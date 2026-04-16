＼新店情報／【昭和西川】三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド店が4月16日(木）に堂々オープン！

昭和西川株式会社

昭和西川株式会社（所在地：東京都中央区、代表：西川元一朗）の直営店舗「SHOWA NISHIKAWA 三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド店」が2026年4月16日(木）、新たに誕生いたします。

期間限定で登場していた昭和西川のショップが、このたび新たに直営店としてオープンします！MuAtsu（ムアツ）マットレスやオーダーメイド枕 まくらぼの無料測定サービス、ムートン、羽毛リフォームなど、快適な睡眠環境をトータルでサポートするラインナップをご用意。みなさまのご来店をお待ちしております。

＜オープン記念！特別セール＆オープニング特典実施中＞

・寝具各種最大70％OFF！

・税込55,000円以上お買上げで配送料当社負担！※詳細は売場係員におたずねください。

・税込55,000円以上お買上げで不要ふとんを無料でお引き取りいたします。※一部除外地域がございます。

※オープニングセール・配送料当社負担・引取り無料については売場係員へお尋ねください。

＜期間限定 オーダーメイド枕 まくらぼ20％オフ＞

5月11日（月）まで、「オーダーメイド枕 MAKULABO」を20％オフにてご案内いたします。

【SHOWA NISHIKAWA 三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド店】

所在地：〒236-8666 神奈川県横浜市金沢区白帆5-2 三井アウトレットパーク横浜ベイサイド1階

TEL：045-342-4800

営業時間：午前10時～午後8時

【会社概要】

会社名：昭和西川株式会社

本社所在地：〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町1-4-15

代表者：西川 元一朗

URL：https://www.showanishikawa.co.jp/