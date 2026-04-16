「PROCES.S」、建設業向けERPシステム部門にて6期連続「Leader」受賞現場と経営をつなぐソリューションとして評価

株式会社内田洋行ITソリューションズ

建設業ERPシステム「PROCES.S（プロセス）」を提供する株式会社内田洋行ITソリューションズ（本社：東京都江東区、代表取締役社長：内藤 祐介、以下 ITS）は、アイティクラウド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：黒野 源太）が主催する「ITreview Grid Award 2026 Spring」の建設業向けERPシステム部門にて「Leader」を6期連続受賞したことをお知らせします。

建設業ERPシステム「PROCES.S（プロセス）」（※1）は、ITSが開発する業種特化型のERPシステムであり、建設業の事務処理で必要な会計・原価管理・支払・請求入金管理・JV管理・給与労賃などの業務を完全パッケージ化したクラウド対応型のERP システムです。

「ITreview Grid Award 2026 Spring」では建設業向けERPシステム部門にて、認知度・顧客満足度ともに高い評価を得ている製品が称号を得られる「Leader」に選出されました。

ITreviewのLeaderは、多くの利用者から支持を得ている証であり、名誉ある称号です。

レビューでは、担当営業・SEの手厚いサポート、データの一元管理による経理担当者の業務負担軽減などが評価されています。

建設業ERPシステム「PROCES.S（プロセス）」のレビューページはこちらです。

https://www.itreview.jp/products/process/reviews

（※1）PROCES.Sは、株式会社内田洋行ITソリューションズの登録商標です。

＜ 掲載レビューより一部抜粋 ＞

＜ ITreviewにおける顧客満足度 ＞

建設業ERPシステムPROCES.S（プロセス）について

建設業特有の基幹業務を支え、業務効率化を実現する「建設業向けERPシステム PROCES.S」は、これまでに全国約370社以上のお客様に導入され、日々の業務運営を支えています。

また、ITSが開発するERP拡張オプションシステム「UC＋（ユクタス）シリーズ」と連携することで、全社業務をカバーするトータルシステムとして構築することが可能です。

▼「建設業ERPシステムPROCES.S」紹介サイト

https://process.uchida-it.co.jp/solution/(https://process.uchida-it.co.jp/solution/?argument=aOYoGgJf&dmai=a69e020c0a0917&utm_source=prtimes&utm_medium=ads&utm_campaign=web20260416)

さらに、PROCES.Sと連携する「UC＋（ユクタス）シリーズ」では、建設業の実務に即した各種オプションを提供しています。

▼建設業向け勤怠管理システム「UC＋キンタイ」紹介サイト

https://process.uchida-it.co.jp/solution/kintaiop/(https://process.uchida-it.co.jp/solution/kintaiop/?argument=aOYoGgJf&dmai=a69e020c0a0917&utm_source=prtimes&utm_medium=ads&utm_campaign=web20260416)

▼電子帳簿保存法対応「UC＋ドキュメント連携オプション」紹介サイト

https://process.uchida-it.co.jp/solution/process_option/(https://process.uchida-it.co.jp/solution/process_option/?argument=aOYoGgJf&dmai=a69e020c0a0917&utm_source=prtimes&utm_medium=ads&utm_campaign=web20260416)

▼注文書電子化「UC＋ケイヤク連携オプション」紹介サイト

https://process.uchida-it.co.jp/solution/keiyakuop/(https://process.uchida-it.co.jp/solution/keiyakuop/?argument=aOYoGgJf&dmai=a69e020c0a0917&utm_source=prtimes&utm_medium=ads&utm_campaign=web20260416)

また、PROCES.Sでは外部システムとの連携強化も進めており、「BtoBプラットフォームTRADE」（※2）との連携オプションを提供しています。

これにより、受発注から請求までの業務プロセスをデジタルで一元管理することが可能となり、建設現場の業務効率化や電子帳簿保存法への対応を強力に支援します。

▼「BtoBプラットフォームTRADE連携オプション」紹介サイト

https://process.uchida-it.co.jp/solution/trade_option/(https://process.uchida-it.co.jp/solution/trade_option/?argument=aOYoGgJf&dmai=a69e020c0a0917&utm_source=prtimes&utm_medium=ads&utm_campaign=web20260416)

（※2）BtoBプラットフォームTRADEは、株式会社インフォマートの登録商標です。

ITreview Grid とユーザーの高満足度の称号である「Leader」とは

ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」では、集まったリアルユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる独自の四象限マップ「ITreview Grid」を展開しています。

４月に発表された「ITreview Grid Award 2026 Spring」では、ITreviewに集まった約15.7万件のレビューをもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として表彰、バッジが発行されています。ITreviewのLeaderは、多くの利用者から支持を得ている証であり、名誉ある称号です。

アワードの詳細は下記専用ページもご参照ください。

https://www.itreview.jp/award/2026_spring.html

建設業ERPシステムPROCES.S（プロセス）の受賞カテゴリはこちらです。

https://www.itreview.jp/categories/erp-forconstruction

株式会社内田洋行ITソリューションズについて

ITSは「人と技術を大切にし、お客様の発展に貢献できる価値創造型企業を目指す」という企業理念のもと、今後もお客様の発展に貢献し続ける企業を目指してまいります。

会社名 ： 株式会社内田洋行ITソリューションズ

所在地 ： 東京都江東区永代1丁目14-5 永代ダイヤビルディング

代表者 ： 内藤 祐介

設立 ： 1969年3月8日

資本金 ： 4億6,000万円

事業内容： 情報処理機器・通信機器およびこれらの周辺機器・関連機器の開発、販売、保守サービス

ソフトウェアの開発、販売、保守サービス

URL ： https://www.uchida-it.co.jp/(https://www.uchida-it.co.jp/)