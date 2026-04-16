STRICT-Gより、「ひこにゃん」×『機動戦士ガンダム』コラボ第3弾登場！STRICT-G多賀店 ひこにゃん来店イベント開催！

株式会社バンダイ

株式会社バンダイ ライフスタイル事業部では、ガンダムの世界観を取り入れたアパレルショップ「STRICT-G」にて、2026年4月18日(土)より、『機動戦士ガンダム』と滋賀県彦根市のキャラクター「ひこにゃん」とのコラボ商品を多賀SA（下り）店限定で発売いたします。

Tシャツ3種、トートバッグ3種、アクリルキーホルダー4種、ハンカチ4種の展開です。

(発売元：株式会社バンダイ)

(C)創通・サンライズ (C)彦根市

【ひこにゃん 来店イベント】

『機動戦士ガンダム』×「ひこにゃん」コラボ第3弾発売、ひこにゃん20周年を記念し、STRICT-G多賀店にて「ひこにゃん来店イベント」を開催いたします。

午後に3回ご来店予定となります。

ぜひSTRICT-G多賀店で、一緒にひこにゃん20周年をお祝いしましょう。

皆さまのご来店をお待ちしております。

※登場回数はあくまでも予定であり、登場中止を含めて当日の状況によって変更される可能性がございます。あらかじめご了承ください

※安全確保のため、ひこにゃんへの接触はご遠慮ください

※写真撮影は周囲のお客様に配慮しながらお楽しみください。

※スタッフの誘導・指示に対するご協力のほどよろしくお願いいたします。

※天候や運営状況により、イベント内容・時間が変更または中止となる場合がございます。

■商品紹介

全国でも爆発的な知名度を誇る滋賀県彦根市のキャラクター「ひこにゃん」と、『機動戦士ガンダム』によるコラボレーション第3弾が登場！

モビルスーツとひこにゃんを組み合わせた、遊び心あふれる可愛らしいデザインが魅力のTシャツ、トートバッグ、アクリルキーホルダー、ハンカチをラインナップ。

シリーズならではの世界観をそのままに、日常使いしやすいアイテムとして展開します。



・STRICT-G『機動戦士ガンダム』×ひこにゃん Tシャツ

・価格 ：4,180円(税込)

・種類 ：ガンダム、ホワイトベース、シャア専用ザクII

・サイズ ：S～XXL

・商品素材 ：綿100%

・STRICT-G『機動戦士ガンダム』×ひこにゃん トートバッグ

・価格 ：2,200円(税込)

・種類 ：ガンダム、ホワイトベース、シャア専用ザクII

・サイズ ：約H37×W24×D12cm

・商品素材 ：綿100%

・STRICT-G『機動戦士ガンダム』×ひこにゃん ハンカチ

・価格 ：990円(税込)

・種類 ：ガンダム、ホワイトベース、シャア専用ザクII、ジオング

・サイズ ：約20×20cm

・商品素材 ：表 ポリエステル100％ / 裏 綿100％

・STRICT-G『機動戦士ガンダム』×ひこにゃん アクリルキーホルダー

・価格 ：880円(税込)

・種類 ：ガンダム、ホワイトベース、シャア専用ザクII、ジオング

・サイズ ：ガンダム：約H73×W67mm

ホワイトベース：約H73×W74mm

シャア専用ザクII：約H72×W68mm

ジオング：約H71×W66mm

・商品素材 ：アクリル

＜販売：2026年4月18日(土)＞

STRICT-G 多賀SA(下り)店限定

所在地 ：〒522-0342 滋賀県犬上郡多賀町敏満寺西谷66-31 多賀SA(下り線)内

電話 ：0749‐47‐3228

営業時間：10：00～20：00

＊詳しくは店舗へ直接お問い合わせください。

※在庫は常に変動をしておりますので、ご来店いただいた時点でご希望の商品が完売している場合もあります。ご了承ください。

※最新の情報・詳細は商品販売ページをご確認ください。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※日本国外で販売する可能性があります。

■「STRICT-G(ストリクト ジー)」とは

『機動戦士ガンダム』の世界観を取り入れた、“COOL JAPAN”を象徴する本格的なアパレルショップとして、2012年4月に『ガンダムフロント東京店』、『NEOPASA静岡店』の2店舗を同時期にオープン。現在は国内4店舗にて、日本を代表するブランドとのコラボレーションや、オリジナル商品などを多数展開しております。



■ひこにゃんとは

滋賀県彦根市を代表するキャラクター。

彦根藩井伊家二代当主である井伊直孝公をお寺の門前で手招きして雷雨から救ったと伝えられる"招き猫”と、井伊軍団のシンボルとも言える赤備え（戦国時代の軍団編成の一種で、あらゆる武具を朱塗りにした部隊編成のこと）の兜（かぶと）を合体させて生まれたキャラクター。