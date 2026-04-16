シーホース三河、西三河地域の小中学校を対象とした「学校訪問」を2026年度も実施！5月17日(日)まで参加校を募集開始。

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。

昨年に引き続き、西三河地域の小中学校に現役選手が訪問し児童・生徒の皆さまと交流する「学校訪問」の開催が決定！

対象地域の先生方及び学校関係者の皆さま、以下詳細をご確認の上、お申込みをお願いします。

シーホース三河が推進しているSDGsプロジェクト「Be With」では、「ひとづくり」を重点課題に掲げ、「バスケを通じた学び・成長・機会を、人と共に。」をテーマに取り組みを進めています。

主催

シーホース三河

活動目的

地元・西三河地域の小学校を訪問して子どもたちと触れ合うことで、シーホース三河というクラブを身近に感じてもらうとともに、プロスポーツ選手として子どもたちに夢や感動を与えたいという想いから実施します。

対象地域

西三河地域の小学校限定

※刈谷市・安城市・知立市・碧南市・高浜市・豊田市・岡崎市・西尾市・みよし市・幸田町

実施時期

2026年6月上旬～7月下旬までの平日限定

プログラム内容

【小学校】

１.夢を持つこと、夢に向かって努力することの大切さを講演します

２.体育の授業でバスケットボールを行い、児童の皆さまと一緒に身体を動かします(1クラスor1学年限定)

※体育の授業は、あらかじめメニューを決めさせていただいております。(準備運動/シュート対決/試合形式etc)

【中学校】

夢を持つこと、夢に向かって努力することの大切さを講演します（全校集会or学年集会）

受付スケジュール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/97825/table/1082_1_ad128f64efac6ad49aa4861c8738c8f6.jpg?v=202604161151 ]

※申し込み多数の場合は抽選の上、訪問校を決定します。

※受付スケジュールは変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※当選校のみメールにてご案内します。

注意事項

お申し込みフォーム

過去の様子

「Be With」シーホース三河サスティナビリティプロジェクト

- 学校の授業の一環として実施していただくことが条件となります。- 実施希望日を複数日ご入力の上、お申込みください。- 開催時間は午前開催とさせていただきます。(2限目/3限目 or 3限目/4限目でご調整をお願いいたします)- 訪問校決定後、当社学校訪問担当者が各学校を訪問し、事前にお打ち合わせをさせていただきます。- 事前に各学校様にて準備いただくものがございます(例 プロジェクター/スクリーン/マイク/バスケットボールなど)- 当日の司会進行は各学校の先生方に実施いただきます。なお、講演についても先生方の進行となりますのでご協力をお願いいたします。- 参加選手の指定はできません。(各校への参加選手は1名です)- 費用は無料です。- シーホース三河公式サイト、SNS、各メディア媒体に写真、動画を掲載します。なお、掲載に配慮が必要な児童さまがいらっしゃる場合は事前にご確認ください。- 児童さまへチラシ等の配布や、学校にポスターの掲示を依頼させていただく場合がございます。- 当活動に対し協賛企業が入る場合がございます。(例、当社ホームページ、SNS掲載用にパネルを持っての集合写真撮影など)小学校はこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdytPXfi6k1q4gBf0Tz0f_Ip0kAIeEtetgNpir-iTztKA1KFw/viewform中学校はこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3OK9M_8bZCTNDSnoM7zA5ibO8kCSecAdiKfPfB5nZ2gfJ1Q/viewform

コートから、まちへ未来へ パスをつなげる。

シーホース三河では、2022-23シーズンから「Be With」と名付けたSDGsプロジェクトをスタートします。世界共通の目標である「SDGs（持続可能な開発目標）」の達成に貢献するため、これまで行ってきた社会貢献活動に加え、様々な取り組みを推進していきます。