“世界一小さなペンギン”の雛がすくすく順調に成長中! 成長を祝うイベント「ハッピーハッピーペンギン 2026」を開催

株式会社青々

札幌の都市型水族館『AOAO SAPPORO』(所在地:北海道札幌市中央区、館長:山内 將生)では、2026年3月9日（月）に誕生した「フェアリーペンギン」の雛の成長を祝うイベント「ハッピーハッピーペンギン 2026」を開催します。

【「フェアリーペンギン」の雛（生後37日目）】

AOAO SAPPOROでは、3月9日（月）にフェアリーペンギンの雛が誕生し、現在は順調にすくすくと成長しています。誕生時は29gだった体重も現在は790g（4月15日（水）生後37日目時点）と約27倍になりました。最近は巣箱から姿を現すことも増え、タイミングが合えば雛の様子をご覧いただくことができます。

フェアリーペンギンの誕生と成長を祝うイベント「ハッピーハッピーペンギン2026」を4月18日（土）から開催します。

来館された方全員に、生後０日目のフェアリーペンギンの雛がほぼ等身大で掲載されたオリジナルカードを配布するほか、ペンギンの成長を動画で紹介する展示や、ソフトクリームにペンギンの形をしたクッキーの無料トッピングプレゼントなどを行います。

当館の「フェアリーペンギン」は、葛西臨海水族園から「ブリーディングローン」により借り受けており、飼育環境、ならびに飼育方法は、同園のサポートのもと、一緒に整えてまいりました。今回の誕生により、当館で生活する「フェアリーペンギン」は、1羽増えて、7羽となります。

ハッピーハッピーペンギン 2026

開催内容：「フェアリーペンギン」の誕生と成長を祝うイベントです。

【展示】ハッピーハッピーレポート～フェアリーペンギンの雛の成長記録～

開催期間：2026 年 4 月 18 日(土)～

開催場所：6F「GREEN ROOM」

開催内容：フェアリーペンギンの雛について、日々大きくなっていく成長の過程や現在の様子を動画でご覧いただけます。動画の内容は生物担当スタッフが厳選し、随時更新していきます。

【ハッピーハッピーレポート イメージ】【体験プログラム】ハッピーハッピーカード～生後0日目のフェアリーペンギン～

開催期間： 2026年4月18日（土）～ ※なくなり次第終了

開催場所：4F「エントランス」

開催内容：生後0日目の雛の写真をほぼ等身大で印刷したオリジナルカードを来館者全員に配布します。カードの裏には新生活風のデザインとともに雛の解説を記載しています。

【ハッピーハッピーカード】【体験プログラム】ハッピーハッピートーク～世界ペンギンの日～

開催期間：2026年4月25日（土）16:00～、26日（日）16:30～

開催場所：6F「PENGUINS」

※25日（土）はフェアリーペンギンの展示前、26日（日）はキタイワトビペンギンの展示前で実施します。

開催内容：4月25日「世界ペンギンの日」にあわせて、AOAO SAPPOROで飼育している2種類のペンギンについての解説プログラムを開催します。4月25日（土）は「フェアリーペンギン」を、26日（日）は「キタイワトビペンギン」をテーマに、ペンギンたちを取り巻く環境などについてお話しします。

なお、25日（土）「フェアリーペンギン」がテーマの回では、先月誕生した雛についても、近況を担当の生物スタッフがお話しします。

【プログラム開催イメージ】【飲食】ハッピーハッピークッキー（無料トッピング）

開催期間：2026年4月18日（土）～5月10日（日）

開催時間：10:00～22:00（LO. ～21:30）

開催場所：6F「シロクマベーカリー＆」

販売価格：480円（税込）

開催内容：雛の誕生を記念し、「北海道北広牧場のソフトクリーム」に期間限定でペンギンの形をしたクッキーを無料でトッピングして販売します。

【ハッピーハッピークッキー イメージ】【物販】ハッピーハッピーペンギン ロゴステッカー

販売期間：2026年4月18日（土）～

販売時間：10:00～22:00

販売場所：4F「ミュージアムマルシェ」

販売価格：330円（税込）

開催内容：雛の誕生を記念し、イベント「ハッピーハッピーペンギン」のロゴをステッカーにしました。

「フェアリーペンギン」の雛について

【ハッピーハッピーペンギン ロゴステッカー イメージ】

産卵日 ：2026年2月2日（月）

孵化日 ：2026年3月9日（月）

孵化日数：35日間

出生体重：29g

性別 ：不明

親情報 ：父親 愛称「ソラ」（バンドカラー：桃）、母親 愛称「アクア」（バンドカラー：橙）

「フェアリーペンギン」について

【左から順に、3/7 卵の様子、3/9 生後0日目、3/21 生後12日目、4/15 生後37日目】

種名：フェアリーペンギン

英名：Fairy Penguin

学名：Eudyptula minor

オーストラリア南部とニュージーランドに生息する、体長30～40cm、体重1kgの世界最小のペンギン。青みがかったグレーの体色が特徴。

当館で生活しているフェアリーペンギンにはそれぞれ「青（アオ）」にちなんだ愛称がつけられている。

「葛西臨海水族園」について

【今回誕生した雛の母親「アクア」】

葛西臨海公園のなかにあり、500種を超える世界の海や身近な水辺の生き物と出会える水族館です。入り口にあるガラスドームが目を引きます。

館内では2,200トンのドーナツ型の大水槽で群泳するクロマグロや、国内最大級のペンギン展示場で泳ぎ回るペンギンの姿などを見ることができます。

※最新の展示状況については公式HPをご確認ください。

所在地 ：東京都江戸川区臨海町6-2-3

開園時間：9：30～17：00 ※最終入園は16:00

休園日 ：水曜日（水曜日が国民の祝日や振替休日の場合はその翌日が休園日）、年末年始（12月29日～翌年1月1日）

公式HP：https://www.tokyo-zoo.net/zoo/kasai/

「すいぞくかんクラブ（年間パスポート）」について

【葛西臨海水族園 ※外観】

「すいぞくかんクラブ」は、水族館を日常的に楽しんでいただくための会員制度です。生物に関する体験プログラムや、イベントなどの優先参加、「シロクマベーカリー＆」の一部メニューの特典のほか、商業施設「moyuk SAPPORO」対象店舗での割引やプレゼントなどが受け取れます。

会員になるとAOAO SAPPOROの年間パスポートが発行されるほか、有効期限前に更新手続きをすると、最大20%割引のお得な料金で継続できます。

＊すいぞくかんクラブについて：https://aoao-sapporo.blue/ticket/(https://aoao-sapporo.blue/ticket/)

AOAO SAPPORO（アオアオ サッポロ）/施設概要

【体験プログラム イメージ】

開業日 ：2023年7月20日（木）

所在地 ：札幌市中央区南2条西3丁目20番地 moyuk SAPPORO 4階

交通 ：札幌市営地下鉄南北線・東西線・東豊線「大通」駅徒歩 3 分、札幌市電「狸小路」停留場徒歩 1 分

営業時間：10:00～22:00（最終入館 21:00） ※時期によって変更する場合があります

休館日 ：年中無休 ※施設メンテナンス等により臨時休館する場合があります

運営会社：株式会社青々（https://aoao.blue/(https://aoao.blue/)）

＊公式 HP：https://aoao-sapporo.blue

＊公式Instagram：https://www.instagram.com/aoao_sapporo(https://www.instagram.com/aoao_sapporo)

＊公式X：https://x.com/aoao_sapporo

【AOAO SAPPOROロゴマーク】