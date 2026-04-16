Turing Japan 株式会社

概要

Turing Japanの親会社であるTuring Space Inc.（以下、当社）は、伊藤忠テクノソリューションズ株式会社（略称、CTC）および慶應義塾大学SFC研究所の共同研究プロジェクト「Trust Knots」の知見を活かして開発されたソフトウェアライブラリ VC Knots を対象とし、Verifiable Credential（VC）技術に関する国際標準仕様への適合および相互運用性の分析・評価を実施し、このたび評価レポートを取りまとめました。

本評価では、OpenID Foundation が策定を進めるVC関連仕様群を中心に、実装レベルでの適合、当社Wallet・Issuer・Verifierとの接続可能性、実運用を見据えた技術成熟度などを多角的に検証しました。

評価対象技術領域

本レポートでは、特に以下項目を重点的に評価しました。。

- OpenID for Verifiable Credential Issuance（OID4VCI）適合VC発行プロトコルの適合評価- OpenID for Verifiable Presentations（OID4VP）適合VC提示プロトコルの適合評価- 相互運用性（Interoperability）当社が提供するWallet・Issuer・Verifierとの接続確認

主な評価ポイント

- 国際標準仕様への適合VC Knots の発行・提示・検証プロセスが、OID4VCI / OID4VP のプロトコル要件に対して適切に設計・実装されているかを検証しました。- 異なる実装・環境間での相互運用性異なるWallet・Issuer・Verifier間でのVC発行・提示・検証可否を評価し、相互運用性を確認しました。

評価結果ハイライト

- OID4VCI / OID4VP プロトコルに準拠していることを確認- 当社Wallet・Issuer・VerifierとVC Knotsの基本的な相互運用性を実証- 実サービス展開に向けた拡張余地および改善を提言

本評価の意義

本分析は単なる技術検証に留まらず、以下の社会実装的意義を持ちます。

- 日本発VC基盤の国際標準適合の可視化- 多様なWallet・Issuer・Verifierとの接続可能性検証- 政府・金融・教育領域での実装信頼性担保- 将来のデジタルID／資格証明基盤への応用促進

コメント

伊藤忠テクノソリューションズ みらい研究所 所長 富士榮尚寛 コメント

「VC Knots は、慶應義塾大学の学生たちと共に『デジタル社会の信頼性』を誰もが容易に実装できることを目指して開発したソフトウェアライブラリです。今回のチューリング・スペース様による評価を通じ、国際標準への準拠と他基盤との相互運用性が検証されたことは、VC Knotsがグローバルな信頼インフラの一部として機能するための重要なステップであると確信しています。今後も OSS としての透明性を活かし、産官学の垣根を越えた社会実装を強力に推進してまいります。」

Turing Space Inc. (Turing Japan株式会社親会社） コメント

「本評価を通じ、VC Knot が国際的なVC相互運用フレームワークの中で機能し得る技術基盤を備えていることを確認しました。今後は実運用環境での接続検証やユースケース拡張を通じ、より高度なデジタル信頼インフラの実現に貢献してまいります。」

今後のVC Knotsの展望

- 実証実験（PoC）の拡張- 国際相互運用ネットワーク連携- 信頼性の高いデータ流通の社会実装支援

VC Knotsについて

CTCおよび慶應義塾大学の学生によって共同開発されたVC Knotsは、VCを活用するためのソフトウェア開発者向けコンポーネントです。インターネット上でのなりすましや偽造による被害に対し、データの発行元や提示先、データ自体の真正性、改ざんの有無などを検証できる仕組みの実装を支援します。

VCの発行者（Issuer）、保管用アプリ（Wallet）、検証者（Verifier）などの主要な機能を、開発者が利用しやすい形で提供しています。企業や組織ごとに同様の仕組みを個々に開発する必要がなくなり、開発コストの低減や利用開始までの期間の短縮につながります。また、欧州や日本でも関心が高まっている複数の国際標準規格に対応しているため、国際標準に準拠した仕組みを容易に構築できる点も特徴です。OSSとして公開しているため、本番環境を構築する前の実証実験やPoCへの活用もしやすく、VCを活用した仕組みの検討を効率的に進めることができます。こうした取り組みはVCを利活用する開発者コミュニティの活性化にも貢献し、VCの社会実装を後押しします。

[VC Knotsに関する記事]

https://www.ctc-g.co.jp/company/release/20260127-02027.html

https://codezine.jp/article/detail/23352