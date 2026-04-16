【毎年完売】母の日限定「フラワーおはぎBOX」今年はさらに本物の花のような美しさへ進化。予約受付中!!（フラワーおはぎ専門店Oh!huggy!!）

日本サロネーゼ株式会社

母の日に感謝を届ける特別な和菓子、「フラワーおはぎ母の日ボックス」全国のフラワーおはぎ専門店Oh!huggy!!の各店舗での予約を受け付けしております！（全国配送対応可）

フラワーおはぎ母の日ボックス 岡本本店価格：\3,980 (税込)※送料別※一部店舗で価格が異なる場合がございます

まるでフラワーブーケのような美しさと、甘酸っぱい苺餡の味わいを兼ね備えた人気商品。

毎年本店では600個完売するほどご好評をいただいております。

今年はカーネーションの色味をより本物に近づけ、上品で洗練された印象へと一新。

苺餡で包んだ7個のおはぎの上に、一つ一つ丁寧に花を絞った華やかな仕上がりは、箱を開けた瞬間に心を奪われる特別感を演出します。

素材にもこだわり、使用する餡は全て、兵庫県芦屋市で創業100年を超える御菓子司 杵屋豊光の白こし餡（北海道産手亡豆）を使用し、なめらかな口どけと気品ある甘さを実現。彩りには天然色素を用い、見た目の美しさだけでなく身体にもやさしい味わいに仕上げました。

一つ一つ心を込めて手作りしているため、各店舗数量限定となります。

母の日に“ありがとう”の想いを届ける特別なギフトとして、ぜひお早めにご予約ください。

※予定数に達し次第、受付を終了いたします。

ご予約はOh!huggy!!全国各店舗・お電話・DMにて承っております。

大人気花咲くわらび餅ドリンクにいちごミルクが新登場。

「Oh!huggy!!」の大人気商品、花咲くわらび餅ドリンクに新しいラインナップが登場！

花咲くわらび餅ドリンク いちごミルク 税込テイクアウト880円 （岡本本店）※他販売店舗はお問い合わせ下さい。

「花咲くわらび餅ドリンク」には、いちごミルクが新登場。

爽やかな苺ソースをたっぷり使用したまろやかないちごミルクに、とろとろのわらび餅を合わせた贅沢な味わい。優しい甘さの餡で仕上げたお花をのせて、春らしい華やかさと満足感をお届けします。

季節限定おはぎも魅力的なおはぎが勢ぞろい！！

オーハギーでは、季節の移ろいに合わせた月替わりのおはぎをご用意しております。

4月の季節のおはぎ

4月は桜をはじめとした春らしい華やかなおはぎを、5月は苺餡のカーネーションをはじめ、抹茶ミルク餡で表現したクローバー、芳醇なメロン餡のおはぎなど、彩り豊かで季節感あふれるラインナップを取り揃えております。

5月の季節のおはぎ

また、粒あん・こし餡・きな粉といった定番商品もご用意しており、小さなお子様からご年配の方まで、幅広い世代のお客様にお楽しみいただけます。

ぜひこの機会に、特別なひとときを彩る和菓子をお楽しみください。

全国の店舗にて皆様のご来店・ご予約をお待ちしております。

＜札幌店、前橋店、世田谷店、横濱元町店、京都伏見稲荷店、高槻店、新世界店、寝屋川店、八戸ノ里店、武庫之荘店、岡本本店、岡山店、鳥取店、石垣島店＞

お近くの店舗へぜひお立ち寄りいただき、四季折々の味わいをご堪能ください。