIプロバイダーや開発プラットフォームへの依存を前提としない設計により、企業は将来にわたってAIツールを柔軟に選択・切り替えることができます。テクノロジーの変化に左右されない、持続可能なIT投資を実現する基盤として機能する点も、C-Dockの重要な特徴のひとつです。なお、C-Dock Seriesのコア機能のメカニズムには、特許取得済みの技術が採用されています（特許7845738）。

C-Dock SeriesはAI統合レイヤーとして設計されており、その上でどのようなツールやアプリケーションを構築するかは、導入企業や開発パートナーの自由に委ねられていますが、アルベナはこの基盤を活用した公式ツールとして、新たに2製品をリリースします。

そのひとつが『C-Dock Liteforms』です。ExcelをインターフェースとしてSAPのデータを取得・活用する帳票作成ツールであり、現場に定着したExcel業務の流れを変えることなく、SAPとのデータ連携を実現します。レイアウトの調整や項目の変更といった改修も、Excel操作の範囲で完結するため、特別な開発技術を必要としません。業務担当者が自らの手で帳票を育てていける点が、大きな特徴です。

もうひとつが『C-Dock Records』です。SAPへの一括でのデータ登録・更新を担うツールです。

従来、品目マスタの更新や受注伝票の一括投入といったデータ操作は、処理の種類ごとに専用のプログラムを個別に開発・用意する必要がありました。C-Dock Recordsはこうした処理を単一のツールで一括して担える設計となっており、開発・保守にかかる工数を大幅に削減します。子会社展開やシステム移行に伴うデータ移行作業にも対応でき、グループ企業を持つ組織での活用も視野に入れています。



C-Dock Seriesは、AI統合レイヤーを核としながら、周辺ツールの拡充によって企業のSAP活用を多面的に支援するプラットフォームへと発展しつつあります。株式会社アルベナは今後も、SAP導入企業が抱える課題に向き合いながら、製品ラインナップの拡張や業務支援を続けていく方針です。

C-Dock Seriesの詳細および導入に関するお問い合わせは、株式会社アルベナの公式サイトよりご確認ください。

株式会社アルベナ

所在地：東京都千代田区有楽町1-5-2 東宝日比谷プロムナードビル 11階

代表者：代表取締役 相馬 智之

事業内容：SAPコンサルティング、Odoo導入支援、DXグランドデザイン、AI SOLUTION

HP： https://alubena.com

お問い合わせ：contact@alubena.com