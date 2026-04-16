【コスメキッチン】見ているだけで心が温まる幸せなひとときをデザインに落とし込んだフラワーギフトコレクションの第2弾を発売〈2026年5月1日（金）〉

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュビューティーラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 豊山YAMU陽子)が運営するナチュラル＆オーガニックのセレクトショップ「Cosme Kitchen(コスメキッチン)」は、フラワーギフトコレクション第2弾を2026年5月1日(金)よりCosme Kitchen・Biople（ビープル）店舗およびMASH GO GREEN STOREにて発売いたします。

暖かな陽が差し込む花畑で寄り添いながら眠る犬と猫。見ているだけで心が温まる幸せなひとときを、＜FEILER（フェイラー）＞のシュニール織ハンカチと＜Ball&Chain（ボールアンドチェーン）＞の刺繍バッグ＆ポーチに宿らせたコスメキッチンが贈る春のコレクション

FEILER

美しい色彩とやわらかな質感が特徴のシュニール織で知られ、世代を超えて愛され続けている老舗ブランド＜FEILER＞

今回のコラボレーションでは、ハンカチをカラー違いで全4種類展開。

春の花々に包まれた犬と猫の幸せなひとときを、フェイラーならではの繊細なシュニール織で丁寧に表現しました。

Cosme Kitchen限定デザイン

〈FLOWER〉PINK-red

Size：25×25cm

\2,970（税込）

〈FLOWER〉GREEN-blue

Size：25×25cm

\2,970（税込）

Biople、Biop限定デザイン

〈FLOWER〉PINK-light blue

Size：25×25cm

\2,970（税込）

〈FLOWER〉GREEN-pink

Size：25×25cm

\2,970（税込）

FEILERとは

「心はいつだって踊れる。」フェイラー(ドイツ・ホーエンベルク／1948年創業)は、ドイツ・ババリヤ地方の伝統工芸織物シュニール織に創意工夫を重ね、美しい色柄と優しい質感のハンカチ、インテリアクロス、ポーチやバッグなど、上質な暮らしを彩る商品を幅広く展開するシュニール織を代表するライフスタイルブランドです。フェイラー製品の上質さは、家族の歴史に寄り添い、受け継がれるとともに、大切な方への心を込めた贈り物として、世代を越え、時代を越えて愛され続けています。そして、200種類以上ある色鮮やかなデザインの中からハンカチを選ぶときの気持ち。日常の中で柔らかな肌触りのポーチをふと手にしたときの胸の高鳴り。どこにでも持ち運ぶことができるフェイラーだからこそ、誰もが持っているドキドキする力をいつでも呼び起こすことができる。ブランドメッセージ「心はいつだって踊れる。」には、「感性の駆動」を通して、多くのひとの人生に彩りを届けたいという願いを込めています。

Ball&Chain CAFE

エコフレンドリーな暮らしの第一歩を提案するエコバッグ・トートバッグブランド＜Ball & Chain＞から生まれた新業態＜Ball & Chain CAFE＞

今回のコラボレーションではBall & Chain CAFE とのコラボレーションで、MSサイズのショッピングバッグ2種類とポーチを展開。

Ball & Chainならではの繊細な刺繍で、春の花々に彩られた犬と猫の幸福感あふれるひとときを描きました。

Cosme Kitchen 初登場、待望のMSサイズのショッピングバッグ

Cosme Kitchen では初めての販売となるMS サイズのショッピングバッグ。

定番のMサイズよりひと回り小さく、お弁当を入れたり、ちょっとしたお出かけの際のサブバッグとしても活躍する、使い手のよいサイズ感。高い耐久性と、折りたたんで持ち運べる機能性を兼ね備え、日常のさまざまなシーンで活躍します。Cosme Kitchen限定販売のデザイン。

〈Cosme Kitchen / Ball&Chain CAFE限定〉

size：高さ 28.5×横35×マチ10cm

各\5,500（税込）

アイボリーブルー使いやすさにこだわったオリジナルポーチ

このコラボレーションのために作り上げた限定ポーチ。

収納力はもちろん、サイズ感や内側のポケットにもこだわり、大容量ながら日常使いしやすいデザインに仕上げました。コスメや小物をすっきりと収納でき、毎日の持ち歩きから旅行まで、幅広いシーンで活躍します。

〈Cosme Kitchen / Ball&Chain CAFE限定〉

size：高さ 13×横13×マチ6cm

\4,950（税込）

Ball&Chain CAFEとは

デザインの力で日々に彩りを添えるBall & Chainの新業態として、Ball & Chain CAFEが3月28日（土）にグランドオープン。 「食」と「ライフスタイル」を提案するカフェとして、厳選した抹茶とコーヒーを軸に、和と洋の魅力を掛け合わせたティータイムをお届けします。 ミニ今川焼きやクッキー缶など、自分へのご褒美にも、大切な方への手土産にもぴったりなスイーツをラインアップ。 さらに、店内では限定バッグやライフスタイルグッズも展開し、Ball & Chainならではの世界観をお楽しみいただけます。

販売スケジュール

発売日：2026年5月1日（金）

販売場所：Cosme Kitchen・Biople・Biop各店舗

MASH GO GREEN STORE（https://www.cosmekitchen-webstore.jp/）

Cosme Kitchen（コスメキッチン）とは

肌や心に、おいしいものを。

すべては、あなたの肌や髪だけでなく、心までよろこぶものを届けるために。

Cosme Kitchenは世界中の個性豊かなナチュラル＆オーガニックコスメを中心にアロマやハーブティー、雑貨や洗剤など、ナチュラルアイテムを取り揃えるセレクトショップ。

■公式WEB STORE：https://www.cosmekitchen-webstore.jp

■公式Instagram：https://www.instagram.com/cosmekitchen/

■公式X：https://twitter.com/cosmekitchen

■公式LINE：https://lin.ee/BMpMBj7

■公式Tiktok：https://www.tiktok.com/@cosmekitchen_official?_t=8o3xz0RGIWQ&_r=1(https://www.tiktok.com/@cosmekitchen_official?_t=8o3xz0RGIWQ&_r=1)