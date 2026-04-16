BYD のハイブリッド「SEALION 6」累計受注1,000台突破記念企画　最大66時間の「BYD試乗キャンペーン」を4月18日より開始

BYD JAPAN 株式会社- 累計受注1,000台突破記念として、BYDのハイブリッドモデル「BYD SEALION 6」の「6」にあやかり、最大「66」時間（2泊3日*）の試乗体験機会を提供- 先行き不透明な燃油価格を機に、EV（電気自動車）やPHEV（プラグインハイブリッド）へのお乗り換えを検討されるお客様に向けた長時間試乗キャンペーンを実施- 最長66時間（実質：2泊3日）*、通勤や買い物、週末のドライブなど、日常生活を通じてBYDのEV・PHEVの魅力を存分に体験可能

* 貸出例：お貸出当日16時～3日後の10時ご返却

BYD Auto Japan株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：東福寺 厚樹、略称：BAJ）は、EVおよびPHEVを日常生活の中で体験できる「最大66時間 BYD試乗キャンペーン」を、2026年4月18日（土）から5月31日（日）まで、全国のBYD正規ディーラーにて実施します。

本キャンペーンは、先行き不透明な燃油価格を機に、電動車両へのお乗り換えを検討されるお客様に、実際の生活環境の中で、BYDの最新技術で造られたEV・PHEVモデルの実用性や快適性を体験していただくことを目的とした取り組みです。

BYDのEV、あるいは、EVを主体として走るPHEVならではの、スムーズな走行や日常での使い勝手の良さに加え、家庭充電であれば、より優れた経済性も亨受できるなど、BYDのEV＆PHEVシリーズは、お客様のあらゆるライフスタイルにマッチしたモビリティをご提供できます。

なお、今回のキャンペーンの「66」には、以下のような思いが込められています。

１.SEALION６の「6」

昨年12月1日から発売を開始したBYDのハイブリッド「SEALION 6」の累計受注が、試乗車の配備が完了した今年2月から、わずか2か月で1,000台を突破したことを記念して企画。

２.最大66時間

BYDのEV ＆ PHEVシリーズの魅力を思う存分、体感いただく時間として設定。

例）お貸出し当日16時～3日後の10時ご返却（66時間）を想定

お貸出しの日時は、各実施キャンペーン店舗でご相談、ご確認ください。

■ 「最大66時間 BYD試乗キャンペーン」概要

【実施期間】

2026年4月18日（土）～5月31日（日）

【応募方法】

BYD Auto Japan公式サイト上の専用応募フォームより、ご希望の車種・日時・店舗を選択して応募いただきます。

応募後、販売店より日程調整の連絡を行い、店舗で車両の貸出および返却を実施します。

応募フォーム：https://www.byd.com/jp/event-campaign/66hours-test-drive

【実施場所】

全国のBYD AUTO正規販売店

※一部店舗では実施しない場合もあります。詳細は近隣店舗へお問い合わせください。

※店舗の車両状況により、ご希望日時に添えない場合があります。

【試乗時間】

数時間～最大66時間

※貸出例 金曜日16時以降のお貸出し～翌週月曜日の10時ご返却（販売店との調整により決定）

【対象車種】

〈EVモデル〉

- BYD DOLPHIN Baseline- BYD DOLPHIN Long Range- BYD ATTO 3- BYD SEAL- BYD SEAL AWD- BYD SEALION 7- BYD SEALION 7 AWD

〈PHEVモデル〉

- BYD SEALION 6- BYD SEALION 6 AWD

※店舗によりご用意のない車種があります

※本リリースの掲載内容は画像を含め、2026年4 月16日（木）現在の情報です。内容は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。

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