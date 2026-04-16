ソニーネットワークコミュニケーションズ、「通信とAIで感動体験を支える」をテーマに「SusHi Tech Tokyo 2026」にブース出展

ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社

ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社（以下、当社）は、2026年4月27日（月）から4月29日（水）まで開催されるアジア最大級のイノベーションカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2026」（以下、「本イベント」）にコーポレートパートナーとして参画し、ブースを出展します。

■イベント概要

イベント名：SusHi Tech Tokyo 2026

イベントWEBサイト：https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/

日時：

2026年4月27日（月）、28日（火） 9:00～18:30 ビジネスデイ

2026年4月29日（水） 9:30～18:00 パブリックデイ

会場：東京ビッグサイト（東京都江東区有明3-11-1）

主催：SusHi Tech Tokyo 2026 実行委員会

■SusHi Tech Tokyo 2026について

SusHi Tech Tokyoは、東京都が主催するアジア最大級のイノベーションカンファレンスです。サステナブルな都市をハイテクノロジーで実現することを目指し、世界中のスタートアップ、投資家、大企業、大学など多様なプレイヤーが集い、交流を通じて新たなイノベーション創出する場となっています。

2026年は「AI」を基軸に、「Robotics」「Resilience」「Entertainment」の4領域にフォーカスし、セッション・展示・デモが展開されます。

■出展背景

当社は、通信を基盤にAI・DXをはじめとする事業領域を広げるとともに、ソニーグループ各社の多様なアセットと社外パートナー・スタートアップとのオープンイノベーションを掛け合わせ、新たな価値創造を推進しています。本出展を通じて、通信やAIの活用を軸とした取り組みを国内外に広く発信し、新たな共創機会の創出を目指します。

■当社出展内容

当社は、「通信とAIで感動体験を支える」をテーマに以下の内容で出展します。

【ビジネスデイ】

- 高速かつ安定した通信サービス「NURO（ニューロ）」

「NURO 光」のネットワーク網を活用し、短納期での設計/リリースが魅力のリブランディングスキームと柔軟なサービス設計が可能なFVNO（回線卸）をご紹介します。

詳細ページ：https://www.nuro.jp/brand/

- ウェアラブルと通信を活用して人が集まり活動する場の安全と安心を支える「mSafety（エムセーフティ）」

LTE-M通信によるネットワーク常時接続可能なソニー製のウェアラブル端末とヘルスケア・安全クラウドマネージメントソリューションを組み合わせたBtoB向けウェアラブル・アズ・ア・サービスソリューションをご紹介します。

詳細ページ：https://msafety.sonynetwork.co.jp/

- 働く環境の最適化を支援する「Nimway（ニムウェイ）」

センサーによって人を自動検知し、ワークスペースの稼働率をはじめ多くのデータを精度高く収集・分析することができ、座席・会議室の利用状況を可視化できるサービスをご紹介します。

詳細ページ：https://nimway.sonynetwork.co.jp/

- 組織内の知見と人をオールサーチし必要情報を手繰り寄せる「Shpica（シュピカ）」

組織内の知見と人材をAIで有機的につなぎ、属人化しやすいノウハウを可視化・検索・蓄積することで、業務効率化や「境界を超えた協働」を実現する組織知経営クラウドをご紹介します。

詳細ページ：https://shpica-ai.sonynetwork.co.jp/

- データ活用による新たな価値創出を提案する「Prediction One（プレディクション ワン）」

機械学習やプログラミングなどの専門知識がなくても数クリックの簡単な操作で予測分析ができる、非専門家向けAI予測分析ツールをご紹介します。

詳細ページ：https://predictionone.sony.biz/

【パブリックデイ】

- 自律型エンタテイメントロボット「aibo」（ソニーグループ株式会社）

地域の皆さんやご家族連れなど幅広い来場者に向けて、ソニーグループ株式会社の自律型エンタテインメントロボット「aibo」を展示します。

詳細ページ：https://aibo.sony.jp/

尚、ソニーグループ株式会社としてもブースを出展します。社内外のイノベーション創出支援を行っているSony Acceleration Platform（ソニー・アクセラレーション・プラットフォーム）が主体となり、ソニーグループ各社との連携による、テクノロジーとエンタテインメントを融合したイノベーション創出の取り組みをご紹介します。アイデア創出・仮説検証・事業化から認知拡大、世界展開に至るまで、ソニーのアセットを掛け合わせることでビジネスに新たな価値を生み出した事例を、商品やサービスの展示を通してご覧いただけます。

※ 記載されている会社名および商品名、サービス名は、各社の商標または登録商標です。

※ 記載されている情報は、発表日現在のものです。