「ファベックス 惣菜・べんとうグランプリ2026」で金賞・審査委員特別賞をダブル受賞

サミット株式会社

日本食糧新聞社主催の「第17回 ファベックス 惣菜・べんとうグランプリ2026」において、サミットの「アンガス黒牛の牛すき焼＆だし巻玉子海苔弁当」が「わが社自慢の惣菜・べんとう部門」にて金賞と審査委員特別賞をダブルで受賞。さらに、「台湾風焼き点心セット（棒餃子・ニラ饅頭）」が「アジアン部門」で、「骨取り焼さば＆明太高菜の店内手作りおにぎり」が「おにぎり部門」で入賞を果たしました。

4月15日には、東京ビッグサイトで開催された「第29回 ファベックス2026」にて、授賞式が行われました。

わが社自慢の惣菜・べんとう部門 金賞・審査委員特別賞 受賞 「アンガス黒牛の牛すき焼&だし巻玉子海苔弁当」

たっぷりのだしでふっくらと仕上げた、サミットで人気の「だし巻玉子」を存分に楽しんでいただくため、切らずにど～んとのせました。さらに、店内手作りのやさしい味でお客様の支持を得てきた「牛すき焼」も一緒に盛り込んでいます。海苔が見えないほどのボリュームで、満足感のある海苔弁当です。

【通常価格：698円（税込753.84円）】

アジアン部門 入賞 「台湾風焼き点心セット（棒餃子・ニラ饅頭）」

ニラ饅頭の具材には、収穫して3日以内のニラとキャベツを使用。他の香味野菜はあえて使わずに、ニラとキャベツの旨味を引き出しました。棒餃子は豚肉とキャベツをオイスターソースで味付けし、皮はパリパリに仕上げています。

【通常価格：498円（税込537.84円）】

おにぎり部門 入賞 「骨取り焼さば＆明太高菜の店内手作りおにぎり

鮮魚売場でも販売している「骨取り塩さば」と「無着色辛子明太子」を使用。さばは店内で香ばしく焼きあげ、明太子、高菜と一緒にごはんを包みます。お米は、もちもちして甘みが強い品種の国産米を使用しています。

【通常価格：298円（税込321.84円）】

※上記の3品は、店舗により品揃えしていない場合があります。

■ 惣菜・べんとうグランプリとは

惣菜・デリカ・中食業界の総合見本市「ファベックス」の特別企画として、2010年より毎年実施しているプロ向けの商品コンテスト。惣菜・弁当のスペシャリスト・専門家・業界団体により構成された審査委員会により、全国より応募された選りすぐりの商品の中から、金賞・優秀賞ほか各賞を決定しています。