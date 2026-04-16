中高生向けビジネススクール「ジブナル」、今夏サマープログラムに登壇する社会人ロールモデル4名を発表

株式会社ハマティニクス

株式会社ハマティニクス（本社：東京都大田区、代表取締役：濱暢宏、以下「当社」）が運営する中高生向けビジネススクール「ジブナル」は、今夏開催する「ジブナル・サマープログラム2026」の初日プログラム「未来をつくる先輩との対話（Day0：7月31日開催）」に登壇する4名の講師が決定したことをお知らせいたします。

本プログラムは、変化の激しい時代において、中高生を対象に自らの意思で進路を切り拓く力を養う8日間の集中講義です。宇宙・テクノロジー（大企業）・行政・一次産業といった多様な分野で既存の枠組みを超えて挑戦し続ける4名をロールモデルとしてお迎えし、受講生がキャリアを主体的に考案するための視座を提供いたします。

・4月24日 事前説明会申し込みフォーム

https://jibunal.jp/online-info-session-summer

■ Day0「未来をつくる先輩との対話」登壇者プロフィール（登壇順・敬称略）

畑田 康二郎 氏

将来宇宙輸送システム株式会社 代表取締役

経済産業省、民間企業を経て、宇宙輸送の低コスト化を目指し起業。固定概念に縛られず、壮大なビジョンを論理的に社会実装するプロセスを伝えます。

田中 章愛 氏

ソニー・インタラクティブエンタテインメント toio開発者



ロボット開発者。ソニー入社後、家庭用ロボットの研究開発や新規事業加速支援を経て、放課後活動から生まれたロボットトイ「toio」を事業化。エンジニア視点での価値創造を体現します。

林 有理 氏

有限会社知人社 代表取締役社長／大阪府四條畷市 前・副市長

リクルート『SUUMOマガジン』編集長から、公募により市副市長に着任。現在は官民共創や企業取締役として活動。組織や領域を越境するキャリアの作り方を提示します。

丸山 桂佑 氏

アグベル株式会社 代表取締役

リクルートを経て家業を継承。「農業を稼げる産業にする」を掲げ、山梨から世界へぶどうを輸出。伝統領域をマーケティングと ITで再定義する経営を実践しています。

■「ジブナル・サマープログラム2026」8日間のプログラム構成

本プログラムでは、Day0でロールモデルが体現する「WANT×NEED×CAN」の重なり合ったキャリアを体感し、自身のWANTに向き合います。Day1からは各分野の専門講師陣からビジネスの現場で通用する「論理」「顧客視点」「構造」を学びつつ、自身に向き合い、最終日（Day7）には、Day0のロールモデルと同じ解像度で、自分自身の言葉で「未来のキャリア宣言」を行える状態を目指します。

- Day 0（7/31）：未来をつくる先輩との対話 （ゲスト：畑田 氏、田中 氏、林 氏、丸山 氏 ／ 進行：濱 暢宏、田邊こころ）- Day 1（8/1）：考えるヒケツと問いのチカラ（講師：濱 暢宏）- Day 2（8/2）：売れるヒケツと人気のカラクリ（講師：村上 佳代）- Day 3（8/3）：稼ぐ仕組みとお金の動かし方（講師：森 暁郎）- Day 4（8/4）：ゼロをイチにするプロトタイプのチカラ（講師：加藤 彰宏）- Day 5（8/6）：共感と協調のリーダーシップ（講師：若杉 忠弘）- Day 6（8/7）：未来をつくる越境力の磨き方（講師：唐川 靖弘）- Day 7（8/9）：未来をつくるキャリア開発（講師：中村 直太）

※詳細はプレスリリースをご覧ください

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000179995.html

■「ジブナル・サマープログラム2026」開催概要

「ジブナル・サマースクール2026」の成長イメージ

日程：2026年7月31日(金)～8月9日(日) （全8日間、8月5日・8日は休講）

時間：10:00～17:30（昼休憩を含む）

会場：株式会社 SUMUS オフィス （東京都港区芝3丁目4-12 アパ三田芝公園駅前ビル8F）

対象：中学1年生～高校3年生

定員：24名（先着順）

受講料：148,000円（税込）※

詳細・申込：https://jibunal.jp/application-summer-program

＜※先行申込特典（早割）＞

2026年4月26日（日）23:59までにお申し込みいただいた場合に限り、受講料を15％OFFの125,800円（税込）で提供いたします。

■説明会（ウェビナー）のお知らせ

本プログラムの開講に先立ち、創業者の濱がWEB説明会を実施いたします。なお、お申し込みいただいた方には、別途アーカイブ動画（視聴可能期間限定）をお送りします。当日参加されない方もこちらからお申し込みください。（視聴期間：6月30日まで）

日 時：4月24日（金）21:00-22:00

方 法：Zoomウェビナー（お申し込みいただいた方にメールにてお知らせします）

申込方法：https://jibunal.jp/online-info-session-summer

参加費：無料

■中高生のビジネススクール「ジブナル」とは

「ジブナル」は、「自分らしく生きる力」と「稼げる力」を軸にした、中学生・高校生向けキャリア教育サービスです。AIが本格的に社会実装され、従来のキャリアパスやロールモデルが通用しなくなった現代において、中高生時期から「生きる力」を醸成するためのプログラムを展開しています。2026年度は「サマープログラム」と「オンラインプログラム」を提供しており、3月23日より募集を開始しています。

URL：https://jibunal.jp/

■ 会社概要

株式会社ハマティニクス

代表者：代表取締役社長 濱 暢宏

所在地：東京都大田区

事業内容：中高生向けキャリア教育事業「ジブナル」の運営、経営コンサルティング

URL：https://www.hamartinix.co.jp/