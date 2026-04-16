シンプル＆ナチュラルな「ifme nature」より新登場。子ども靴「IFME」、国産SDGs素材「ヨシ」を使用したサマーシューズを発売

丸紅コンシューマーリンク株式会社

子ども靴ブランド「IFME」（イフミー：丸紅コンシューマーリンク株式会社）は、“ベビー服をつくるように、くつをつくりたい”をコンセプトに、シンプル＆ナチュラルなデザインを展開する「ifme nature（イフミーナチュレ）」より、国産の「ヨシ」素材を使用した新作サマーシューズを、2026年4月中旬よりIFME直営店および公式オンラインストアにて順次発売します。

国産のSDGs素材「ヨシ」を使用した、春夏らしいホワイトコレクション

「ifme nature」の新作は、サステナブル素材として注目が高まっている植物「ヨシ（葦）」を使用したシリーズです。淀川に自生するヨシを原料とした国産生地にこだわり、環境への配慮と特別感のあるデザインを両立させました。

ヨシ（葦）は河川や湖に自生し、背が高くふさふさとした穂が特徴の植物で、湿地の安定化や水質浄化といった作用を持ちます。一方で、冬に枯れたまま残ることで周辺環境への影響が懸念されることから、定期的な刈り取りが必要とされています。本商品は、収穫されたヨシを繊維として有効活用した素材を採用した、サステナビリティに配慮したシューズとなっています。

今回の新作には、夏らしい清涼感のある「銀糸」を織り込んだオリジナルファブリックを採用しました。銀糸の上品で、程よいラメ感は、男女問わずさまざまなコーディネートに馴染みます。夏のお出かけにぴったりのサマーシューズに加え、ファーストシューズもラインナップ。「ヨシ」は成長が早い植物であることから、「すくすくと育つ」象徴として出産祝いなどのギフトにも最適な一足となっています。

商品概要

ifme nature ラメヨシ素材 patto サマーシューズ

通気性と水抜きソールを備え、夏のお出かけや水遊びにも対応した涼やかな一足。

●BABY

サイズ：12.0~15.0cm (ハーフサイズあり)

カラー：WHITE

品番 ：20-6339

価格 ：5,830円（税込）

≪主な機能≫

アウトサイドストラップ：脱ぎ履きしやすいように、かかと部分の外側に付けたストラップ。

ウインドラスソーサー：「親指の付け根部分」と「5本指のあたるところ」のふたつのくぼみが、土踏まずのアーチ形成を促進するイフミーオリジナルのカップインソール。

リフレクター：夜間のライトを反射して、お子様の安全性を高めます。

水抜きソール：くつに水が入ってもインソールとアウトソールに設けた穴からサッと排出。雨の日も、水遊びも、ドライで快適！

【好評発売中のヨシ素材シリーズ】

※継続販売中の既存モデルも合わせてご紹介。個性的なラインナップを展開しています。

ifme nature ラメヨシ素材 ファーストシューズ

成長の早い「ヨシ」を用いたオリジナル生地のファーストシューズ。贈り物にもぴったりの一足です。

（2026年1月下旬より発売中）

●FIRST

サイズ：11.5~13.0cm (ハーフサイズあり)

カラー：WHITE

品番 ：20-6338

価格 ：5,830円（税込）

≪主な機能≫

アウトサイドストラップ：脱ぎ履きしやすいように、かかと部分の外側に付けたストラップ。

ウインドラスソーサー：「親指の付け根部分」と「5本指のあたるところ」のふたつのくぼみが、土踏まずのアーチ形成を促進するイフミーオリジナルのカップインソール。

ifme nature ヨシ素材 ネオンチップ スニーカー

●FIRST

サイズ：11.5~13.0cm (ハーフサイズあり)

カラー： WHITE

品番 ：20-3827

価格 ：5,830円（税込）

≪主な機能≫

アウトサイドストラップ：脱ぎ履きしやすいように、かかと部分の外側に付けたストラップ。

ウインドラスソーサー：「親指の付け根部分」と「5本指のあたるところ」のふたつのくぼみが、土踏まずのアーチ形成を促進するイフミーオリジナルのカップインソール。

リフレクター：夜間のライトを反射して、お子様の安全を守ります。

ifme nature ヨシ素材 キネティックスニーカー

●BABY

サイズ：12.0~15.0cm (ハーフサイズあり)

カラー： WHITE

品番 ：20-3828

価格 ：5,830円（税込）

≪主な機能≫

アウトサイドストラップ：脱ぎ履きしやすいように、かかと部分の外側に付けたストラップ。

ウインドラスソーサー：「親指の付け根部分」と「5本指のあたるところ」のふたつのくぼみが、土踏まずのアーチ形成を促進するイフミーオリジナルのカップインソール。

リフレクター：夜間のライトを反射して、お子様の安全を守ります。

軽量ソール：耐久性を損なうことなく、足を守る強さはそのままに軽量化を追求したソールです。

販売店

IFME有明ガーデン店

〒135-0063 東京都江東区有明 2-1-8 有明ガーデン4F

IFME西宮ガーデンズ店

〒663-8204 兵庫県西宮市高松町14番2号 阪急西宮ガーデンズ 3F

IFMEイオンレイクタウンmori店

〒343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン3丁目1番地1イオンレイクタウンmori 3階

IFME公式オンラインストア

https://ifme.jp/

IFME ZOZO TOWN

https://zozo.jp/shop/ifme/

IFME公式楽天市場店

https://www.rakuten.ne.jp/gold/ifme-official/

IFME POPUP 伊勢丹新宿店

〒160-0022 東京都新宿区新宿3-14-1 伊勢丹新宿店 本館6階 スクール子供雑貨

ifme nature

「ifme nature」は、「ベビー服をつくるようにくつをつくりたい」をコンセプトに、ナチュラルなカラーリングと優しい素材感が特徴のブランドです。ナチュラルなカラーとシンプルなデザインのため、ユニセックスでお使いいただけます。

IFME（イフミー）とは

「子どもたちの健やかな成長を育む」をコンセプトに、ファーストシューズからベビー、キッズやジュニアまで、直営店・オンラインストアの他、靴量販店を中心に全国展開しています。早稲田大学スポーツ科学学術院の鳥居俊教授との共同研究のもと、子どもたちの足や歩行だけでなく、取りまく生活習慣や環境にも目を向け、子どもたちの大切な足の発育をサポートする“靴づくり”を行っています。

子ども自身での履きやすさに配慮した「アウトサイドストラップ」や、子どもの健やかな足の成長を育むインソール「ウィンドラスソーサー (R)」などIFMEのオリジナル機能を搭載しています。

IFME公式ウェブサイト：https://ifme.jp/

会社概要

丸紅コンシューマーリンク株式会社は、丸紅ファッションリンク株式会社と丸紅コンシューマーブランズ株式会社の合併により2026年4月に発足した、丸紅グループのライフスタイル事業会社です。アパレル、フットウェア、雑貨等の企画・製造・販売およびブランド関連事業を展開し、モノ作りからマーケティング、販売までの一貫機能を集約・強化。国内外グループ会社やパートナーとの連携を通じて、商品力向上、新たな商材・ブランドの提案、事業領域・展開エリアの拡大を図り、ライフスタイル分野における持続的な価値創造を目指してまいります。

URL： https://www.marubeni-cl.com/