福島県平田村、東邦銀行、バイウィルが「ゼロカーボンシティの実現に向けた連携協定」を締結

株式会社バイウィル

「GXをやりたくなる世界」を目指し、環境価値を活用した経済循環を推進する株式会社バイウィル（本社：東京都中央区、代表取締役社長：下村 雄一郎、以下「バイウィル」）は、福島県平田村（村長：澤村 和明、以下「平田村」）、株式会社東邦銀行（本店：福島県福島市、取締役頭取：佐藤 稔、以下「東邦銀行」）と、「ゼロカーボンシティの実現に向けた連携協定」を締結しました。

3者は本協定をもとに、J-クレジット(*1)をはじめとする環境価値の創出・流通や、新たなビジネスモデルの創出に取り組みます。

（写真左から）バイウィル 執行役員環境価値共創本部長 前田哲志、平田村長 澤村和明氏、 東邦銀行 齋藤康氏

*1：J-クレジットとは、省エネ設備の導入や再生可能エネルギーの活用等、事業者による脱炭素活動により得られたCO2等の温室効果ガスの排出削減量や吸収量を「クレジット」として国が認証したもの。発行されたクレジットは他の企業等に売却することができ、購入者はカーボン・オフセットに活用することができる。

【締結日】

2026年4月14日 （火）

締結日当日には、平田村保健生涯学習施設「ハレスコ」にて締結式を執り行いました。

【協定内容】

3者は、地域におけるカーボンニュートラルおよびサーキュラーエコノミーの実現に寄与することを目的として、以下の事項について協力します。

（１）環境価値に関する情報・サービス・ノウハウ等の提供

（２）環境価値を活用した新たなビジネスモデルの創出

（３）その他、本協定の目的に資すると当事者が認める事項

【締結の背景】

平田村は、2022年4月に環境に配慮した循環型社会の形成を掲げた「平田村地球温暖化対策実行計画（令和 4 年度（2022 年度）～令和 12 年度（2030 年度））」を策定しています。実現に向けて、公用車の燃料使用量の削減や電気使用量の削減などに取り組んでいます。

また、東邦銀行とバイウィルは2023年11月10日に顧客紹介契約を締結し、地域の脱炭素をともに目指してきました。今回も東邦銀行から平田村へバイウィルが紹介されたことで、平田村においては新たな取り組みとなるJ-クレジット創出・活用を進めるため、本連携協定に至りました。

参考）

・平田村：平田村地球温暖化対策実行計画 （事務事業編）

（ https://www.vill.hirata.fukushima.jp/uploaded/attachment/2144.pdf ）

【今後の展望】

平田村の脱炭素化を目指し、3者が連携して、J-クレジットの創出および流通を進めてまいります。J-クレジットの創出方法（方法論）については、LED設備の導入から着手することを検討しており、その後、その他の方法論による創出にも広げていく想定です。

バイウィルは、平田村におけるJ-クレジット創出プロジェクトの登録・申請からモニタリング、創出したクレジットの販売までをシームレスに支援します。また、販売に関しては、東邦銀行とも協力し、「地産地消」によって平田村をはじめとする地域の脱炭素化を促進します。

【3者概要】

＜平田村 概要＞

■代表者：村長 澤村 和明

■所在地：福島県石川郡平田村大字永田字切田116番地

■公式HP：https://www.vill.hirata.fukushima.jp/

＜東邦銀行 概要＞

■名称：株式会社東邦銀行

■代表者：取締役頭取 佐藤 稔

■本店：福島県福島市大町3-25

■事業内容：銀行業

■公式HP：https://www.tohobank.co.jp/

＜バイウィル 概要＞

■名称：株式会社バイウィル

■代表者：代表取締役社長 下村 雄一郎

■所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座7-3-5ヒューリック銀座7丁目ビル4階

■事業内容：

・環境価値創出支援事業（カーボンクレジット等の創出）

・環境価値売買事業（カーボンクレジット等の調達・仲介）

・脱炭素コンサルティング事業

・ブランドコンサルティング事業

■公式HP：https://www.bywill.co.jp/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社バイウィル 広報担当

e-mail：pr@bywill.co.jp

TEL：03-6262-3584（代表）