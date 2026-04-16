マインディアがアサヒビールの過去調査データをAIで横断分析、データ資産から新たな消費者インサイトの発掘に成功

株式会社マインディア

生成AIを活用した消費者データ分析ソリューションを提供する株式会社マインディア（本社：東京都港区、代表取締役CEO：鈴木 大也、以下「マインディア」）は、アサヒビール株式会社（以下「アサヒビール」）が保有する過去30プロジェクト・297サンプルに及ぶ消費者調査データを対象に、AI駆動の独自プラットフォームを活用した横断分析を実施し、ブランド戦略の議論に活用可能な新たな8つの体系的インサイトを導き出すことに成功しました。

また、マインディアは、本プロジェクトを契機として、過去調査データ×AI分析ソリューションの本格提供を開始しました。

プロジェクトの背景と概要

アサヒビールでは、日々多様な消費者インタビュー調査を実施し、豊富な調査データを蓄積してきました。

一方で、これらの調査データは個別プロジェクト単位で活用されることが多く、カテゴリやブランドを横断した形で過去データを分析・活用することは容易ではありませんでした。

加えて、大量の調査データ・発言録を人手で体系的に整理・分析するには限界があり、蓄積された調査データ資産を十分に活かしきれないという課題を抱えていました。こうした課題の解決に向け、本プロジェクトが始動しました。

本プロジェクトでは、マインディアが独自開発したAI駆動の分析プラットフォームと専用の分析手法を活用し、従来は困難であった大規模データの横断分析を実現しました。カテゴリやブランドをまたぐ過去30プロジェクト・297サンプルの調査データを統合的に分析することで、これまで個別には把握されていた調査結果を再編成し、消費者インサイトの体系的な抽出を可能にしました。

プロジェクトの成果

本プロジェクトにより、これまで個別に蓄積されてきた調査データを統合し、8つの体系的インサイトを抽出しました。

これにより、ブランド戦略の議論に活用できる消費者理解の基盤を整備するとともに、部門横断で活用可能な「共通言語」の構築につながりました。

また、今回の分析によって、消費者心理を体系的に整理したインサイト群が可視化されたことで、より消費者視点に立った議論を深めることが可能になりました。特に、ポジショニングマップは複数ブランドの立ち位置を俯瞰的に把握できるため、ブランド戦略や商品企画に関する検討において、共通の議論基盤として活用されています。

アサヒビール株式会社 ご担当者様のコメント

これまで困難だった横断的なインサイト抽出を実現

マーケティング本部 消費者インサイト部

河野 慧一様

「アサヒビールは、N1のインサイトを大切にする組織であり、多くの定性調査を実施してきました。これまでの調査では、プロジェクト単位でインサイトを分析することが中心であり、複数の調査結果データを活用しきれていませんでした。

今回の分析により、個別調査では見えにくかったお酒やノンアルコール飲料に対する体系的なインサイトが可視化されたことは、大きな成果だと感じています。抽出されたインサイトやポジショニングマップは、社内における戦略や商品企画の議論において、今後活用できればと考えています。」

本ソリューションの導入メリット

想定ユースケース

- 過去に蓄積された調査データを横断的に統合・分析し、個別調査では発見しにくい消費者インサイトを構造化・可視化することで、データ資産の活用範囲を大幅に拡張できます。- 1つひとつの調査の活用機会を拡張することで、リサーチ投資の費用対効果を高めることができます。また、複数の調査を横断分析することで、より深い消費者インサイトの発掘にもつなげることができます。- 抽出されたインサイトは、ブランド戦略・商品企画の議論における部門横断の共通言語として機能し、消費者視点を起点とした意思決定の精度向上に寄与します。- 生成AIを活用することで、大量の調査データを対象としても短期間で統合・整理・分析が可能であり、従来の人手による分析と比較して大幅な工数削減を実現します。

本ソリューションは、飲料業界に限らず、過去の消費者調査データを保有する幅広い業界の企業に適用可能です。

今後の展開

- 食品・日用品メーカー：複数ブランドの調査データを横断し、カテゴリ全体の消費者ニーズを俯瞰的に把握- 化粧品・ヘルスケア：長期にわたる調査資産を再分析し、消費者心理の変化やトレンドを構造化- 金融・保険：顧客インタビュー調査の統合分析によるセグメント理解の高度化- 小売・EC：複数年度の購買行動調査を横断分析し、顧客インサイトの時系列変化を可視化

マインディアは、国内でもいち早くAI×調査領域に取り組んできた知見を活かし、独自のAI技術・プラットフォームのさらなる研究開発を進め、企業のデータ資産活用をより広範に支援してまいります。

過去の調査データ資産を、AIの力でマーケティングの武器に変えることが可能です

過去の消費者調査データから新たなインサイトを発掘し、

ブランド戦略・商品開発に活かしたいとお考えの担当者様は

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株式会社マインディアについて

株式会社マインディアは、「データとAIの力で、企業の意思決定を進化させる」をミッションに、生成AIを活用した消費者データ分析ソリューションを提供しています。独自のAI技術基盤と分析プラットフォームを通じて、企業が保有する消費者調査データや顧客データの価値を最大化し、マーケティング戦略や事業成長を支援します。

お問い合わせ先

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担当：小林

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