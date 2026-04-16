miibo、自律進化型カスタマーサポートAI SaaS「miibo for カスタマーサポート」を発表

株式会社miibo

株式会社miibo（本社：東京都港区、代表取締役：功刀 雅士）は、問い合わせ対応を担う企業向けに、導入後の改善運用まで見据えたカスタマーサポートAI SaaS「miibo for カスタマーサポート」を発表しました。

本サービスは、AIが一次対応を行い判断が難しい内容は人が対応することで、回答品質を保ちながら自動化を進められるサービスです。さらに、人が対応した内容をAIに反映することで、専任の改善担当を増やさずに運用の中で回答精度と対応範囲を広げていけます。

その結果、問い合わせ対応の負荷を抑えながら、これまで電話やフォームに至らなかった軽い相談にも対応しやすくなり、企業の顧客接点の拡張にもつながります。なお、本日よりクローズドβテスト参加企業の募集を開始します。

サービスサイト：https://cs.miibo.ai

提供背景

AIカスタマーサポートは、導入後の改善運用に課題がある

AIによる問い合わせ対応を導入する企業は増えています。一方で、実際の運用では、回答精度を保つために情報の追加や修正を続ける必要があり、現場の負担が大きくなりやすいという課題があります。運用のやり方が特定の担当者に依存しやすいことも、継続活用を難しくする要因です。

miiboはこの課題に対し、問い合わせ対応の中で、人が対応した内容を次回以降のAI対応に活かせる仕組みを備えた「miibo for カスタマーサポート」を開発しました。

多くのAIカスタマーサポートが、導入時の構築や回答の自動化に重点を置くのに対し、「miibo for カスタマーサポート」は、導入後も改善し続けやすい運用まで含めて設計されている点を特長としています。

株式会社miibo 代表取締役 功刀 雅士は、次のように述べています。

「AIカスタマーサポートの課題は、導入そのものではなく、導入後に改善し続けられるかどうかです。『miibo for カスタマーサポート』では、問い合わせ対応の中でナレッジが更新されることで、専任の改善運用に過度に依存せず、使い続けるほど実用性が高まる状態を目指しました。」

サービス概要

問い合わせ対応の中で、ナレッジが更新されるカスタマーサポートAI SaaS

「miibo for カスタマーサポート」は、AIによる一次対応と有人対応を組み合わせ、問い合わせ対応の中でナレッジが更新されることで、精度と対応範囲が広がっていくカスタマーサポートAI SaaSです。

AIが問い合わせに一次対応し、判断が難しい内容や対応できない内容は人に引き継がれます。

有人対応で得られた内容はナレッジ更新に活用され、次回以降の問い合わせ対応に反映されます。

主な特長

カスタマーサポートAIを、便利に使い続けられる状態にする3つの特長

1. AIと人間の役割分担で、品質を担保しながら運用できる

AIが一次対応を担い、難しい問い合わせは人に引き継ぐことで、誤回答や未解決の放置を防ぎながら導入を進められます。

すべてをAIに任せるのではなく、AIと人が役割分担することで、品質を保ったまま自動化を進めることが可能です。

2. 問い合わせ対応そのものが、ナレッジ更新につながる

人に引き継がれた問い合わせ内容や対応結果は、AIが対応できなかった領域を示す一次情報として蓄積されます。

これをもとにナレッジが更新されることで、AIの精度向上と対応範囲の拡大が継続的に進みます。

3. 非エンジニアでも、即日立ち上げられる

「miibo for カスタマーサポート」は、miiboの基盤をカスタマーサポート業務向けに最適化したSaaSです。

ナレッジを登録することで、非エンジニアでもAIによる問い合わせ対応を立ち上げやすく、現実的かつスピーディに運用を開始できます。

周辺機能

VoC可視化やFAQ公開、有人対応管理などの実務機能もワンストップで提供

「miibo for カスタマーサポート」では、自律進化するカスタマーサポートAIに加え、実務に必要な周辺機能も一体で提供します。

問い合わせ内容や対応履歴をもとにVoCを可視化できるほか、蓄積したナレッジをFAQやヘルプページとして公開できます。さらに、有人対応、チケット管理、レポート・ダッシュボード、外部システム連携までを備え、カスタマーサポート業務全体を一つのプラットフォーム上で運用できます。

クローズドβテスト参加企業を募集（5社限定）

miiboは本日より、「miibo for カスタマーサポート」のクローズドβテスト参加企業を5社限定で募集します。

本テストでは、実際のカスタマーサポート業務の中で本サービスをご利用いただきながら、miiboチームが導入から運用まで伴走し、本ローンチに向けた改善を進めていきます。

問い合わせ件数が一定数あり、AIによる一次対応の導入や改善運用の効率化を検討している企業に特に適した内容です。

参加企業には、初期構築費用無料、導入費用の特別割引、miiboチームによる伴走支援、本ローンチ前の先行導入を提供します。

なお、2026年4月21日（火）16:00～17:00には、「miibo for カスタマーサポート」導入セミナーをオンラインで開催します。

サービスの詳細およびクローズドβテストへのお申し込みは、以下をご覧ください。

今後の展開

- サービスサイト：https://cs.miibo.ai- 申込期間：2026年04月16日～27日

miiboは今後、クローズドβテスト参加企業から得られたフィードバックをもとに、「miibo for カスタマーサポート」の機能と体験の磨き込みを進めます。

本サービスは、2026年夏頃の本ローンチを予定しています。

また、miiboはカスタマーサポートにとどまらず、特定業務に最適化されたAI SaaSを順次展開していく方針です。

業務に特化したAIの構築・運用基盤を広げることで、企業におけるAI活用の実装を支援していきます。

株式会社miiboについて

株式会社miiboは、「AI技術で人々の生活を豊かに」をミッションに、会話型AI構築プラットフォーム「miibo」を開発・提供しています。本事例のように、AI技術を活用して社会課題の解決に取り組んでいます。

https://miibo.co.jp

ノーコード会話型AI構築サービス「miibo」について

株式会社miiboが手掛けるノーコード会話型AI構築サービス「miibo」は、ノーコードで誰でも簡単に実用的な会話型AIをつくることのできるサービスです。

公式サイト：https://miibo.ai

- 誰でもカンタンAIアプリケーション制作- - 難しいスキルも言語も不要！お使いのデータベースと大規模言語モデル(LLM)を活用して、AI搭載アプリケーションをすぐに作ることができる会話型AI構築サービスです。- つくって・ためす超アジャイル開発- - 素早い実装・実証実験・効果検証・ブラッシュアップ。開発の一連のPDCAを何度でも爆速で。お客さんへのスピード感ある提案を可能にします。



様々な用途に活用可能な会話型AIがmiiboを活用して日々生み出されており、上場企業や行政、地方自治体などでも導入が進んでいます。