【ココモーラ】Looopでんきの利用者にアンケート調査を実施

株式会社ゼロアクセル

※調査結果をもとに作られた記事は以下のリンクから確認できます。

Looopでんき：https://cc-moola.com/electricity/item/looop

総合ランキング：https://cc-moola.com/electricity/ranking

※アンケート調査の結果はこちらから確認できます。

https://cc-moola.com/electricity/survey/looop-questionnaire

調査サマリーLooopでんき利用者の約6割が節約を実感！手続きの「手軽さ」と「安さ」が好評価- 手続きの便利さ： 約67%が「ネットで数分で完了した」と回答。「立ち会い不要で楽だった」という声も約48%に達し、申し込みから開始までのスピード感と手軽さが、利用の大きな決め手となっている。- コストパフォーマンス： 「基本料金・燃料費調整額が0円」という点が約67%に支持されている。月500円～1,000円以上の節約を実感している層が約60%を占め、節電意識による効果を含めると8割以上がお得さを感じていることが判明した。- 運用の工夫： 約52%が「市場価格が高い時間帯は料金が跳ね上がる」という点を注意点として挙げている。安さを維持するためには、アプリの「でんき予報」を活用し、使用時間を調整する工夫が必要と分かった。Looopでんきに関する独自アンケート調査[表1: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/523_1_f8cb5d2e43601d9b4b034066755d914c.jpg?v=202604161151 ]

■Looopでんきに乗り換える際の手続きはどうでしたか？

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/523_2_3a28d600826fc1373981b2dee34d9f7c.jpg?v=202604161151 ]

■Looopでんきに切り替えて、月々の支払額はどう変化しましたか？

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/523_3_fb4296783f2e6b7ec2fa4c5fdc4bce4f.jpg?v=202604161151 ]

■Looopでんきを利用してみて、気に入っているポイントは？

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/523_4_5a50808a6bb9b60dd780045f0ee7b2b6.jpg?v=202604161151 ]

■Looopでんきを契約する前に知っておいた方がいいデメリットや注意点はありますか？

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/523_5_d2c278e1101c3906a897b1f987751f14.jpg?v=202604161151 ]

■Looopでんきを実際に使ってみた総合満足度は？

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/523_6_55992766f98f7d5308a4cde8e00768b9.jpg?v=202604161151 ]

ココモーラについて

ココモーラ(https://cc-moola.com/)は、「ココに来たら世の中のあらゆるモノの情報を網羅できる」という由来からきております。日常生活に関わる様々なモノの情報を紹介・比較しているサイトです。ココモーラを利用するすべてのユーザーが、最良な選択ができるようサポートすることを目指しております。

株式会社ゼロアクセルについて

所在地：東京都千代田区麹町5-3-23 日テレ四谷ビル 10F

代表者：代表取締役 大福 裕貴

設立：2020年4月

事業内容：メディア運営事業

公式サイト：https://zero-accel.co.jp/

■関連会社

株式会社BimoRa

コーポレートサイト https://bimora.co.jp/

公式EC https://bimora.jp/



株式会社ワンプレート

コーポレートサイト https://wan-plate.co.jp/

公式EC https://wan-plate.jp/



株式会社ザ・建物

コーポレートサイト https://the-building.co.jp/

赤坂駅前店 https://the-from.com/shop/02

昭和通り店 https://the-from.com/shop/01

■関連事業

GLOW-NAVI（グロウナビ）

https://glownavi.com/



おうちにプロ

https://ouchipro.com/

ゼロメディア

https://zero-medi.com/