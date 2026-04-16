クロックス、三井アウトレットパーク マリンピア神戸2Fに2026年4月17日（金）より新店舗オープン！

クロックス・ジャパン合同会社

革新的なカジュアルフットウェアのグローバルリーダーであるクロックスは、ショッピングに加え、海辺のアクティビティも楽しめるリゾート型アウトレット、三井アウトレットパーク マリンピア神戸2Fに2026年4月17日（金）より、新店舗をオープンします。さらに、オープンを記念したノベルティキャンペーンを実施します。

新店舗では、クロックスの定番「クラシック クロッグ」をはじめ、アウトレットならではのお買い得商品など、大人から子どもまで幅広いアイテムを取り揃えております。

また、フットウェアの穴に装着できるアクセサリー「ジビッツ(TM) チャーム」もご用意しております。お気に入りのアイテムをプラスすることで、自分だけのオリジナルクロッグをお楽しみいただけます。店頭では新作から定番モデルまで、幅広いラインナップをご用意し、実際にお試しいただけます。ぜひこの機会に、あなただけの一足を手に取ってその魅力をご体感ください。

■オープニング記念ノベルティ オリジナルポーチをプレゼント

税込8,000 円以上ご購入の先着100名様に、オリジナルポー

チをプレゼントいたします。限定アイテムを、この機会にぜひ

ゲットしてください。

※カラーはお選びいただけません

※在庫がなくなり次第終了となります

■店舗概要

オープン日：2026 年4 月17 日（金）

場 所：兵庫県神戸市垂水区海岸通12-2 三井アウトレットパークマリンピア神戸2F 2460区画

問い合わせ：078-742-8862

【crocs】

クロックス社（NASDAQ：CROX）は、女性、男性、子供向けのカジュアルフットウェアの世界的リーダーであり、快適さとスタイルが消費者に愛され続けています。同社のブランドにはクロックスとHEYDUDEがあり、製品は卸売と直販を通じて85以上の国で販売されています。クロックス社に関する詳細は、investors.crocs.com(https://investors.crocs.com/overview/default.aspx)を訪問してください。同社のブランドについては、www.crocs.co.jp(https://www.crocs.co.jp/)または

www.heydude.com(https://www.heydude.com/)をご覧いただくか、フェイスブック、インスタグラム、Xで@crocsjpまたは@heydudeをフォローしてください。

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