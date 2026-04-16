フットサルに「厚底」という新定番を。クッション性を追求した「TIGORA OSA-1」誕生

株式会社アルペン

スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野敦之）は、プライベートブランド「TIGORA（ティゴラ）」より、世界的なトレンドになりつつある「厚底」を採用したフットサルシューズ 「TIGORA OSA-1 Pro」 および 「TIGORA OSA-1」 を、2026年4月17日（金）より全国のスポーツデポ、アルペンおよび公式オンラインストアにて発売いたします。

アルペングループは「スポーツをもっと身近に」というパーパスのもと、あらゆるプレイヤーのパフォーマンス向上と怪我のリスク軽減を目指しています。現在世界のフットサルシーンでは、激しいプレーによる身体への負荷を軽減するため、クッション性の高いシューズを選択するプレイヤーが増加傾向にあります。今回、そんな「厚底・クッション性」に着目した新モデルが登場。Fリーグ所属「シュライカー大阪」 との協業により、トッププレイヤーのリアルなフィードバックを反映させ、踏み込みの衝撃から足を守る新たな選択肢として開発されました。

■ 開発背景

本製品の開発において最大の挑戦となったのは、従来のフットサルシューズでは困難とされてきた「高いクッション性」と「繊細なタッチ感」の両立です。一般的に、衝撃吸収性を高めるとソールが厚くなり足裏の感覚が鈍る一方、タッチ感を優先すれば足への負担が増えるという、解決しがたいトレードオフの関係にありました。この難題に対し、企画段階からシュライカー大阪と密に連携。約1年半にわたり15回ものヒアリングと公式戦での実戦テストを重ね、1mm単位のソール厚調整や、素早い動きを妨げない低ドロップ（フラット）設計、ボールの感触をダイレクトに伝える薄型タンを採用。さらにカンガルーレザーの配置や中足部の剛性を最適化することで、相反する要素を高いレベルで融合させました。

シュライカー大阪の高橋監督は「怪我に悩むプレイヤーにこそ勧めたい」と語っており、第一線で活躍するアスリートの知見を反映し、幅広いプレイヤーの足元を支える一足が誕生しました。

◼️ TIGORA OSA-1の特徴

- ハイブリッド2層ミッドソール日本市場では稀な「超臨界発泡TPU」とEVAを組み合わせた2層構造を採用。圧倒的なクッション性を実現しながら、「厚底＝重い」というイメージを覆す軽量化にも成功しました。- 巻き上げラバーソールのラバーをサイドまで巻き上げることで、急激な方向転換時でも足のブレを抑え、安定したプレーをサポートします。- カンガルーレザー（Proモデル）高品質なカンガルー革を使用し、素足のような繊細なボールタッチを実現。- OSA-1デザインモデル名はシュライカー大阪の本拠地である「大阪」に由来。チームウェアとの相性を意識したカラーリングで、競技シーンはもちろん、ストリートや日常のファッションにも馴染むデザインに仕上げました。

■ 商品情報

● TIGORA OSA-1 Pro：12,980円（税込）

世界で戦える本格フットサルシューズをコンセプトにしたトップモデル。日本市場では稀な超臨界発泡TPUとEVAの2層ソールを採用。踏み込むたびに地面の衝撃を受け止め、次の一歩を力強く押し出す反発性を両立しました。アッパーには高品質なカンガルーレザーを使用し、厚底でありながらボールの微細な感触を足に伝えます。シュライカー大阪ウェアとのトータルコーディネートを意識したデザインは、ピッチに立つ高揚感を足元から体現します。

サイズ：24.0cm ～ 29.0cm（0.5cm刻み）

カラー：ホワイト

商品URL：https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=8240070016-0001&bid=0013(https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=8240070016-0001&bid=0013)

● TIGORA OSA-1：7,999円（税込）

ストリートシーンにも自然に溶け込むデザインで、競技シーンからストリートまで、オン・オフどちらにも映えるスタンダードモデル。プロモデルと同じ超臨界発泡TPUとEVAの2層ソールを採用しながら、アッパーには足なじみの良いマイクロPUを使用することで、より手の届きやすい価格を実現。「フットサルは薄底が当たり前」という常識を覆し、足への負担を感じていたすべてのプレイヤーに、厚底がもたらす足裏の余裕を届けます。

サイズ：24.0cm ～ 29.0cm（0.5cm刻み）

カラー：ホワイト

商品URL：https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=8240070216-0001&bid=0013(https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=8240070216-0001&bid=0013)

カラー:ブラック

商品URL：https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=8240070116-0001&bid=0013(https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=8240070116-0001&bid=0013)

◼️開発担当者コメント

「私自身もフットサルプレイヤーとして、地面からの突き上げや足裏の疲労感を実感してきました。特に始めたばかりの方にとって、この感覚は大きなハードルになっていると思います。しかし日本の市場には薄底ばかりで、『フットサルとはそういうもの』という空気が長く続いてきました。今回は、そうした"うっすらとした不満"に向き合い、潜在的なニーズを満たすシューズをつくりたいという思いで開発をスタートしました。誰もがどこかで感じていた不満を解消できる一足になったと自負しています。」

【TIGORA フットボールシューズ特集ページ】

https://store.alpen-group.jp/Page/Feature/FeaturePage426.aspx

【販売店情報】

全国のスポーツデポ・アルペン、および下記のオンラインストアにてご購入いただけます。

・スポーツデポ・アルペン店舗一覧：https://store.alpen-group.jp/store_search/

・アルペングループ公式オンラインストア：https://store.alpen-group.jp/

・アルペン楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/alpen/

・アルペングループヤフー店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/alpen-group/

株式会社アルペンについて

創業：1972年7月

資本金：151億円

業績：2,686億円、経常利益 104 億円（2025年6月期）

事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売

・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営