400万DL突破のアクリルグッズ制作アプリ「ACRY（アクリー）」

SHIP株式会社

AMBI株式会社（本社：大阪市西区、代表取締役：岡本 渡、以下「当社」）は、当社が開発・運営するオリジナルアクリルグッズ制作アプリ「ACRY（アクリー）」において、日本国内の累計アプリダウンロード数が400万件を突破したことをお知らせいたします。

「ACRY（アクリー）」は、スマートフォンから誰でも簡単にオリジナルのアクリルグッズを制作できるアプリケーションです。写真をアップロードするだけで、アクリルスタンドやキーホルダーなど、さまざまなオリジナルグッズを制作することができます。

■ 好きなものを、好きなだけつくろう

ACRY（アクリー）は2021年9月にサービスを開始し、累計ダウンロード数400万件、注文件数100万件以上のサービスへと成長しました。

2025年にはAndroid版の提供を開始し、さらに韓国版（iOS）もリリースするなど、国内外でユーザー層を拡大しています。

完成したアクリルプレートは自宅に届き、デザイン部分を切り出して組み立てることで完成する、新しいグッズ制作体験を提供しています。

■ 選べるオーダー方法

1．トライアルオーダー

「まずは1点だけ試してみたい」「プレートデザインは難しそう」という方に向けた、シンプルな注文方法です。画像を選ぶだけの簡単操作で、アクリルキーホルダー、アクリルスタンド、アクリルブロックを制作することができます。

2．通常オーダー

自動作成機能や自動切り抜き機能を搭載し、どなたでも簡単にデータ作成が可能です。

テンプレートも多数用意しており、デザイン経験がない方でも直感的にオリジナルグッズを制作することができます。

■ ACRYの特長

(1) 自動＆自由カットを低価格で実現

写真から人物やモノを自動で切り抜き、または自由な形で切り抜くことが可能です。 自動切り抜きを活用することでキーホルダー穴やアクスタのツメを配置するだけで好きなようにグッズ化を行える点が特徴です。

(2) アクリルプレート1枚につきデザインが詰め放題

ACRYはアクリルプレート1枚単位で商品を提供しています。

1枚のプレートに複数のデザインを自由に配置でき、ジオラマ背景や別パーツなども同時に制作できます。

(3) 簡単で可愛い多彩なテンプレート

デザイン経験がない方でも安心して使えるよう、プロが制作したテンプレートを多数用意しています。画像やテキストを当てはめるだけで、オリジナルグッズを簡単に制作できます。

■ ユーザーの皆さまへ

「ACRY（アクリー）」は、日々ご利用いただいている多くのユーザーの皆さまに支えられ、累計アプリダウンロード数400万件を達成することができました。心より感謝申し上げます。

今後もユーザーの声に真摯に向き合いながら、誰もが直感的に使え、創作を楽しめるプロダクトとしてサービスの改善・品質向上に努めてまいります。

■ アプリ情報

ACRY（オリジナルアクリルグッズ制作アプリ）

サービス開始：2021年9月

対応OS：iOS / Android

App Store

https://apps.apple.com/

Google Play

https://play.google.com/

公式サイト

https://www.acry.jp/

■ 会社概要

会社名：AMBI株式会社

所在地：大阪府大阪市西区江戸堀2丁目1-1江戸堀センタービル

代表者：代表取締役 岡本 渡

事業内容：オリジナルグッズ制作サービスの企画・運営

■本件に関するお問い合わせ先

AMBI株式会社

担当者：岡村 ゆき乃

TEL：06-6225-1239

問い合わせフォーム：https://www.acry.co.jp/contact/