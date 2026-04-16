深川ギャザリアに「ugo Pro」の本導入を開始

ｕｇｏ株式会社

業務DXロボットの開発を手掛けるｕｇｏ株式会社(ユーゴー、本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：松井 健、以下 ｕｇｏ)は株式会社フジクラ（本社：東京都江東区、代表取締役社長CEO 岡田 直樹 以下フジクラ）が江東区木場にて保有・運営する複合施設「深川ギャザリア」のオフィス棟の一部において、業務DXロボット「ugo Pro」が、2026年4月1日より本導入されることをお知らせいたします。

本取り組みによりエントランス警備の省人化および無人化を実現します。なお本運用における保守及びサポートは株式会社ティービーアイ（本社：東京都中央区、社長執行役員 宮牧 秀宇）が行います。

■ 背景

オフィスビルにおけるエントランス警備は、来訪者対応や安全確保の観点から人的警備に依存してきましたが、近年は人手不足やコスト増加を背景に、省人化・効率化のニーズが高まっています。

フジクラでは、深川ギャザリア内のオフィス棟にセキュリティゲートやAIによる異常検知システムを既に導入しており、さらなる高度化・効率化を目的として、「ugo Pro」の実証実験を実施。その結果、警備品質の維持と省人化の両立が可能であると判断し、本導入に至りました。

■ 導入概要

本導入では、以下の機能を中心に運用を開始します。

- 案内・立哨警備業務：エントランスにおける立哨警備の代替- 巡回・監視業務：指定ルートでの巡回および監視業務の効率化

この運用により、警備業務の省人化およびコスト最適化、テナントに対する安心感の維持・向上を実現し、次世代型スマートビル運用に寄与します。ugo Proは、現場での自律動作と遠隔操作を組み合わせることで、人的警備の一部を代替しつつ、安全性と安心感を両立します。

●業務DXロボット「ugo(ユーゴー)」とは

「ugo（ユーゴー）」は、遠隔操作とAIによる自動制御を融合したハイブリッド型の業務DXロボットです。

警備・点検・案内など、現場ごとに異なる設備や業務に柔軟に対応できる設計で、ロボットの選定や運用もカスタマイズ可能。

人手不足が深刻な業務領域において、人の代替ではなく“人と協働するパートナー”として、業務の継続性と効率化、そしてDXの実現を支援します。

■株式会社フジクラ 会社概要

所在地： 東京都江東区木場1-5-1

創 業：1885年（明治18年）

代 表：岡田 直樹

URL： https://www.fujikura.co.jp/

事業内容：創業以来、電線やケーブルの研究・開発・製造で培ってきた“つなぐ”テクノロジー(TM)を通じ、情報インフラや光ネットワーク基盤の構築に向けた光製品を中心とする情報通信事業、高精細、高密度、多機能な電子部品を扱うエレクトロニクス事業、ワイヤハーネスを主力とする自動車事業などの分野で革新的技術を生み出してきた。“つなぐ”テクノロジー(TM)を通じ、社会課題を解決し、顧客の価値創造と社会に貢献する総合メーカー

■株式会社ティービーアイ 会社概要

所在地：東京都中央区京橋2-2-1 京橋エドグラン28F

設 立： 1995年

代 表：宮牧 秀宇

URL：https://www.tbeye.com/

事業内容：

・セキュリティ機器の輸入並びに開発、製造、販売、設計、施工、アフターサービス

・AI、画像解析技術を活用した各種ソリューションの開発、販売

・インカムをはじめとした各種通信機器の開発、製造、販売

■ｕｇｏ株式会社 会社概要

所在地： 東京都千代田区東神田１－７－８

設 立： 2018年

代 表：松井 健

URL： https://ugo.plus/

事業内容：ugoソリューションの提供・運用、RaaSフレームワークの開発・提供・運用