【香川ファイブアローズ】2025-26シーズン チームスタッフ契約締結（新規）のお知らせ
いつも香川ファイブアローズを応援していただき、誠にありがとうございます。
このたび香川ファイブアローズでは、柴田悠吾トレーナーとのとの2025-26シーズンのスタッフ契約が決まりましたので、お知らせいたします。
トップチームサポートトレーナー兼アンダーチームトレーナー
柴田 悠吾 YUGO SHIBATA
■プロフィール
生年月日：1999年7月2日
出身地：岩手県
■経歴
2019-21 至学館大学体操部学生トレーナー
2020-21 FC刈谷 アシスタントトレーナー
2022-24 愛産大工業高校バレートレーナー
2022-24 名古屋高校サッカー部トレーナー
2025- 群馬クレインサンダーズ U18トレーナー
2026.4- 香川ファイブアローズ トップチームサポートトレーナー兼アンダーチームトレーナー
■本人コメント
皆様、初めまして！
この度、トップチームサポートトレーナー兼アンダーチームトレーナーとして新規加入することになりました。柴田悠吾です。
シーズン途中のトップチームに合流することは、光栄である分、ここまでの文化を、そして、空気感を知ることから始まると思います。
まずは、香川ファイブアローズというチームを知ること。
その先に、クラブビジョンである「バスケの熱狂と感動を香川の日常に」の実現に貢献できると考えています。
香川の文化を紡いでいけるよう尽くして参ります。
改めまして、どうぞ宜しくお願いします！
■生岡直人 代表取締役社長兼ゼネラルマネージャー コメント
この度、新たにトップチームサポートトレーナー兼アンダーチームトレーナーとして柴田悠吾トレーナーを迎え入れることとなりました。
技術や知識をしっかり持ち合わせているだけでなく、アンダー世代の選手育成に対して非常に高い熱量を持ち、かつトップチームもしっかりとサポートをしていきたいという志しを持ってくれているトレーナーです。
私たちのチームにすぐにフィットし、必ず大きな力になってくれると感じています。