【DRIMAGE JAPAN プレスリリース】『BTS Island:インザソム』ユーザーが渋谷に集結！初週は大反響で終了。いよいよ今週末4月18日(土)・19日(日)に後半日程を開催！

株式会社DRIMAGE JAPAN

- 4月4日(土)・5日(日)の開催レポート：多くのファンが「インザソム」を体験

- 後半日程はいよいよ今週末！4月18日(土)・19日(日)開催

BTSやSEVENTEENなど世界的アーティストを擁するエンターテインメントライフスタイルプラットフォーム企業HYBEのゲーム事業を担うDRIMAGE(所在地：韓国ソウル、代表取締役：チョン・ウヨン)および日本法人DRIMAGE JAPAN(所在地：東京都港区、代表取締役社長：中西 啓太)は同社のモバイルマッチ3パズルゲーム『BTS Island:インザソム』のオフラインイベントを、2026年4月4日(土)・5日(日)に渋谷・MIYASHITA PARKにて開催いたしました。

初週の2日間は、開始直後から多くのみなさまにご来場いただき、ブースは終日賑わいを見せました。この熱狂を受けたイベントレポートと、今週末の4月18日(土)・19日(日)に開催される後半日程の最新情報をお知らせいたします。

- 4月4日(土)・5日(日)の開催レポート：多くのファンが「インザソム」を体験

初週の開催では、MIYASHITA PARK South 2F ウェルカムテラスが『BTS Island:インザソム』の色に染まりました。

・ラッキードローには長蛇の列： ゲームのプレイ状況に応じて挑戦回数が増える「ラッキードロー」では、事前にパズルを1000レベルまでやり込んだ熱心なプレイヤーや、その場でPlay Passを購入して最大回数の13回に挑戦するプレイヤーの姿が多く見られました。限定のアクリルキーホルダーを手にした方々からは歓喜の声が上がりました。

・特設フォトスポットでも「インザソム」の世界を公開中： North 2F 中央スペースには、ゲーム内に登場する可愛らしいキャラクターたちと記念撮影ができるフォトスポットが登場。初週にご来場いただいた方の中には、撮影を楽しまれたファンの方々が「#インザミヤシタ」を付けてSNSへ素敵な写真を多数投稿されています。フォトスポットはウェルカムテラスからまっすぐお進みいただいた先、少し奥に位置しておりますので、今週末にご来場予定のみなさまもぜひ忘れずにお立ち寄りいただき、キャラクターたちとの思い出作りをお楽しみください。

- 後半日程はいよいよ今週末！4月18日(土)・19日(日)開催

まだイベントを体験していない方や、再び参加を希望されるみなさまに向けて、今週末に後半日程を開催いたします。

開催日程： 2026年4月18日(土)、4月19日(日)

開催時間： 11:00 ～ 18:00

会場： MIYASHITA PARK South 2F ウェルカムテラス

参加条件： アプリをインストールし、チュートリアルを完了すれば、どなたでも参加可能！

さらに！A日程（初週）に参加された方も、再度ラッキードローに挑戦いただけます。

■ スムーズな参加のための「事前準備」のお願い

初週の混雑状況を受け、ご来場いただくみなさまに改めて事前準備のご協力をお願い申し上げます。

・アプリの事前インストール： 現地は大変混雑いたします。事前にアプリをインストールし、チュートリアルをクリアした状態で「ユーザーID」が表示される設定画面をご準備ください。

・パズルへの挑戦： ラッキードローの回数を増やしたい方は、事前のパズルプレイに挑戦し、レベルをあげていただくことを推奨いたします。

・SNSキャンペーン： アクリルキーホルダーが当たるSNSキャンペーンも引き続き実施中です。

今週末も、MIYASHITA PARKでみなさまのご来場を心よりお待ちしております。

イベントの詳細はこちら :https://www.bts-island.com/jp/community/event/926

イベント詳細又は「BTS Island:インザソム」に関するより詳細な情報は、公式サイトおよびSNSチャンネルをご確認ください。

■「BTS Island:インザソム」関連URL

Website ：http://www.bts-island.com

X(Twitter) ：https://twitter.com/BTSINTHESEOM_JP

Instagram：https://www.instagram.com/intheseom_bts/

YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCh7AOH7ar_5F90b7A2Yse7w

Facebook ：https://www.facebook.com/INTHESEOM.BTS

■「BTS Island：インザソム」について

「BTS Island:インザソム」はBTSメンバー(RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V, Jung Kook)と居心地のいい島を探検しながら、マッチ3パズルをお楽しみいただけるパズルアドベンチャーゲームです。

船旅を楽しんでいる最中、突然ハンドルが壊れてしまった！

無人島に流れ着いたところから始まる物語となっており、エメラルド色の海、放置されたリゾート施設、そしてかわいい動物たちに囲まれながら美しい島を探検します。

水泳や釣り、花火も一緒に楽しみましょう！彼らのソムライフが気になる？

“「ここはソム。みんなでつくった小さなソム(島)」”

BTSとあなただけの特別な島。ようこそ、インザソムへ！

■株式会社DRIMAGEならびに株式会社DRIMAGE JAPANについて

株式会社DRIMAGEの社名は、「Dream(夢)」と

「Interactive Media(相互作用できるメディア)」と

「Age(時代)」の3つの言葉をかけ合わせた造語です。

「夢見るもの」に出会い、相互作用を通じて新しい感動と物語を経験できる「インタラクティブメディア」を通じて夢を具現化できる「時代」を開いていきたいという想いを社名に込めました。

国内外の競争力のある企業と提携してインタラクティブメディアの派生事業を展開していきます。

この他にも、インタラクティブメディア・テクノロジーを基盤に、日常に疲れた現代人に新たな経験をお届けできる多様なコンテンツとサービスを提供します。

株式会社DRIMAGE JAPANは株式会社DRIMAGEの日本法人です。本タイトル「BTS Island:インザソム」の日本国内事業を担当しております。

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