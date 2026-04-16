＼新店情報／【昭和西川】三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド店が4月16日(木）に堂々オープン！
昭和西川株式会社
昭和西川株式会社（所在地：東京都中央区、代表：西川元一朗）の直営店舗「SHOWA NISHIKAWA 三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド店」が2026年4月16日(木）、新たに誕生いたします。
期間限定で登場していた昭和西川のショップが、このたび新たに直営店としてオープンします！MuAtsu（ムアツ）マットレスやオーダーメイド枕 まくらぼの無料測定サービス、ムートン、羽毛リフォームなど、快適な睡眠環境をトータルでサポートするラインナップをご用意。みなさまのご来店をお待ちしております。
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・税込55,000円以上お買上げで配送料当社負担！※詳細は売場係員におたずねください。
・税込55,000円以上お買上げで不要ふとんを無料でお引き取りいたします。※一部除外地域がございます。
※オープニングセール・配送料当社負担・引取り無料については売場係員へお尋ねください。
＜期間限定 オーダーメイド枕 まくらぼ20％オフ＞
5月11日（月）まで、「オーダーメイド枕 MAKULABO」を20％オフにてご案内いたします。
【SHOWA NISHIKAWA 三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド店】
所在地：〒236-8666 神奈川県横浜市金沢区白帆5-2 三井アウトレットパーク横浜ベイサイド1階
TEL：045-342-4800
営業時間：午前10時～午後8時
【会社概要】
会社名：昭和西川株式会社
本社所在地：〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町1-4-15
代表者：西川 元一朗
URL：https://www.showanishikawa.co.jp/