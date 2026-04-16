やまや、「変なホテル福岡 博多」にて「やまやコラボルーム」を展開　明太子の魅力を体感できる特別客室を販売中！

株式会社やまやコミュニケーションズ

株式会社やまやコミュニケーションズ (本社：福岡県糟屋郡篠栗町、代表取締役社長：山本 正秀、以下「やまや」)は、H.I.S.ホテルホールディングス株式会社（本社：東京都新宿区）が運営する「変なホテル福岡 博多」にて、「やまやコラボルーム」を2026年4月10日（金）より販売いたしました。

やまやコラボルーム客室（イメージ）

「やまやコラボルーム」は、九州の食文化とその魅力を世界へ発信する『やまやの辛子明太子』の世界観をご体感いただける、明太子づくしの客室です。客室内は、九州限定の「美味博多織 辛子明太子」のパッケージデザインやイメージ写真、キャラクター「やまやめんたいちゃん」で装飾し、視覚的にも楽しめる空間に仕上げました。

また、ご宿泊のお客さまには、やまやの人気商品である6種類の厳選だし素材を黄金比率でブレンドした“うまだし”がお湯を注ぐだけで手軽に楽しめる「飲むうまだしスープ」をはじめ、漬け込み液「匠のたれ」に使われている4つの素材をイメージし、トウガラシエキスやマコンブエキス、酒粕エキスが入った、爽やかな柚子の香りの入浴料「おふろで明太子気分入浴料」、「やまやめんたいちゃんキーホルダー」をプレゼントいたします。

やまやコラボルーム浴室やまやコラボルーム宿泊特典

さらに、同ホテル館内の簡易売店において、やまや商品の取り扱いも予定しております。客室内でご体感いただいた「おふろで明太子気分入浴料」や「飲むうまだしスープ」、「やまやめんたいちゃんキーホルダー」などを中心に展開し、滞在中に気に入った商品をその場でお買い求めいただけます。

本取り組みは、宿泊体験を通じてやまやブランドの世界観に触れていただくことを目的としており、観光で福岡を訪れる国内外のお客さまに向け、新たな価値提供を目指しています。

今後もやまやは、辛子明太子をはじめとする製造や飲食店を通じ、九州の食文化を未来に伝えるべく貢献してまいります。

【施設概要】

施設名 ：変なホテル福岡 博多

所在地 ：〒810-0801 福岡県福岡市博多区中洲5丁目4番19号

宿泊料金：朝食付き18,000円～（1室1泊、税・サービス料込）

URL ：https://www.hennnahotel.com/hakata/

※ご予約は変なホテル福岡 博多公式HPの宿泊予約ページよりお手続きいただけます。

※宿泊料金は、ご宿泊日およびプランにより異なります。詳細は変なホテル福岡 博多公式HPの宿泊予約ページにてご確認ください。

【会社概要】

社名 ：株式会社やまやコミュニケーションズ

代表取締役社長：山本 正秀

本社所在地 ：〒811-2418 福岡県糟屋郡篠栗町彩り台1番1号

事業内容 ：辛子明太子製造販売・水産物及び一般食品加工製造販売・外食事業

HP ：https://www.yamaya.com/