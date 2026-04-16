ナチュラルスマイルピザ、「お値段そのまま！肉厚フライドチキンプレゼントキャンペーン」を4月16日（木）から4月30日（木）まで開催

有限会社ナチュラルスマイル

有限会社ナチュラルスマイル（代表取締役：浜 大祐、本社：鹿児島県鹿児島市中山2丁目48-8）が運営する、鹿児島市・日置市で展開するピザテイクアウト専門店「ナチュラルスマイルピザ」は、中山本店（鹿児島市）・武岡店（鹿児島市）・伊集院店（日置市）の3店舗にて、2026年4月16日（木）から4月30日（木）までの期間限定で、「お値段そのまま！肉厚フライドチキンプレゼントキャンペーン」を実施します。

本キャンペーンでは、人気商品の「バーベキュー」をご注文いただいたお客様を対象に、Mサイズご注文で肉厚フライドチキン1本、Lサイズご注文で2本を追加料金なしでプレゼントします。価格はそのままに、満足感をさらに高めた期間限定企画です。

お値段そのまま！肉厚フライドチキンプレゼントキャンペーン

実施の背景

ナチュラルスマイルピザでは、地域のお客様に選ばれている人気商品を、より満足感のある形で楽しんでいただきたいという思いから、本キャンペーンを企画しました。

当店が2026年2月に発表した人気ピザBEST10では、「バーベキュー」は第6位にランクインしており、「肉好き必見。焼肉ソース×牛肉×ガーリックの香ばしさが決め手。」と紹介しています。トッピングは、焼肉ソース、オニオン、しめじ、牛肉、フライドガーリック、ミックスチーズで、食べごたえと香ばしさが特長の商品です。

物価上昇が続く中でも、価格を変えずに付加価値を加えることで、お客様に気軽に楽しんでいただけるテイクアウト体験を届けたい。そんな思いから、今回は「バーベキュー」に相性の良い肉厚フライドチキンを付けることで、日常の食事に少しうれしい特別感を加える企画としました。

鹿児島市でピザのテイクアウトをご利用の方、日置市伊集院エリアでご家族やご友人と楽しめる食事をお探しの方にもおすすめの内容です。

キャンペーン名

お値段そのまま！肉厚フライドチキンプレゼントキャンペーン

実施期間

2026年4月16日（木）～4月30日（木）

内容

期間中、「バーベキュー」をご注文いただいたお客様に、肉厚フライドチキンを無料でプレゼントします。

対象内容

Mサイズご注文で肉厚フライドチキン1本

Lサイズご注文で肉厚フライドチキン2本

価格

Mサイズ：1,480円（税込1,598円）

Lサイズ：1,980円（税込2,138円）

対象店舗

ナチュラルスマイルピザ 中山本店

ナチュラルスマイルピザ 武岡店

ナチュラルスマイルピザ 伊集院店

人気商品の「バーベキュー」

対象商品 バーベキュー

肉好きの方に人気の定番商品です。焼肉ソースのコク、牛肉の旨み、フライドガーリックの香ばしさが重なり、食べごたえのある味わいに仕上げています。

トッピング：焼肉ソース／オニオン／しめじ／牛肉／フライドガーリック／ミックスチーズ

前回の人気ピザBEST10リリースでも、「バーベキュー」は第6位として掲載されています。

特典の肉厚フライドチキン

1．価格はそのまま、満足感アップ

追加料金なしで肉厚フライドチキンが付くため、いつものご注文でより高い満足感を楽しめます。

2．人気商品をさらに魅力的に

定番人気の「バーベキュー」に特典を加えることで、初めてのお客様にも、リピーターのお客様にも選ぶ楽しさを提案します。

3．鹿児島市・日置市のテイクアウト需要に対応

ご家族での夕食、週末の団らん、友人同士でのシェアなど、地域のお客様のさまざまな利用シーンに合う内容です。

■ 店舗情報

ナチュラルスマイルピザ 中山本店

鹿児島県鹿児島市中山2丁目48-8

TEL：099-263-5777

ナチュラルスマイルピザ 武岡店

鹿児島県鹿児島市武岡3丁目2-7-1階

TEL：099-284-8776

ナチュラルスマイルピザ 伊集院店

鹿児島県日置市伊集院町猪鹿倉1丁目10-13

TEL：099-202-3517

■ 会社概要

会社名：有限会社ナチュラルスマイル

代表者：代表取締役 浜 大祐

本社所在地：〒891-0108 鹿児島県鹿児島市中山2丁目48-8

事業内容：ピザテイクアウト専門店「ナチュラルスマイルピザ」の運営、ならびに「魔法のパスタ伊集院店（FC加盟店）」の運営