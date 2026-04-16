PE-BANK、「Developers Summit 2026 アワード」にて話題賞2位を受賞

株式会社PEｰBANK

株式会社MCEAホールディングス（東京都港区／代表取締役社長 齋藤 武育）のグループ会社で、 ITエンジニアの新しい働き方を提案する株式会社PE-BANK（東京都港区／代表取締役・高田 幹也）は、2026年2月18日（水）～20日（金）に開催された「Developers Summit 2026」における、来場者アンケートなどを基にした「Developers Summit 2026 アワード」にて、話題賞2位を獲得したことをお知らせします。

「Developers Summit 2026」にて行われたPE-BANK提供セッションでは、株式会社ジェネラティブエージェンツ 取締役COO/株式会社セクションナイン 代表取締役の吉田 真吾氏が登壇し、「Claude Codeで実践するスペック駆動開発入門」をテーマに講演を行いました。当該セッションは定員を大幅に超える287名の方に聴講いただき、「Developers Summit 2026」開催セッションにおける満席率を基準に表彰される話題賞にて、2位を獲得しました。

■「Developers Summit 2026 アワード」受賞結果一覧

https://codezine.jp/news/detail/23910

■「Developers Summit」とは

株式会社翔泳社が2003年から毎年開催している、日本最大級のソフトウェア開発者向け技術カンファレンスです。「デベロッパーをスターにし、世の中のアップデートを加速する」をミッションに、多様な開発者が一歩踏み出すきっかけを目指し、毎年開催されています。

イベント当日、会場内の展示ブースでは、エンジニアの皆さまと直接対話しながら、キャリアの方向性や多様な働き方に関するご相談をお受けしました。

PE-BANKはITエンジニア専門エージェントとして、35年以上にわたり、エンジニアの「働く悩み」に向き合ってきました。

今後も、業務に集中できる制度や環境整備に加え、キャリア形成や働き方の選択肢づくりまで、エンジニアが自分らしく活躍し続けるための支援を行ってまいります。

【株式会社PE-BANK 会社概要】

株式会社PE-BANKは、1989年に協同組合として発足。「ITフリーランスの社会的地位が、より一層高まる社会を創り上げる。」をミッションに掲げ、ITフリーランスエンジニアエージェント事業の国内最古参企業として、30年以上にわたり企業とエンジニアを繋いできました。PE-BANKのシンボルマークは、PE-BANKの使命「企業が求める人材を、エンジニアが求める仕事を」と、3者のグッドリレーション、グッドパートナーシップを、さくらんぼをモチーフに表現しています。

会社名 ：株式会社PE-BANK

代表者 ：代表取締役社長 高田 幹也

本社所在地 ：東京都港区高輪2丁目15番8号 グレイスビル泉岳寺前

設立年月日 ：1989年5月1日（協同組合として）

資本金 ：3億1,295万円

事業内容 ：ITフリーランスエンジニアエージェント事業

ITエンジニアの派遣事業／紹介事業

ITエンジニア向けのセミナー事業／福利厚生事業

コーポレートサイト ：https://pe-bank.co.jp

Pe-BANKフリーランス：https://pe-bank.jp (ITフリーランス向けサービスサイト)

Pe-BANKキャリア ：https://career.pe-bank.jp (IT人材派遣・IT人材紹介専用サービスサイト)

Pe-BANKカレッジ ： https://pebank-college.jp (法人向けIT人材研修サービス)

サポートプラス ：https://splus.pe-bank.jp (https://splus.pe-bank.jp)(ITエンジニア向けウェビナー・福利厚生サービスサイト)

【株式会社MCEAホールディングス 概要】

MCEAホールディングスグループは「人とビジネスの可能性を最大化する」という理念のもと、ITフリーランスエンジニアエージェント事業を行う株式会社PE-BANK、システム開発を本業としたITサービス業を行うアスノシステム株式会社、そしてグループの形成支援と経営推進を行う株式会社MCEAホールディングスの3社からなる組織です。1989年5月に15名のITフリーランスが中心となり立ち上げた「首都圏コンピュータ技術者協同組合」をルーツとする共存共栄の思いを基に、今後も皆様から求められる価値ある企業となるようこれからも取り組んでまいります。

会社名 ：株式会社MCEAホールディングス

代表者 ：代表取締役社長 齋藤 武育

本社所在地 ：東京都港区高輪2丁目15番8号 グレイスビル泉岳寺前

設立年月日 ：2015年9月1日

資本金 ：1億円

ホームページ：https://mcea-hld.jp/