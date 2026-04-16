“フラワーカフェ　サロン・ド・テ ロザージュ”4/16新装開店　箱根・芦ノ湖のレイクビューを満喫できる湖畔カフェに

株式会社小田急リゾーツ

株式会社小田急リゾーツ（本社：神奈川県小田原市 社長：原 眞示）が運営する “小田急 山のホテル(https://www.hakone-hoteldeyama.jp/)”の別館、箱根・芦ノ湖東岸のほとりに建つ“サロン・ド・テ ロザージュ(https://www.hakone-hoteldeyama.jp/restaurant/rosage/)”が、2026年4月16日（木）にフラワーカフェとしてリニューアルオープンします。

今回のリニューアルでは、「花と自然が調和する箱根の湖畔カフェ」をテーマに内装デザインを刷新、およびイートインで利用できる座席数を拡大させたほか、商品メニューを全面見直しました。１階テラス席や２階カウンター席のガラス窓から芦ノ湖を一望できる開放的な空間で、ワンハンドスイーツ「HAKONE ミルサンド」を始めとする多様なオリジナルメニューを提供します。

フラワーカフェの内観（イメージ）

■リニューアルテーマ「花と自然が調和する箱根の湖畔カフェ」

リニューアル以前より好評だった芦ノ湖の湖上を時折往来する箱根海賊船、遠景に外輪山を望む絶景のビューポイントはそのままに、会計カウンターのある１階内観に四季折々の花が咲く“小田急 山のホテル”庭園の華やかさを加えることで、“フラワーカフェ サロン・ド・テ ロザージュ”に立ち寄る特別感をより感じられる空間づくりを目指しました。２階は当社の専門スタッフが流木を加工して作り上げた仕切りやカウンターテーブルなどを配置し、箱根の自然と調和してせわしない日常を忘れさせるような雰囲気づくりを大切にしています。

■空間デザインの特徴

フラワーカフェの内観（イメージ）フラワーカフェの内階段（イメージ）

1階のイートインスペース中央に流木とフラワーアレンジメントを組み合わせたオブジェを置き、ホテル庭園のような四季の華やかさを感じられるレイアウト設計にしました。

店内1階および2階につながる階段には生花に「Wave-E」という特殊加工を施した、ドライフラワーに近い仕上がりのフラワーアレンジメントを取り入れています。また、流木をフラワー装飾の支柱に使用することで、２階スペースとも調和する象徴的なインテリアとして存在感を放ちます。

芦ノ湖上を往来する箱根海賊船や外輪山の自然が見える絶景のテラス席（イメージ）

芦ノ湖から吹き込む涼しい風を肌で感じられるテラス席では、カフェこだわりのスイーツや日本紅茶協会認定の「おいしい紅茶の店」としてティーインストラクターが厳選した紅茶やフレーバードティーを味わうひとときを過ごすことができます。

芦ノ湖のレイクビューを楽しめる２階スペース（イメージ）

２階に新たなカウンター席を設けることで、芦ノ湖レイクビューを堪能できる屋内スポットを拡大させました。パノラマビューのような解放感がある大きなガラス窓からは自然光が差し込み、四季や時間とともに移り変わる陰影によって2階のカフェ空間の雰囲気もじんわりと変化していきます。

2階限定の小型犬同伴可能席（イメージ）

小型犬と一緒に喫茶を楽しめるカフェスペースは、2階の奥側スペースをゾーイングしたことに加え、小型犬同伴のできる席数も増やしました。愛犬連れでも天候に関係なく利用しやすい空間設計は、リニューアル以前から変わることなく受け継いでいます。

■テイクアウトメニュー

テイクアウト商品とともに箱根散策（イメージ）

店内で焼き上げたサクサクのパイ生地にフルーツを挟んで提供する、見た目もかわいいワンハンドスイーツ『HAKONE ミルサンド』（税込1,450円）、エディブルフラワーを添えたオリジナルドリンク3種（税込 各860円）をはじめ、“フラワーカフェ サロン・ド・テ ロザージュ” でご購入いただいた商品は、“小田急 山のホテル”庭園内に持ち込むことが可能です。庭園に咲く四季の花々を愛でながら過ごす甘いひとときもぜひお愉しみください。

■店舗概要

店舗名 ：フラワーカフェ サロン・ド・テ ロザージュ

所在地 ：〒250-0522 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根80（山のホテル別館）

営業時間：10時00分～16時00分ラストオーダー、17時00分閉店

定休日 ：無休（メンテナンスによる臨時休業あり）

座席数 ：1階50席（テラス席を含む）、2階30席（小型犬同伴可能な席を含む）

アクセス：箱根湯本駅から箱根登山バスK路線「山のホテル」行き、終点から徒歩 約1分

箱根神社から徒歩 約3分

※箱根登山バスK路線「山のホテル」行きについて、特定期間中は運行がありません。

小田急 山のホテル

TEL：0460-83-6321（受付時間9:30～19:30）

URL：https://www.hakone-hoteldeyama.jp/

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