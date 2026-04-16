平和資料館度春季企画展「姫路空襲の記憶」を開催します
姫路市
企画展チラシ
[表: https://prtimes.jp/data/corp/73910/table/425_1_820c5c583e1ba582c73894a213f21005.jpg?v=202604161151 ]
- 二度にわたる姫路空襲
- 空襲後の姫路の街並み
- 空襲警報と避難訓練
- 姫路空襲の体験記録
- 頭をかすめた爆弾の破片
- 防空壕（体験用模型）
- 常設展示室 有料 一般250円、小学生・中学生50円
常設展示室無料開放日
- 5月5日（火曜日）こどもの日
- 6月22日（月曜日）姫路空襲の日（臨時開館）
- 7月3日（金曜日）姫路空襲の日
企画展チラシ
[表: https://prtimes.jp/data/corp/73910/table/425_1_820c5c583e1ba582c73894a213f21005.jpg?v=202604161151 ]
展示内容- 空襲前の姫路の街並み
- 二度にわたる姫路空襲
- 空襲後の姫路の街並み
- 空襲警報と避難訓練
- 姫路空襲の体験記録
映像（体験記朗読）- 市川橋へ逃げる
- 頭をかすめた爆弾の破片
展示品（一部）- 写真：空襲前後の姫路の街並み（高橋秀吉コレクションより約60枚）
- 防空壕（体験用模型）
資料協力
兵庫県立歴史博物館
休館日
月曜日（祝日の場合は翌日）、祝日の翌日（土曜日、日曜日、祝日を除く）
観覧料- 春季企画展 無料
- 常設展示室 有料 一般250円、小学生・中学生50円
常設展示室無料開放日
- 5月5日（火曜日）こどもの日
- 6月22日（月曜日）姫路空襲の日（臨時開館）
- 7月3日（金曜日）姫路空襲の日