【トリビュー】新機能「ドクター質問箱」をリリース

株式会社トリビュー

国内最大級の美容医療口コミ・予約アプリ『トリビュー』を開発・運営する、株式会社トリビュー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：毛迪、以下 当社）は、2026年3月23日、複数のドクターに匿名で質問・相談ができる新機能「ドクター質問箱」の提供を開始したことをお知らせいたします。当社はこの機能を通じて、美容医療における情報収集のハードルを下げ、ミッションである「ありたい自分でいられる世界の実現」を加速させてまいります。

背景

現在、美容医療を検討するユーザーにとって、自分に適した施術やドクターを見つけ出すプロセスには多くの工数がかかっています。特に、自身の悩みに対して「どの施術が適しているのか」「どのようなリスクがあるのか」といった個別の疑問を、カウンセリング前に専門家へ直接確認できる機会が不足しているという課題がありました。

一方、ドクターやクリニック側においても、予約後のユーザーとの接点が中心となっていたため、専門的な知見や独自の価値を広く届ける機会が限定的であるという課題を抱えていました。このような背景から、ユーザーが気軽に専門家へアクセスでき、かつドクターがその専門性を発揮して新たな信頼関係を構築できる場として、本機能の開発に至りました。

新機能「ドクター質問箱」について

今回提供を開始した「ドクター質問箱」は、ユーザーがアプリ内から匿名で質問を投稿すると、複数のドクターから回答を受け取ることができる機能です。

これにより、カウンセリングに足を運ぶ前の段階で、自身の悩みに対する専門的な見解や選択肢を把握することが可能となります。匿名性を担保することで、プライバシーに配慮しながらも、より踏み込んだ相談ができる環境を整えました。

ドクター側は、寄せられた質問に回答することで、自院の強みや診療方針を広く伝えることができます。従来の検索結果に依存したマッチングだけでなく、回答を通じた知見の共有により、ユーザーとの間に質の高い信頼関係を築くことが期待できます。

このように、双方向のコミュニケーションを活性化させることで、ミスマッチの防止と、より満足度の高い美容医療体験の提供を支援してまいります。

今後の展望

今後トリビューでは、ドクターとユーザーの双方向のコミュニケーション機能の拡充を通して、ユーザーと美容クリニックのより良いマッチングの場を提供し、「ありたい自分でいられる世界」の実現を目指してまいります。

代表取締役 ⽑のコメント

「美容医療は、一人ひとりの悩みや理想が極めて個別性の高いものです。新機能『ドクター質問箱』によって、ユーザーが抱える小さな疑問や不安が専門家の知見によって速やかに解消され、納得感のある選択ができるようになると確信しています。今後もテクノロジーを活用し、美容医療をより身近で信頼できるものへと進化させてまいります。」

『トリビュー』について

国内最大級の美容医療口コミ・予約アプリです。実際に施術を受けたユーザーの口コミ（経過写真を含む）や、ドクターの得意な施術、クリニックの情報を詳しく掲載しています。ユーザーは、自分に近い悩みを持つ他の方の体験を参考にしながら、信頼できるドクターを見つけ、そのままカウンセリングの予約まで完結させることができます。

■トリビューについて

累計200万ダウンロードを超える、国内最大級の美容医療の口コミ・予約アプリです。美容外科・美容⽪膚科・審美⻭科・婦人科の分野から「口コミ検索」「施術検索」「クリニック検索」「オンライン相談・予約」をアプリ1つで完結することができます。

・トリビュー（iOS）： https://tribeau.jp/r/ios

・トリビュー（Android）：https://tribeau.jp/r/android

・トリビュー（Web）：https://tribeau.jp

■株式会社トリビュー

所在地：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-23 東邦ビル 3階

代表者：代表取締役 ⽑ 迪（モウ デイ）

設立日： 2017年7月26日

事業内容：美容医療の口コミ・予約アプリ『トリビュー』の開発・運営

コーポレートサイト：http://corp.tribeau.jp/