fifth×ミルボンと人気美容師5名の知見をAIで拡張

株式会社Eye Universe

株式会社Eye Universe（本社：東京都港区、代表：森越道大）は、美容室「fifth」および株式会社ミルボンと連携した取り組みにより、人気美容師5名の知識・ノウハウを学習したAIを活用した新たな接客体験の提供を開始いたします。 本取り組みは、美容師による視診・触診・問診といったリアルカウンセリングに加え、来店していない時 間の不安や疑問の緩和をAIで支援します。この取組は、サロンでの対話や提案の質をより高めること を目的としています。

また今回、自身の分身AIを作成した美容師5名に、普段のサロンワークの中で抱えている課題や 今回の取り組みについてインタビューを実施しました。

■ 美容師の知見を“AI化”した背景

美容師は、日々のサロンワークの中で多くの顧客の悩みに向き合っています。

一方で、来店時以外の時間や、来店前の不安・日常のヘアケアに関する悩みまで十分に対応しきれ ないという課題もありました。

実際に現場では、「自分に合うケア商品がわからない」「この髪型は自分でも再現できるのか」「ブリーチやパーマが可能かどうか」といった相談が日々寄せられていますが、その多くは“実際に見て触らないと判断が難しい”内容であり、来店時間以外の対応には限界があるのが実情です。

こうした背景から本プロジェクトでは、“美容師の知識や判断基準そのものをAIとして再現する”こと で、時間や場所に縛られずユーザーの悩みに寄り添い、リアルサロンでのカウンセリング体験をより高め ることを目指しています。

■ 美容師の価値は「信頼」と「個別最適化」

インタビューの中でも、美容師の価値について「この人が言うから信頼できると思ってもらえること」という 声が上がっています。

情報が溢れる時代において、単なる情報提供ではなく、“誰が言っているか”が重要になっている中で、 美容師の持つ経験や判断基準そのものに価値があると考えられています。

また、同じ悩みであっても、髪質やライフスタイルによって最適な提案は異なります。

そのため現場では、「日常生活の中で無理なく取り入れられるケアかどうか」や「押し売りにならない提案」を重視しているという声もありました。

今回のAIは、こうした“美容師ごとの思考や提案スタイル”まで再現することで、単なるFAQではな く、より個別最適化された体験を提供します。

■ AIによって拡張される「美容師の分身」

今回の取り組みに対して5名の美容師からは、「自分と同じ知識や意見を持った存在が増えること で、仕事の幅が広がる」という期待の声が挙がっています。

これまで美容師は、来店時という限られた時間の中でしか価値提供ができませんでしたが、AIによって “もう一人の自分”が常にユーザーに寄り添うことが可能になります。

また、ユーザーにとっても、

・ 美容師の時間を気にせず相談できる

・ 即時に回答が得られる

・ 言いづらい悩みも気軽に聞ける

といった新しい体験が生まれます。

実際にインタビューでも、「聞きそびれたことを後から相談できる」「すぐに答えが返ってくるスピード感に価 値がある」といった声が挙がっており、ユーザー体験の向上にも大きく寄与することが期待されています。

■サロンの対面カウンセリングを起点に広がる、日常での美容体験

ミルボン製品は、美容師の対面カウンセリングを前提に開発されており、一人ひとりの髪の状態にあった 提案と継続的なフォローで価値が最大化されます。

本取り組みでは、対面カウンセリングを前提とした考え方のもと、ユーザーの悩みや状態理解をサポート し、サロンでのカウンセリングおよび商品選択につながる情報提供を行います。

対面カウンセリングを通じて提供されるミルボン商品の価値を起点に、美容師の知見を学習したAI が、ユーザーの悩みや状態を日常的にサポートし、自身の髪や頭皮への気づきを深めることで、サロン での対面カウンセリング時に、より的確で納得感のある提案と購入体験につなげることを目指していま す。

ユーザーが実際に悩みを感じたタイミングで最適な提案を受ける環境を実現しました。 これにより、ミルボン製品の価値をより適切に届けるとともに、美容師・メーカー・ユーザーの三者にとって 新たな価値を生み出す仕組みとなっています。

■ 美容師からのコメント

RETOUCH by fifth 銀座 店長 鬼澤ジュキヤ

遠方からわざわざ足を運んでくださるお客様も多く、実際に長野などから「SNSを見て来ました」とご来 店いただくこともあります。

ただ一方で、まだお会いしたことのない方にも、自分の知識や提案を届けられたらいいなと常に感じてい ました。今回のAIを通して、そういった方々にも適切なケアや商品を提案し、「使ってみて良くなった」 と実感していただけるだけでも大きな価値があると思っています。

また、それをきっかけに実際の来店につながるような流れも生まれたら嬉しいです。

ヘアケアに関しては、一度試して効果を感じられないと、どうしても元の市販品に戻ってしまう方も多い と感じています。だからこそ、自分としては本当に合うものをしっかり提案し、まずは最後まで使い切った 状態で髪の変化を実感していただきたいと考えています。

今回の取り組みは、自分のお客様層とも非常に相性が良いと感じており、より価値提供ができる仕組 みになるのではないかと期待しています。

出身専門学校：山野美容専門学校卒業

得意なスタイル：大人男性に需要の高い毛流れ感のあるスッキリ短めなヘアスタイルが得意。

Instagram：https://www.instagram.com/jukiya.kizawa/

AI：https://business.i-producer.jp/chats/ac6ab2f7-772b-4398-a003-5efef98e710c

fifth men's 原宿店 スタイリスト 前比嘉 勇人

近年はZ世代やアルファ世代を中心に、予約や情報収集をAIに任せるような流れが出てきていると 感じていて、実際に「ChatGPTで探して来ました」というお客様も増えており、時代の変化を強く実感 しています。

一方で、原宿エリアの美容室は価格帯も高く、初めて来店するハードルが高いと感じている方も多いと 思います。また、カウンセリングの中でも「伝えきれなかったこと」や「説明しきれなかった部分」がどうして も生まれてしまうことがあります。

そうした中で、AIが自分の分身としてサポートしてくれることで、伝えきれなかった情報や、お客様一人 ひとりに必要なポイントを補完し、より丁寧なコミュニケーションが実現できるのではないかと、ヘアケアに 関しても、髪は一度ダメージを受けると完全に元に戻るものではないため、継続的なケアが非常に重 要です。トリートメントやケア商品も、一度使うだけでなく、日常の中に取り入れながら継続していくこと で、本来の状態に近づいていくものだと考えています。

今回のAIが、お客様一人ひとりのライフスタイルに寄り添いながら、日常的にケアをサポートできる存 在として機能していけば、より価値のある体験を提供できるのではないかと期待しています。

出身専門学校：国際文化理容美容専門学校国分寺校

得意なスタイル：シャドウパーマや波巻きパーマなど弱めから強めまで全般。

Instagram：https://www.instagram.com/fifth_maehiga/

AI：https://business.i-producer.jp/chats/70e9df7e-c437-4f1f-9957-82752e439c06

fifth PARK スタイリスト 明山 功汰

自分は普段の接客でも、どうしても感覚的な表現や擬音で伝えてしまうことが多く、「どう言えばより分 かりやすく伝わるのか」という部分に難しさを感じることがありました。

今回のAIでは、そうした自分の感覚的な言葉をしっかり言語化してくれることで、お客様にとってより 理解しやすい形で伝えられるだけでなく、自分自身にとっても「こう表現すれば伝わるのか」という新たな 気づきにつながると感じています。

また、AIに自分の考えや提案方法を学習させることで、来店時だけでなく日常的にお客様へ価値提 供ができるようになり、結果としてリピートや予約につながる可能性も広がると期待しています。

さらに、ヘアケアの提案においては、日常生活に置き換えて説明することを意識しています。例えば「甘 いものを食べたら歯磨きをするのと同じで、カラーやパーマでダメージを受けた髪もケアが必要」というよう に、誰でもイメージしやすい形で伝えることで、納得感を持ってもらいやすくなります。

こうした自分なりの伝え方や考え方をAIが学習し、お客様一人ひとりに最適な言葉で届けていくこと で、より多くの方にヘアケアの重要性を理解していただけるのではないかと感じています。

出身専門学校：横浜理容美容専門学校

得意なスタイル：プードルパーマなど強めの質感のメンズパーマデザインが得意

Instagram：https://www.instagram.com/kota_fifth/

AI：https://business.i-producer.jp/chats/60ab55e2-a364-42b3-be38-5da7fbb5d67d

cinq MARKET 店長 有村 雄平

美容師として最も大切にしているのは、お客様との信頼関係の構築です。

その場の仕上がりだけでなく、1ヶ月後、2ヶ月後までを見据えながら、お客様の立場に立ってカウンセ リングを行い、最適な提案をすることを意識しています。

今回のAIは、そうした自分の考え方や提案の軸をそのまま再現し、日常の中でもお客様とつながり続 けられる存在になると感じています。

これまで美容師は、来店時という限られた時間の中でしか価値提供ができませんでしたが、AIを通じ て「いつでも相談できる」「いつでも信頼できる」状態をつくることが可能になります。

お客様にとっても、「髪のことはこの美容師とそのAIに任せれば大丈夫」と思っていただけるような安心 感を提供できるのではないかと考えています。

また、情報が溢れる時代だからこそ、さまざまな情報に惑わされるのではなく、自分に本当に合った美 容師や商品に出会うことが重要だと思っています。

AI のようなツールを活用することで、より気軽に相談しながら、自分に最適な選択ができる環境をぜひ 活用していただきたいです。

出身専門学校：中日美容専門学校

得意なスタイル：ブリーチカラー、ミルクティーグレージュ、ミルクティーベージュ、レイヤーカット

Instagram：https://www.instagram.com/arimra_cinq/

AI：https://business.i-producer.jp/chats/0c2e25fd-e8fb-4bc2-af5d-0854800c0077

cinq 原宿 店長 伊藤 大智

新規のお客様の中には、ブリーチなど大きなスタイルチェンジに興味があっても、「失敗したらどうしよう」と いった不安から、一歩踏み出せず来店に至らない方も多いと感じています。

実際にSNSを見て「やってみたい」と思っていても、DMで相談することにハードルを感じ、そのまま諦め てしまうケースも少なくありません。

そうした方に対して、AIが気軽に相談に乗れる存在になることで、不安を解消し、新しいスタイルに挑 戦するきっかけを提供できるのではないかと考えています。

また、来店頻度が2ヶ月に1回程度のお客様に対して、来店時はもちろん全力で施術を行います が、その後の期間はAIとともに日常的なケアやスタイリングをサポートすることで、より長く理想の状態 を維持できる体験を提供していきたいと考えています。

AI を通じて、美容室に来ていない時間も含めてヘアスタイルを楽しめる、新しい美容体験をぜひ実感 していただけたら嬉しいです。

出身専門学校：山野美容専門学校

得意なスタイル：インナーカラー/フェイスフレーミング/ボブカット/レイヤーカットが得意

Instagram：https://www.instagram.com/ito_cinq/

AI：https://business.i-producer.jp/chats/3c8e682c-a02e-418b-8f41-c0ef31e6e817

iProducer

業界トップの知見や経営哲学をアプリで手軽に体験でき、現在**約2,500人※**にご利用いただいています。

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/i-producer/id6738260542

株式会社Eye Universeについて

株式会社Eye Universeは、AI技術を活用して美容業界を含むさまざまな分野で顧客体験の向上を目指す先駆け企業です。美容業界における顧客体験の革新を通じて、新たな価値を創造し続けています。

会社HP：https://eye-universe.co.jp/