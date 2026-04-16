建築設備CAD『CADWe′ll Tfas 15』4月27日提供開始「作図編集の深化」「部品拡充」「Box連携」で技術者の生産性を最大化

株式会社ダイテック

株式会社ダイテック（本社：東京都品川区、代表取締役社長：野村明憲、以下ダイテック）は、建築設備CADソフトの定番「CADWe'll Tfas」の最新バージョン「CADWe'll Tfas 15」を2026年4月27日（月）にリリースいたします。

■ 開発の背景

現在、建設業界は資材高騰や人手不足により、「建設計画の白紙化」や「着工の無期限延期」が相次ぐ極めて厳しい局面にあります。

こうした状況下、プロジェクト完遂に不可欠な「現場の徹底した効率化」を支援するため、稼働本数85,000本を超える建築設備専用CADの最新版『CADWe'll Tfas 15』をリリースしました 。本バージョンでは、圧倒的な普及実績に基づき寄せられた現場の声を反映。「作図編集の深化」「2.4万種の部品拡充」「Box連携」を軸とした新機能により、技術者の生産性を最大化し、停滞する現場を強力に動かします。

■ 3つの最重要アップデート

1. クラウドストレージ「Box」への直接対応

Box内の図面を開く際、Boxにログインできるようにしました。これにより、オフィス、現場、協力会社間において、シームレスかつセキュアなデータ共有を実現します。

2. シート機能および作図・編集機能のブラッシュアップ

・シート機能の強化

選択したシート内の図形を「シートと同名のレイヤ」へ、また選択したレイヤ内の図形を「レイヤと同名のシート」へ移動できるよう機能を拡充しました。

・レイアウト一括図面登録

展開中の図面内に含まれるレイアウトを複数指定し、一括で図面登録できるようにしました。

・ルーティング・ダクト機能の強化

角ダクトの閉止板からカラーをつけて丸ダクトを取り出せるようにしたほか 、角ダクトのフランジを内フランジに変更する機能や、全縮尺でのフランジ幅実寸表示にも対応しました。

・傍記・レベル表記の拡充

勾配配管のレベル傍記表示 、冷媒管傍記のインチサイズ（B）表示 、電気パイプの上端・下端FL指定および傍記表示など、図面の表現力を大幅に向上させています。

・器具データの利活用

照度分布図機能で付加した器具データから姿図を取得し、図面に配置できるようにしました。

3. 空調衛生・電気部品の圧倒的なラインナップ

・空調衛生部材

配管（直管）、配管継手、弁類、計器類、排水金具を多数追加しました。

・電気部品

LED照明器具に誘導灯兼用非常用照明、不滅灯、発電用回路、施工用を多数追加しました。

・メーカー部品の拡充

メーカー部品22社／約24,800種類に対応。各メーカーの最新ラインナップをTfas部品として取り込むことが可能です。

・ユーザー提供部品

ユーザー様のご厚意によりご提供いただいた約3,700種類の部品を無償で公開しています。

■ その他のアップデート項目（一覧）

・ 3D機能の強化

・ DRA-CADファイルの対応

・ ルーティング時の継手切替

・ ケーブルラック・バスダクトの機能強化

・ 器具表作成の強化

株式会社ダイテック 会社概要

＜本社所在地＞〒140-0013 東京都品川区南大井6丁目16番19号大森MHビル

＜設立＞1969年10月

＜代表者＞代表取締役社長 野村 明憲

＜事業内容＞

・石油販売業向け情報処理サービスの開発・運用

・建設業向けCADの開発・販売

・住宅産業向けクラウドの開発・提供

＜URL＞https://www.daitec.co.jp/

＜親会社＞株式会社ダイテックホールディング

＜製品に関する問合せ先＞

株式会社ダイテック

CAD事業本部 CAD営業部

電話：03-5762-3511

E-mail：cad-setsubi@daitec.co.jp