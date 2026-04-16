フェラーリやランボルギーニ、高級車を購入して一点物のアートを！大阪・堺の81GALLERYにて金氏徹平ディレクションのアートプロジェクト始動。

株式会社アートローグ

金氏徹平《Hard Boiled Daydream(Freeway)》

2026年4月19日、株式会社アートローグ（大阪・代表取締役CEO 鈴木大輔）は、株式会社ラドルフ（大阪・代表取締役 犬飼良）と共に新たなアートプロジェクト「traveling with someone else’s new car」を開始いたします。本プロジェクトでは、大阪・堺の入手難易度の高いプレミアムカーを中心に、フェラーリ、ランボルギーニ、ロールスロイスといったハイエンドなスーパーカーなど希少な輸入車から国産車までを販売するディーラー「81GALLERY」にて、高級車をご購入された一部のお客様に購入した車をモチーフにした一点物のアート作品をプレゼントします。

本プロジェクトではディレクターに金氏徹平氏を迎え、本社・堺店の近隣に新たにオープンする「81FACTORY＆CAFE」のグランドオープンにあわせて本プロジェクトを開始し、プロトタイプ作品は、「81GALLERY本社 堺店」および「81FACTORY＆CAFE」にて展示されます。本プロジェクトは、車とアートを媒介として新たな文化体験を創出するとともに、アートの新たな流通の可能性やコレクションのあり方を提示する取り組みです。

プロジェクト・コンセプト

traveling with someone else's new car

旅や移動はアーティストにとって重要な創作のきっかけとなります。実際に遠い場所に出かけることはもちろん、遠い時代や、遠い状況、または現実ではない場所をリサーチや想像力を元に旅することもできます。このプロジェクトは、高級車のディーラーである81GALLERYが販売する車のイメージを使った作品の制作をアーティストに依頼し、車の購入者の一部に車と共に受け渡すというものです。特別な車のイメージ、見知らぬ誰かの消費活動や新たな旅のビジョンに対して、多層的で並行的にアーティストが新たに想像と創造を生み出し、その報酬がまた新たな別の創造のサポートになることを目指しています。ディレクションは金氏徹平、アーティストセレクトは金氏徹平、アートローグが行います。

（ディレクター：金氏徹平）

参加アーティスト

金氏徹平

加納俊輔

米村優人

小松千倫

藤田紗衣

吉田桃子

鬼頭健吾

中島麦

作品仕様

作品は、81ギャラリーで扱う車のイメージを用いて、227×227mmの木製パネルをベースに制作されます。各アーティストは、車のフォルムやカラー、もしくはそこから想起されるイメージや記憶をもとに多様な作品を展開します。

81GALLERYについて

81GALLERYは、高年式の輸入車から希少性の高い車、国産車までオールメーカーをそろえるカーディーラーです。十分な屋内敷地を備えた店舗には、数千万・数億円の超高級車を含め、1000万円以上クラスの高級車を常時50台前後ラインナップ。入手難易度の高いプレミアムカーをここまでそろえられるのは、代表の犬飼が15年以上かけて輸入車業界で培ってきた独自の仕入れルートや取引ノウハウがあるからこそ。居住性や走る楽しみはもちろん、ステータスシンボルとして、また将来の資産として、お客様にふさわしい最上の1台を提案いたします。（詳細：https://www.81gallery.jp/(https://www.81gallery.jp/)）

ディレクター：金氏徹平

Hard Boiled Daydream (Sculpture/Spook/Osaka) *大阪・関西万博に出展

1978年生まれ。美術家・彫刻家。京都市立芸術大学美術学部彫刻科准教授。身のまわりの事物を素材に、部分を切り抜き、繋ぎ合わせることで既存の文脈を読み替える、コラージュ的手法による作品を制作している。横浜美術館（2009年）、ユーレンス現代美術センター（北京、2013年）、丸亀市猪熊弦一郎現代美術館（2016年）などで個展を開催。また、国内外の企画展・国際展でも作品を発表している。2011年以降は舞台美術も多数手がけ、近年は舞台作品の制作にも取り組んでいる。平成24年度京都市芸術新人賞、平成27年度京都府文化賞奨励賞、平成30年第29回タカシマヤ文化基金受賞、令和7年度京都府文化賞功労賞。2025年「Study：大阪関西国際芸術祭 2025」のプロジェクトで大阪・関西万博内にパブリックアートを展示。

アーティスト

Pink Shadow_42 / 2021 / Inkjet print, lumber / 500×400mm加納俊輔

1983年大阪府生まれ。2010年京都嵯峨芸術大学大学院芸術研究科修了。現在京都在住。美術家。嵯峨美術大学油画・版画領域専任講師。写真（を撮る／を視る）を主なメディアとして扱い、イメージと物体の関係性についての考察を軸に、「視る」という体験を捉え直す試みとして平面、立体、映像と多岐の表現形態で展開している。主な展示に、「サンドウィッチの隙間」京都市京セラ美術館 ザ・トライアングル(2021）、「滝と関」Maki Fine Arts (2021） 、「VOCA展2017」上野の森美術館（2017）、「これからの写真」愛知県美術館（2014）「第8 回 shiseido art egg｜ジェンガと噴水」資生堂ギャラリー（2014）などがある。また、上田良、迫鉄平とのユニットTHE COPY TRAVELERSとしても活動。

●モチーフ：フェラーリ ポルトフィーノM

米村優人

1996年大阪生まれ。美術家。人智を超えた圧倒的な存在や、自身の個人的経験に基づいた特定の人物への憧れや興味から、粘度、石、FRP など多様な素材を用い制作している。物理的な関係性で語られる独自の物語の創出しつつ、痛みや恐れ、憧れ、畏怖の念等の内的な感情も内包することを模索している。近年の展覧会に個展「BAROM（あるいは幾つかの長い話）」（京都市京セラ美術館 ザ・トライアングル/2023）、「米村優人のゼツエンピープル」(EUKARYOTE/2024)、パフォーマンス作品「don't dramatic serenade」（豊田市美術館 庭園/2025）、「あいつらのこと(M・seaside)」(葛西臨海公園/2025)などがある。

●モチーフ：フェラーリ F8 スパイダー

小松千倫

高知県南国市生まれ。京都市在住。美術家、音楽家。2000年代末からangoisse (バルセロナ)、BUS editions (ロンドン)、flau (東京)、Manila Institute (ニューヨーク)、psalmus diuersae (サンフランシスコ)、REST NOW! (ミラノ)等のレーベルやパブリッシャーより複数の名義で膨大な数の音源をリリース。音や光といった振動や波を素材とし、人間や非人間とのコミュニケーションにおける物質的・心理的な距離の経験を扱う作品制作を行う。

●モチーフ：ポルシェ 911 タルガ

藤田紗衣

ドローイングを起点に、シルクスクリーンやインクジェットプリントなどの複製印刷技術を用いて作品を制作する。ドローイングをアスキーアートに変換し陶に印刷する、手のひらサイズのドローイングを拡大して出力するなど、版を介した工程を経て、描くという行為、デジタルとアナログ、時間や場所との関係を捉え直している。京都市立芸術大学大学院美術研究科絵画専攻版画修了。主な個展に 「BLANK/BLANKET」kaamer(東京、2025) shvetams(島根、2025)「仮想ボディに風」ザ・トライアングル（京都、2022）「ハード/ソフト」I SEE ALL（大阪、2021）準備中（東京、2021）など。主なグループ展に「感性の遊び場」ANB Tokyo（東京、2022）「惑星ザムザ」小高製本工業株式会社跡地（東京、2022）「VOCA展 2022 」 上野の森美術館(東京、2022)など。出版レーベル「pharmacy」としてアーティストブックの制作、出版活動も行う。

●モチーフ：ポルシェ 911 タルガ

撮影：上野則宏吉田桃子

1989年兵庫県生まれ、千葉県在住。京都市立芸術大学大学院修士課程絵画専攻修了。欲望やフェティシズムを投影したパラレルワールドを空想する過程で、自らの肉体が次第に希薄になり、やがて消失する――その感覚を起点に絵画を制作する。現代のユースカルチャーを着想源に若者の肖像を描き、時にナショナリティーやジェンダー、リアルとバーチャル、2次元と3次元のあわいに漂う、曖昧で流動的な存在の気配を浮かび上がらす。

●モチーフ：フェラーリ

untitled (hula-hoop) / 写真：Shinya Kigure鬼頭健吾

1977年愛知県生まれ｡2001年名古屋芸術大学絵画科洋画コース卒業後､2003年京都市立芸術大学大学院美術研究科油画修了｡現在､京都芸術大学教授｡2008年五島記念文化賞を受賞しニューヨークに１年滞在し､その後ドイツベルリンにて制作活動｡フラフープやパラソルなど､工業製品の現代的なカラフルさと､生命体や宇宙を感じさせるような広がりを融合させた作品で､国内外から高い評価を受ける｡

DIVING to sky water *大阪・関西万博に出展中島麦

抽象絵画を制作する事を中心に、そこから拡張する出来事を取り込みながら活動中。その活動を通して、私自身が何ものからも自由で、何ものをもつなぐメディウムでありたいと考えている。絵画の基本要素である「動き・奥行き・光」を探求、近年はそこに物質が重力により流れる時間を加える作品を制作。個展、企画展、アートフェア、コラボレーション、イベント等展示多数。長野県生まれ 大阪育ち 大阪/京都拠点。京都市立芸術大学美術学部油画専攻 卒業。

プロジェクト概要

プロジェクト名：traveling with someone else’s new car

プロトタイプ展示：

【81GALLERY本社 堺店】

住所：大阪府堺市堺区北清水町1丁2-15

定休日：日曜日／月曜日／GW・お盆・年末年始

営業時間：10:00～18:30

【81FACTORY&CAFE】

住所：大阪府堺市堺区北清水町1丁6-8-1

定休日：月曜日

営業時間：10:00～20:00

開始日：2026年4月19日

主催：81GALLERY（株式会社ラドルフ）

プロデュース：ARTLOGUE（株式会社アートローグ）

ディレクション：金氏徹平

アーティストセレクト：金氏徹平、ARTLOGUE

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社アートローグ（ 06-6467-8656）

株式会社アートローグについて

株式会社アートローグは、「Arts for Human and Planet」をビジョンに掲げ、大阪・関西を拠点に、アートを社会実装する企画・プロデュース会社です。2025年25の国と地域、119組のアーティストが参加した「Study：大阪関西国際芸術祭 2025」を大阪・関西万博内外で開催。アート、企業・自治体連携、まちづくり、観光振興を通じて、関西から世界へ新たな文化経済圏の創出に挑んでいます。

株式会社 ARTLOGUE（株式会社アートローグ）

・代表者：株式会社アートローグ 代表取締役CEO 鈴木大輔

・本社所在地：大阪府大阪市北区

・設立日：2017年7月7日

・事業内容：「Study：大阪関西国際芸術祭」の企画・運営 / WEBメディア「ARTLOGUE」「Art Tourism」など企画・運営