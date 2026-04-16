AI時代の人材紹介は「転職エージェント2.0」へ

Staneer株式会社

IT・AI・DX・コンサル領域に特化した“個人ファースト型”転職エージェント、Staneer株式会社（本社：東京都、代表取締役：渡邉拓哉）は、急速に進化するAI時代における人材紹介の在り方として、「転職エージェント2.0」という新概念を提唱し、自社における最先端AI（Claude Code等）の実装と、公式noteでのマニフェスト（思想）発信を開始したことをお知らせします。

【note記事はこちら】

転職エージェント2.0～AI時代に求められるエージェントとは？～

https://note.com/watanabe_staneer/n/n36c56e148b1d

Staneer（スタニア）株式会社 代表取締役 渡邉 拓哉

■自己紹介

Staneer（スタニア）株式会社 代表取締役 渡邉 拓哉

2011年に現トヨタシステムズへ新卒入社し、ITエンジニアとしてトヨタ自動車大規模システムのプロジェクトマネージャーを担当。2016年にマイナビへ転職し、キャリアコンサルタントとして転職希望者との面談4000名以上・転職支援500名以上の実績を持ち、年間最優秀プレイヤーを受賞。2020年にフューチャーアーキテクトへ転職し、採用担当としてエンジニア新卒・中途採用を担当。その後、スタートアップのノインへ転職し、人事責任者としてHR領域を幅広く担当。2022年Wantedlyベスト100受賞。2023年にStaneerを創業し、代表取締役就任。

■ 背景：AIの進化が、人材紹介の存在意義そのものを問い直している

生成AIの急速な進化により、あらゆる業界でパラダイムシフトが起きています。 人材紹介業界においても、これまで価値とされてきた業務の多くが再定義されつつあります。

求人の検索、マッチング、キャリア提案といった領域は、AIによって高度かつ高速に処理されるようになり、「何を提案するか」という問いに対する“正解”は、誰でも手に入れられる時代に入りました。 この変化は、人材紹介というビジネスの本質的な価値を、改めて問い直す契機となっています。

転職エージェント2.0～AI時代に求められるエージェントとは？～

■ 提唱：「転職エージェント2.0」という新たな価値観

Staneerでは、人材紹介の進化を以下のように捉えています。

・転職エージェント1.0： 人間中心の属人的な支援

・転職エージェント1.5： ITツールによる業務効率化

・転職エージェント2.0： AIと人間の役割を再定義した新たな支援の形

「転職エージェント2.0」とは、AIが合理的な選択肢を提示し、人間が意思決定の“熱量”に向き合うという思想に基づく、新しい価値観です。

■ 人間にしかできない価値は「熱量」に向き合うこと

AIが合理的なキャリアの選択肢を提示できる時代において、人間にしか担えない役割は「感情」や「意思決定の動機」にあります。

合理的に見れば最適な選択肢であっても、心が動かない。 一方で、リスクがあっても強く惹かれる選択肢がある。 こうした非合理な感情こそが、人のキャリアを動かす本質です。 Staneerでは、この“熱量”に向き合うプロセスを重視しています。

１.：言葉の裏にある本音や動機を捉えること

２.：本人が気づいていない価値観を言語化すること

３.：意思決定に伴走し、最後の一歩を支えること

これらは、AIでは代替できない、人間だからこそ提供できる価値であると考えています。

人のキャリアを動かすのは、「合理性」ではなく「感情」である。

■ AIと人間の融合による新しい支援のかたち

Staneerでは、ChatGPTや自律型AIエージェント（Claude Code等）を業務プロセスに実装して合理性を極限まで高めた上で、人間が担うべき価値に集中する在り方を実践しています。

AIによって得られる最適解と、人間が向き合う非合理な意思。 その両方を統合することで、候補者一人ひとりにとって納得度の高い意思決定支援が可能になると考えています。

■ 今後の取り組み

Staneerは今後、「転職エージェント2.0」という概念のもと、以下の取り組みを継続していきます。

・現場での実践を通じた知見の蓄積

・AIと人間の最適な役割分担の探求

・最前線からのリアルな情報発信

成功事例だけでなく、試行錯誤や葛藤も含めたリアルなプロセスを発信することで、AI時代における人材紹介の新たな可能性を提示していきます。

■会社概要

社名：Staneer（スタニア）株式会社

代表者：代表取締役 渡邉 拓哉

所在地：東京都渋谷区恵比寿西2丁目9－9 クリスタルスクエア代官山3-B

URL：https://staneer.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

Staneer株式会社 広報担当

メールアドレス：info@staneer.com