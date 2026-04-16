【松屋】噛むほど旨い、120gの厚切り豚ロース　「豚ロースグリル定食」発売

株式会社松屋フーズホールディングス

このたび株式会社松屋フーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：瓦葺一利）では、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」におきまして、2026年4月21日（火）10時より「豚ロースグリル定食」を販売いたします。

■鉄板でジューシーに焼き上げた120gの厚切り豚ロースが登場。

お好みの焼肉のたれで楽しむアレンジや、ネギ塩丼の厚切り肉メニューも展開。

これまで様々な味わいで展開してきた豚ロースメニューに、豚肉の厚みをグレードアップした「豚ロースグリル定食」が期間限定で登場します。鉄板の上でじゅわっと焼き上げた、120gの厚切り肉は程よい弾力で食べ応え抜群です。卓上にご用意しているお好みの焼肉のたれと合わせれば、お肉の旨みとたれの味わいが口いっぱいに広がります。さらに、「ネギ塩丼」もお肉の厚さをグレードアップして販売します。お肉のボリュームと満足感で、お腹いっぱい、幸せいっぱいのひとときを楽しめる特別な味わいを、この機会にぜひご賞味ください。

商 品 名 豚ロースグリル定食 880円

豚ロースグリル定食ダブル 1,370円

ネギ塩丼小盛 700円

ネギ塩丼 730円

ネギ塩丼大盛 1,130円

※税込み価格です。

※お持ち帰りいただけます。お持ち帰りの場合、みそ汁は別途料金が必要です。

※株主優待券は上記メニューにご利用いただけます（ダブルを除く）。

発 売 日 2026年4月21日（火）10時 ～

対象店舗 一部店舗を除く全国の松屋

※販売状況については、直接店舗にお問い合わせください。

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