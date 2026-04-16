静岡県掛川市、Microsoft 365活用を軸に全庁レベルでDX推進を加速

アルファテック・ソリューションズ株式会社

アルファテック・ソリューションズ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：西山 紀明、以下アルファテック・ソリューションズ）は、静岡県掛川市役所（以下掛川市）において、Microsoft 365の活用定着とDXの推進を目的とした伴走型DX支援サービスを提供し、市職員が自律的に業務改善へ取り組む「自走するDX組織」への変革を後押ししています。

掛川市は、2022年度から2025年度にかけて「掛川市DX推進計画」に基づき、「だれ一人取り残されない、人にやさしいデジタル化」を掲げDXを推進してきました。2026年度からは、さらなるDXの推進に取り組むことで「だれもが自分らしく暮らせるまち」の実現を目指しています。

こうした方針のもと、掛川市では「DX基盤の整備」と「DX人材の育成」を統合的に進める独自の戦略を採り、Microsoft 365を全庁共通のデジタル基盤として位置づけています。アルファテック・ソリューションズは、Microsoft環境の導入当初から継続的に掛川市をサポートしてきました。DXの推進にあたっては、Microsoftテクノロジーに精通したチームを編成し、Microsoft 365を中核としたDX基盤の構築・運用を担当。さらに、Microsoftアプリケーションの活用支援・問合せ対応・保守・技術検証を通じて、掛川市DX推進課に伴走しながら、全庁的なDXへの取り組みを支えています。

事例紹介記事の全文はこちら :https://solutions.alphatec-sol.co.jp/case/kakegawa-city

お客様課題- DXリーダーの育成と市職員全員のスキル向上を通じたDXの加速- 全庁におけるMicrosoft 365アプリケーション活用の定着化・深化ソリューション- 掛川市DX推進課に伴走するMicrosoft 365運用支援サービスの提供- Microsoftアプリケーションの活用支援、問合せ対応、保守、技術検証導入成果- Microsoft 365機能の活用水準を高めDX活動を全庁に展開- Microsoftアプリケーションに精通したDXリーダーの育成に寄与- 自律的に業務課題と改善に取り組む「自走するDX組織」への変革を後押し

■アルファテック・ソリューションズ株式会社について

アルファテック・ソリューションズは、ICTソリューション・サービスの開発および提供を行う、ITインフラ領域を得意とするシステムインテグレータのプロ集団です。先進的なITインフラ、システム開発を通じ、お客様の抱えている課題に共に向き合い、最適なシステム基盤作りをお手伝いいたします。

アルファテック・ソリューションズHP :https://www.alphatec-sol.co.jp/

* アルファテック・ソリューションズ、アルファテック・ソリューションズ株式会社はアルファテック・ソリューションズ株式会社の商標です。

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