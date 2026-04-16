英国発エシカルブランドが提案する、新時代のビジネスウェア！デザイナーのこだわりが宿る「コットンライクセットアップ」が登場

株式会社はるやまホールディングス

ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事株式会社（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：治山正史）は、２０２６年４月１７日（金）より、サステナブル・ファッションの先駆者である英国のデザイナー「KATHARINE HAMNETT（キャサリン・ハムネット）」が、エシカルブランドとして発表した「KATHARINE E HAMNETT（キャサリン・イー・ハムネット）」から、新作の「コットンライクセットアップ」を、全国のはるやま店舗にて順次発売いたします。

◇シーンを選ばず活躍する上質なセットアップ

本商品は、環境に配慮したサステナブル素材を採用しながら、コットンのような柔らかくナチュラルな風合いを実現した、新感覚のビジネスウェアです。最大の特徴は、メランジ調の豊かな表情を持ちながら、驚くほどの軽量性と高ストレッチ性を兼ね備えている点にあります。ブランドオリジナルの替えボタンや裏地、アクセントとなるピンズなど、細部にまでデザイナーのこだわりが凝縮されている上、高級感ある立体的で美しいシルエットも魅力的です。

肩パッドを薄く仕上げた軽量設計に加え、パンツのウエストにはシャーリング仕様を採用。Tシャツやスニーカーを合わせた軽快なオフィスカジュアルスタイルから、タイドアップしたビジネスシーンまで幅広く対応します。さらに、マシンウォッシャブル機能を備えたイージーケア仕様春から秋までの長いシーズンを通して、常に清潔でリラックスした着心地をキープいたします。

商品概要

【商品名】 KATHARINE E HAMNETT コットンライクセットアップ

【価格】 ジャケット 22,000円（税別） ／ パンツ 10,000円（税別）

【サイズ】 S、M、L、LL

【カラー】 ネイビー、カーキ

【素材】 ポリエステル１００％

【発売日】 ２０２６年４月１７日（金）

【販売場所】 全国のはるやま店舗

※一部店舗で取り扱いが無い場合がございますのでお近くの店舗へお問い合わせください。

【特長】

・環境負荷を低減するエシカル素材を使用し、リネンのような優しい肌触りと、ウォッシャブル機能を搭載。

・替えボタンやピンズなどブランド独自の仕様に加え、立体的な仕立てにより格上のシルエットを演出。

・軽量化を図ったことにより、盛夏も含む長いシーズンにわたりストレスフリーな着用感を実現。

【お問い合わせ】はるやまお客様相談室 0120-923-924