「最期まで、食べたい味を。」介護食に革命を起こす「革命の泡」の無償モニターを大規模募集。在宅介護者・専門職へ“食の喜び”を届ける緊急プロジェクトを開始。

株式会社VIVA NYAGO

高齢者住宅の運営や介護DXを推進するopsol株式会社（本社：三重県伊勢市、代表取締役：鈴木征浩）の子会社「株式会社VIVA NYAGO（ビバニャーゴ 本社：三重県伊勢市、代表取締役：中井清美）」は、嚥下困難（飲み込みの難しさ）を抱える方々へ“泡”で風味を届ける革新的製品「革命の泡」の製品完成を記念し、在宅介護のご家庭および医療・介護専門職を対象とした「大規模無償モニター募集」を開始いたします。

開発の背景

制限される「食」に、再び彩りを

介護や看護の現場において、加齢や疾患により嚥下機能が著しく低下すると、わずかな食事や水分摂取が誤嚥（気管に入ってしまうこと）に直結し、命に関わる大きな危険を伴います 。そのため、安全を優先して「口から食べる楽しみ」を完全に諦めざるを得ない方々が数多くいらっしゃいます。

私たちが開発した「革命の泡」は、「飲み込むことが大きな危険を伴う方」に、飲み込むという動作を介さずに、ダイレクトに味や香りを感じられるように開発されたものです。

この度、初期製品の完成に伴い、一人でも多くの方にこの体験を届けるべく、「大規模無償モニター」の実施を決定いたします。

製品の特徴

「革命の泡」は、エアポンプで泡立てることで、食材の風味を凝縮した繊細な泡を作り出す製品です。

【安全への配慮】

口に入れた瞬間にスッと消えてなくなる繊細な泡のため、咀嚼や嚥下を必要としません。水分として気管に流れ込むリスクが低いため、水分摂取に制限がある方や、嚥下障害のある方でも、風味を堪能いただけます。

製品自体の安全性は非常に高いものですが、飲食に制限がある方は、必ず主治医の許可を得た上でご使用いただくようお願いいたします。

【専門職の評価と現場の声】

試作段階から、言語聴覚士（ST）や訪問看護ステーション等の専門職より、嚥下訓練の導入や口腔ケアの質を高めるツールとして、また、口からの食事を制限していた方へ味覚をお届けする機会として高い評価をいただいております 。

【風味の再現】

フレッシュな甘みの「マンゴー味」と、食欲をそそる旨味の「すき焼き味」の2種を展開しています。

泡にすることで、香りが鼻へ抜け、満足感を生み出します。

モニター募集概要

（製品写真）

本プロジェクトでは、製品の感想をフィードバックいただけるモニター様を、規模の制限なく募集いたします。

【対象者】

・在宅で介護をされているご家族

・医療・介護従事者（言語聴覚士、管理栄養士、看護師、介護職員等）

・介護施設・病院等の法人

【募集期間】

・2026年5月20日(水)お問い合わせ分まで

【提供内容】

・「革命の泡」2種セット（マンゴー味・すき焼き味）

※市販品のエアポンプを各自ご用意いただいてご使用ください。（または推奨エアポンプの貸与も可能です。）

【費用】

・製品代、送料ともに無料

※貸与した推奨エアポンプを返送いただく際の費用は、モニター様のご負担となります。

【条件】

・使用後のオンラインアンケートへの回答

・事例として情報・写真等のご提供（任意）

【応募方法】

・VIVA NYAGO公式ホームページ内の「お問い合わせフォーム」より、「商品のお取り寄せ」を選択してお申し込みください。

・URL：https://viva-nyago.jp/contact/

VIVA NYAGOについて

医療・介護・福祉事業を中心としたサービスを提供しているopsol株式会社から生まれた、革新的な介護用品ブランドです。

既成概念にとらわれない製品開発を行っています。

【会社概要】

社名：株式会社VIVA NYAGO

本社所在地：三重県伊勢市小俣町元町623番

代表取締役：中井 清美

事業内容：

・嚥下困難者向けの食品開発

創業： 2023年8月

HP：https://viva-nyago.jp/

問い合わせ先

プレスリリースに関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。

お問い合わせ先：株式会社VIVA NYAGO 事業本部 TEL : 0596-21-0007 e-mail : contact@viva-nyago.jp