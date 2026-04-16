キュナード、新キャンペーン「クルーズのその先へ。」を開始

株式会社カーニバル・ジャパン

英国のラグジュアリー・クルーズライン、キュナードは、日本市場に向けた新キャンペーン「クルーズのその先へ。」を開始いたします。本キャンペーンでは、「クルーズのその先へ。北ヨーロッパは、キュナードで航く。」というメッセージのもと、キュナードの北ヨーロッパ航海の魅力を発信してまいります。

キュナードが提供しているのは、単なる船旅ではありません。航路の魅力に加え、船上で過ごす時間そのものを豊かにするために磨かれてきた、ひとつの完成された旅のかたちです。185年にわたり受け継がれてきた航海の伝統のもと、洗練された空間や美食、知的好奇心を満たすひととき、そして心を配るサービスが重なり合いながら、海を渡る時間が、訪れる土地と響き合うように、ひとつの旅として深まっていきます。

本キャンペーンでは、イギリス諸島やノルウェーフィヨルド、ヨーロッパ北部の歴史ある港町を巡る北ヨーロッパの航海を通じて、キュナードの真の魅力をご紹介します。壮大な自然と長い歴史に彩られた街並みを訪ねるひとときと、船上で過ごす時間とが穏やかに重なり合う時間は、キュナードならではのものです。

あわせて、ヨーロッパ全体を対象とした厳選クルーズをお得にご予約いただける「ヨーロッパクルーズキャンペーン」を実施いたします。本プロモーションでは、北ヨーロッパに加え、地中海や大西洋沿岸など人気の航路も対象に、より多くのお客様にヨーロッパクルーズをご体験いただける機会をご提供します。

キュナードは本キャンペーンを通じて、キュナードで航く北ヨーロッパの旅の真の魅力をお届けしてまいります。

■「クルーズのその先へ。北ヨーロッパは、キュナードで航く。」キャンペーン特設ページ

https://www.cunard.com/ja-jp/cruise-deals/beyond-the-cruise

■「ヨーロッパクルーズキャンペーン」特設ページ（2026年・2027年出航の厳選クルーズの代金が最大30％オフ＋最大200米ドルのオンボード・クレジット。2026年6月15日15：59まで）

https://www.cunard.com/ja-jp/cruise-deals/europe-campaign

【キュナードについて】

キュナードは、世界中でいつまでも記憶に残る体験を提供することで知られている、英国のラグジュアリー・クルーズラインです。1840年の創業以来、客船運航のリーディング・カンパニーとして歩んできました。キュナードの体験は、洗練されたダイニング、知的好奇心を満たすプログラム、そして卓越したホワイトスター・サービスによって形作られています。ミシュラン2つ星を獲得したシェフとのパートナーシップ、ゲスト・スピーカーによる講演、さらにブロードウェイやウエストエンドで高い評価を受ける舞台作品など、あらゆる要素が丁寧に磨き上げられています。

大西洋横断と世界一周クルーズのパイオニアであるキュナードは、ヨーロッパ、カリブ海、アラスカ、アジア、オーストラリアなど、世界各地へ航海を展開しています。

キュナードは現在、クイーン・メリー2、クイーン・エリザベス、クイーン・ヴィクトリア、そして2024年5月に就航したクイーン・アンの4隻を運航しています。詳細は公式ウェブサイトcunard.comをご覧ください。

公式サイト：cunard.com

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