世界が認めた味と品質！「マルトモ 素直な、おかか。(R)45g」2026年モンドセレクションで金賞を受賞！

マルトモ株式会社モンドセレクション金賞ロゴと商品画像

かつお節・だしと、海洋資源を通じて健康と食文化の発展に貢献するマルトモ株式会社（社長：明関眸 本社：愛媛県伊予市）は、好評発売中の「素直な、おかか。(R)45g」が第65回モンドセレクション2026食品部門で金賞を受賞したことをお知らせいたします。

「素直な、おかか。(R)45g」は鰹節屋ならではの、かつお節のおいしさを素直に味わっていただけるしっとりソフトタイプのおかかふりかけです。薩摩産のかつお節と、本醸造濃口醤油、「かどや」のいりごまなど、こだわりの原材料を使用。「追い鰹炊き製法」により、かつお節のふんわり食感と豊かな風味に仕上げました。2024年の発売以降、お客様にご評価いただき、順調に売り上げを伸ばしています。

多様化する食の時代、マルトモはだしを活かしたメニュー専用調味料や低塩分の商品を使ったメニュー提案など、多角的視野から需要創造を図ってまいりました。今後も、日本国内だけでなく、世界中の皆様に「おいしい！」と認められる商品開発に取り組んでまいります。

■受賞商品概要：「素直な、おかか。(R)45g」

商品サイト https://www.marutomo.co.jp/archives/product/18851

商品名：素直な、おかか。(R)45g

発売日：2024年3月1日

JANコード：4902833829956

標準小売価格：248円(税込価格)

賞味期間：10ヶ月

原材料名：醤油（国内製造）、かつお節、砂糖、還元水飴、米発酵調味料、いりごま、米黒酢、寒天、（一部に小麦・大豆・ごまを含む）

※今後、モンドセレクション金賞ロゴ入りパッケージデザインで発売予定です（時期未定）。

■モンドセレクションとは ※モンドセレクション公式サイトより抜粋

1961年以来、モンドセレクション（本部ベルギー・ブリュッセル）は世界中の消費財の品質を評価してきました。80人の国際的な専門家が、完全に独立した方法で品質評価を実施しています。各製品は、製品カテゴリと消費者の期待に応じて慎重に選択された多数のパラメーターで個別に試飲およびテストされ、評価得点に応じて最高金賞、金、銀、銅の各メダルが贈られます。

マルトモ株式会社 https://www.marutomo.co.jp/