契約者数は2年で3倍に。支持を広げるMinimalのチョコレート定期便に、毎年圧倒的な人気を誇る「ティラミス」が進化して登場

株式会社Bace

株式会社βace（東京都渋谷区、代表取締役:山下貴嗣）が展開する、日本発のスペシャルティチョコレート専門店 「Minimal - Bean to Bar Chocolate - (ミニマル)」（ https://mini-mal.tokyo/ )は、毎月Minimalの新作スイーツや限定品が届く定期便（サブスクリプションサービス）「CHOCOLATE ADDICT CLUB」にて、5月に新作の「ティラミス2種セット」をお届けします。

成長率約300%を記録。成長の背景にある質の高い体験

「Minimal 定期便」は、この2年間で契約者数がおよそ3倍へと急成長を遂げています。単なる利便性だけではなく、カカオから丁寧にお造りするチョコレートを用いたスイーツで、毎月異なる「カカオの新しい表現」に出会える体験が、本質を求める多くのお客様に支持していただいていることを、大変有り難く受け止めております。

今回お届けするのは、定期便ラインナップの中でも屈指の人気を誇るスイーツ「ティラミス」。チョコレート専門店ならではのティラミスとして、カカオの個性を主役に据えた、対照的な二つの味わいを仕立てました。

濃厚さと軽やかさの共演。職人が導き出した2つの解

今年のティラミスは、「濃厚さ」と「軽やかさ」という相反する魅力を両立。一口目の満足感はそのままに、最後の一口まで驚きが続く2つの味わいをご用意しました。

1. チョコレートティラミス（濃厚×フルーティ）

ハイカカオの深いコクをベースに、Minimalらしいフルーティなチョコレートを重ねました。

一口目から広がる重厚な満足感がありながら、カカオ由来の酸味が後味を軽やかに締めくくります。「もう一口」が止まらない、計算し尽くされたバランスです。

2. ホワイトチョコレートティラミス（ミルキー×爽快）

レモンの果皮と果汁を加え、夏を先取りする爽やかな仕上がりを目指しました。

ミルキーなコクのなかに、マダガスカル産カカオのチョコレートが奥行きをプラス。軽やかな口当たりの中に、カカオの力強い個性を感じる「大人のホワイトティラミス」です。

▼定期便サービス「CHOCOLATE ADDICT CLUB」詳細

【価格】4,320円（税込）

※送料無料

※初回限定・500円OFFのウェルカムキャンペーン実施中

【お申込】https://mini-mal.tokyo/pages/chocolate-addict-club

ショコラティエ・パティシエ含む、カカオ・チョコレートの職人チーム「Minimal」

Minimal は世界のカカオ産地を訪れ良質なカカオ豆から職人が一つ一つ手仕事でチョコレートの製造をしています。「丁寧にシンプルに、最高の素材を活かし香りを最大限に引き出す」という原点に真摯に、国内外の星付きレストランやトップパティスリーで腕を磨いてきたパティシエ・ショコラティエ・職人達が切磋琢磨し、チームワークでMinimalのチョコレートやスイーツをつくります。

素材のカカオは現地で発酵・乾燥作業の研究やレクチャーを行い、カカオ農家と一緒に高品質高単価に適うフレーバーの開発を行います。プランテーションの名残があるカカオ産業のサステナブルな経済的自立を目指し、技術支援やフェアでエシカルな取引を行います。2019年は JICA の ODA 案件化調査プロジェクトでニカラグアにおいてカカオの調査を行いました。

素材を活かす“引き算”の思想と独自製法により、国際品評会で 10 年連続累計103 賞を受賞。基本に忠実に、一方で伝統や手法にはとらわれない自由な発想で皆さまの生活に彩りを加える、“また食べたい！”と思っていただける「こころに遺るチョコレート」をお届けしたいと思います。

Minimal 店舗情報

カフェスペースを併設。コーヒーとチョコレート、パフェなどもお楽しみいただけます。

■Minimal 富ヶ谷本店

住所：東京都渋谷区富ヶ谷 2-1-9 1F

アクセス：小田急線「代々木八幡駅」、東京メトロ千代田線「代々木公園駅」徒歩 6分

営業時間：11:30～19:00(L.O 18:30) 定休日無

■Minimal The Baking 代々木上原

住所：東京都渋谷区上原 1-34-5

アクセス：各線「代々木上原駅」 徒歩2分

営業時間：11:00～19:00 定休日無

■Patisserie Minimal 祖師ヶ谷大蔵

住所：東京都世田谷区砧8丁目8-24

アクセス：小田急線 祖師ヶ谷大蔵駅南口 徒歩3分

営業時間：10:00～18:00 不定休 ※公式サイトやSNSでお知らせいたします

■Minimal The Specialty 麻布台ヒルズ

住所：東京都港区虎ノ門五丁目8番1号 麻布台ヒルズ ガーデンプラザA 2F

アクセス：東京メトロ 日比谷線 神谷町駅 5番出口直結

営業時間：11:00～19:00 定休日無

■Minimal The Edition 仙川

住所：東京都調布市仙川町3丁目1-17 フォレストスクエア仙川 1F

営業時間：11:00～19:00 定休日無

アクセス：京王電鉄京王線 仙川駅 徒歩2分

株式会社 βace概要

社名：株式会社 βace

代表者：代表取締役 山下貴嗣

所在地：151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷 2-1-9 アーバンテラス 21

従業員数：40 人（アルバイト含む）

業務内容：チョコレート製品の製造、販売

チョコレート専門店「Minimal - Bean to Bar Chocolate - 」の運営

Minimal - Bean to Bar Chocolate - 関連情報

ホームページ・オンラインストア：https://mini-mal.tokyo

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Instagram：https://www.instagram.com/minimal_beantobarchocolate

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