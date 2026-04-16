インフルエンサーマッチングサービス「Woomy(ウーミー)」は、ギフティング案件における最大のボトルネックであった「商品発送業務」および「発送後の追跡番号の連絡」を大幅に軽減する新機能をリリース！

株式会社ウーミー

インフルエンサーマッチングサービス「Woomy（ウーミー）」は、ギフティング案件における最大のボトルネックであった「商品発送業務」および「発送後の追跡番号の連絡」を大幅に軽減する新機能をリリースいたしました。

本機能の追加により、Woomyにすでに実装されている各種AI機能（案件作成、採用者選考、下書き確認、投稿違反確認）や「投稿期限の自動催促機能」と組み合わせることで、インフルエンサー施策に関わる主要業務から煩雑な手作業とコミュニケーションコストが消え、大部分の業務の自動化が実現しました。

■ 開発の背景：ギフティング業務における担当者の疲弊

インフルエンサーへの商品ギフティングにおいて、企業担当者のリソースを圧迫するのが以下の作業です。

- インフルエンサーとの個別連絡（質問対応や投稿の催促など）- 配送業者別の宛先リスト（CSV）作成と、発送完了後の追跡番号の個別連絡

Woomyでは、これまでもAIによる業務効率化に加え、期限が迫った際の「投稿催促通知」などをシステムから自動送信することで、インフルエンサーとの個別チャットがほぼ発生しない環境を構築してまいりました。

しかし、商品の発送周りのリスト作成や個別連絡には依然として手作業が残っていたため、今回のアップデートでこの課題を可能な限り解消いたしました。

■ 新機能の詳細：発送から追跡連絡までの工数を劇的に削減

１．採用者の届け先住所データを、ご利用の配送業者フォーマットに合わせてワンクリックでダウンロードできるようになりました。

対応フォーマット

- ネクストエンジン- クロスモール- 店舗アップ- 楽天BOSS（RSL）- Shopify- 佐川急便（e-飛伝Web）- ヤマト運輸（B2クラウド）- 日本郵便（クリックポスト）

＊未対応フォーマットがございましたらご連絡お願いいたします。

2. 追跡番号（送り状番号）付きメールの自動一斉送信

商品の出荷完了後、配送業者から出力された「出荷データCSV」をWoomyの管理画面（一斉配送連絡フォーム）に添付して送信するだけで、各インフルエンサーに対して個別の追跡番号が紐づいた発送完了メッセージが自動で送信されます。宛先と追跡番号を手作業で照合し、個別に連絡する手間は一切不要です。上記対応のフォーマットから出力した出荷データには対応しております。

■ 既存のAI機能群とのシナジー：不要なコミュニケーションは実質「ゼロ」へ

今回の新機能が、既存の強力なシステムと組み合わさることで、圧倒的な業務効率化を提供します。

【案件企画】AIによる案件作成:

最適な募集文面や条件をAIが自動生成し、企画立ち上げの時間を短縮。

【応募者選考】AIによる採用者選考:

過去のデータや影響力を基に、費用対効果の最も高いインフルエンサーをAIが客観的に抽出。

【商品発送】発送作業効率化:

業者別の宛先リスト出力と、追跡番号の一斉通知を自動化。

【下書き確認】AIによる確認：

投稿内容が投稿必須事項を遵守しているか、違法的な内容が含まれていないか等を確認

【投稿催促】自動催促機能:

投稿期限が近づいた際や遅れている場合のフォロー連絡をシステムが自動化。

個別チャットのやり取りはほぼ発生しません。

【投稿確認】AIによる投稿内容承認:

投稿後の投稿報告の内容をAIによって反映することが可能となっております。

「案件作成」から「インフルエンサー選定」「商品発送」「投稿の確認」に至るすべてのフェーズで効率化が完了し、担当者様は煩雑なディレクション業務やリスト作成から解放されます。



■ Woomy（ウーミー）について

Woomyは、企業とインフルエンサーを直接つなぐマッチングプラットフォームです。

今回の新機能を含め、テクノロジーとデータ活用により、もっともROIが高いサービスになるべく邁進してまいります。

【本件に関するお問い合わせ・サービスの導入について】

広告素材としてのUGC活用や、Woomyの導入をご検討の企業様は、以下よりお気軽にお問い合わせください。

https://woomy.me/casting/

お問い合わせ窓口：contact@woomy.me

【会社概要】

会社名： 株式会社ウーミー

代表者： 伊達 修

所在地： 兵庫県神戸市中央区八幡通3-1-14 サンシポートビル5F

設立： 2020年10月30日

事業内容： インフルエンサーマッチングプラットフォーム「Woomy」の運営、等

URL： https://corporate.woomy.me/