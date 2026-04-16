トラムシステム、NiCE APAC Business Partner Summit 2026にて「APAC SMB Partner of the Year 2025」を受賞

トラムシステム株式会社

トラムシステム株式会社（本社：愛知県名古屋市名東区新宿2-25、代表取締役：梶田 幸宏、以下トラムシステム）は、2026年3月13日に韓国・釜山で開催された「NiCE APAC Business Partner Summit 2026」において、「APAC SMB Partner of the Year 2025」を受賞したことをお知らせします。

本受賞は、APAC地域において優れた成果を上げたパートナーとしての実績が評価されたものです。

なお当社は、2024年「APAC SMB New Logo Win」に続き、2年連続でAPACアワードを受賞しました。

■ 受賞概要

・受賞名：APAC SMB Partner of the Year 2025

・主催：NiCE Ltd.

・開催イベント：NiCE APAC Business Partner Summit 2026

・開催日：2026年3月13日

・開催地：韓国・釜山

■ 受賞背景

トラムシステムは、クラウドコンタクトセンターシステム「TramOneCloud CXi」をはじめとするCXソリューションの提供を通じて、企業の顧客接点の高度化および業務効率化を支援してまいりました。

特に近年は、NiCEとのパートナーシップのもと、AIを活用したコンタクトセンター領域の高度化に取り組み、導入支援や顧客提案、マーケティング活動を通じた案件創出などを推進してきました。

こうした継続的な取り組みが評価され、今回の受賞に至りました。

■ 受賞理由

今回の受賞においては、主に以下の点が評価されました。

・NiCE CXoneを基盤とした「TramOneCloud CXi」と独自VaaS「TramLine」の連携により、案件創出とコスト最適化を同時に実現

・SMB市場にフォーカスし、イベントおよびコンテンツ施策を通じてリード創出を加速

・NiCE CXoneと各種3rd Partyサービスとの連携を積極活用し、顧客課題の高度な解決を推進

・NiCEパートナー間の協業を牽引するコンソーシアムを主導し、強固なパートナーエコシステムを構築

■ サミットにおける主な活動

本サミットでは、トラムシステムはパートナー企業として以下の取り組みを行いました。

・Partner Advisory Council（PAC）への参加

・NiCEエグゼクティブとの1on1ミーティング

・セッション登壇（2回）

- マーケティング活動を通じた案件創出事例の紹介

- NiCEとの連携による戦略案件の成功事例の紹介

また、会期中にはCognigyやCXone Copilotなど、AIを活用したCX領域の最新動向が共有され、業界の急速な進化と今後の可能性を再認識する機会となりました。

■ コメント

トラムシステム株式会社 取締役執行役員 業務統括マネージャー 今枝 秀仁

「このたび、NiCE APAC Business Partner Summit 2026において『APAC SMB Partner of the Year 2025』を受賞できましたことを、大変光栄に思います。

本受賞は、日々お客様に向き合い続けている社員一人ひとりの取り組みの成果であり、またNiCEの皆さまをはじめとする国内・海外のパートナーの皆さまのご支援によるものです。

今後もNiCEとのパートナーシップを基盤に、お客様に対してより高い価値を提供してまいります。」

■ 日本市場における受賞実績

トラムシステムは、日本市場においてもNiCEとのパートナーシップのもと、継続的に実績を重ねてきました。

2025年12月には NiCE Partner Appreciation Partyにて「CXone Partner of the Year 2025」を受賞しました。本受賞は、CXoneの導入実績および市場拡大への貢献、ならびにNiCEとのパートナーシップを通じた事業成長への取り組みが評価されたものです。

なお当社は、2023年「the BPO Partner Award」、2024年「Top SMB Sales Partner」に続き、3年連続での受賞となります。

- 受賞名：CXone Partner of the Year 2025- 主催：NiCE Ltd.- 開催イベント：NiCE Partner Appreciation Party- 開催日：2025年12月9日- 開催地：東京・丸の内（BREEZE OF TOKYO）

■ 今後の展望

トラムシステムは、今回の受賞を契機に、NiCEとのパートナーシップをさらに強化し、AIを活用したCXソリューションの提供を通じて、顧客企業のビジネス成長支援を一層推進してまいります。

また、トラムパートナーコンソーシアム加盟企業との連携を深化させることで、顧客接点の高度化と持続的な価値創出の実現を目指します。

■ トラムシステム株式会社について

コンタクトセンター向けの先進的なソリューションを提供する企業であり、ナイスジャパン社のBPOパートナーとして、最適な運用支援を実現しています。

2008年の創業当初より、インフラエンジニアリングを駆使してクラウド音声通信事業を展開しています。クラウドPBX（UCaaS）、クラウドコンタクトセンターシステム（CCaaS）、クラウド電話回線サービス（VaaS）をはじめとする革新的なソリューションを提供することで、顧客の立場に寄り添い、顧客のコミュニケーションを効率化し、顧客のビジネス成功に貢献しています。

トラムシステムホームページ https://tramsystem.co.jp/

■NiCEについて

NiCE（NASDAQ: NICE）は、「人を第一に考えるAI」によって世界を変革しています。NiCEの専用AIプラットフォームは、あらゆるエンゲージメントをプロアクティブかつ安全・知的なアクションへと自動化し、個人や組織が対話から解決までを革新・実行できるよう支援します。

NiCEのプラットフォームは、世界150カ国以上の組織から信頼され、さまざまな業界で広く採用されています。人・システム・ワークフローをつなぎ、組織全体のパフォーマンスを向上させながら、拡張性のあるスマートな業務遂行を実現。実証された成果を提供し続けています。

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