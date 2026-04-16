カラオケ館に、業界最大級25色に切り替え可能な推し活ルーム「カラ推し館」誕生!!

株式会社B&V

カラオケチェーン「カラオケ館」を運営する株式会社B&V（本社：東京都練馬区向山4丁目1-1;N. W練馬ビル 代表取締役：渡部記春)は、業界最大級25色に切り替え可能な推し活ルーム「カラ推し館」の展開を開始

株式会社B&V 2026年4月16日 12時00分

近年、推し活はますます広がりを見せており、カラオケルームにも「歌う」だけではない新たな楽しみ方が求められております。

当社ではこうしたニーズにお応えするため、業界最大級25色の照明演出に対応した推し活ルーム「カラ推し館」ルームの展開を開始いたします。

本ルームでは、空間全体を推し色に染められる照明演出に加え、マグネットで自由に飾り付けができるスペースを設置し、グッズを飾る、撮影する、語り合うといった推し活ならではの楽しみ方を広げました。

さらに、11種の推し色ドリンクをご用意し、推しのカラーをより身近に感じながらお楽しみいただける非日常体験を提案します。

また、プロジェクターによる大画面映像もご活用いただけるため、推しの映像を映しながら、より没入感のある空間で推し活を楽しんでいただくことが可能です。

カラオケは「歌う場所」にとどまらず、好きなものを仲間と共有し、特別な時間を過ごすための空間へと進化しています。

当社は今後も、お客様一人ひとりの“好き”に寄り添い、新しい楽しみ方を提案する空間づくりに取り組んでまいります。

まずはカラオケ館秋葉原本店から展開を開始いたします。

カラオケ館秋葉原本店：https://karaokekan.jp/shop/detail/55

今後必要なエリアに順次展開して参ります。



実際のルーム映像はこちら

https://youtu.be/C-Vm8lG9zcg

カラオケ館公式アイドルカラ(ハート)みぃ（秋葉原本店）

◾関連サイト

カラオケ館 オフィシャルサイト：https://karaokekan.jp/