大阪ガス都市開発の賃貸マンションブランド「URBANEX」30周年記念「LIVING SHIFT」プロジェクトにて、URBANEX賞「URBANEX / unito residence宿泊券」を提供

株式会社Unito

帰らない日は家賃が下がる住まい「unito（ユニット）」を提供する株式会社Unito（本社：東京都目黒区、代表取締役：近藤佑太朗、以下「当社」）は、大阪ガス都市開発株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：橋口 博一、以下「大阪ガス都市開発」）が展開する賃貸マンションブランド「URBANEX（アーバネックス）」の30周年記念プロジェクト「LIVING SHIFT」におけるユーザー参加型キャンペーン「100文字妄想ルーム」にて、URBANEX賞の賞品として「URBANEX / unito residence」宿泊券を提供することをお知らせいたします。

■「URBANEX LIVING SHIFT」100文字妄想ルームURBANEX賞について

当社は2026年4月現在、URBANEX早稲田テラス（東京都新宿区）、URBANEX市谷本村町（東京都新宿区）、URBANEX難波WEST（大阪市浪速区）にて、日数変動の家賃システム「リレント」（※）を導入した住まいブランド「unito residence」を運営しています。

unito residenceシリーズは、住んだ日数分だけの家賃で暮らせる（※）、家具家電・各種インフラ完備の賃貸住宅ブランドです。「泊まれる賃貸」という特性を生かし、この度「URBANEX」体験を広めるURBANEX賞として滞在体験を提供する運びとなりました。

※家賃システム「リレント」：居住者が外泊する日をオンラインで申請すると、申請した日数に応じて家賃が減額される仕組み。リレント時にunitoが居住者の部屋を宿泊施設として提供することで、居住者は家賃を「住んだ日数分」に調節可能。（リレントにおけるビジネスモデル特許「特許第6844050号」「特許第7504404号」）

■「URBANEX LIVING SHIFT」について

「これからの賃貸は、どんな存在になれるのだろう？」借りて住む家を、もっと自分らしく、もっと自由にするために。2026年は、2つの異なる企画を実施します。ユーザー参加型のこれからの「都市の暮らしに新しい選択肢」を提案していくプロジェクトです。

3月6日にURBANEX30周年特設サイトを公開しました。

■ URBANEX LIVING SHIFT｜100文字妄想ルーム XキャンペーンURBANEX賞 概要

◼︎URBANEX賞 対象物件

特設サイトはこちら :https://ogud.co.jp/urbanex/shift/[表: https://prtimes.jp/data/corp/33908/table/192_1_d05758f1aa54d81a77521995d6e5edae.jpg?v=202604161151 ]

URBANEX早稲田テラス｜unito residence WASEDA Tsurumaki

＜物件概要＞

・所在地：東京都新宿区早稲田鶴巻町555-2

・アクセス：東京メトロ東西線「早稲田」駅徒歩6分 / 東京メトロ有楽町線「江戸川橋」駅徒歩9分

東京メトロ東西線「神楽坂」駅徒歩11分 / 都営大江戸線「牛込柳町」駅徒歩11分

詳細はこちら：https://unito.life/property/16208

URBANEX市谷本村町｜unito residence ICHIGAYA

＜物件概要＞

・所在地：〒162-0845東京都新宿区市谷本村町2-28

・アクセス：東京メトロ南北線／有楽町線「市ヶ谷」駅7番出口徒歩5分

東京メトロ丸ノ内線／JR中央線「四ツ谷」駅 四ツ谷口 徒歩8分

詳細はこちら：https://unito.life/property/16290

URBANEX難波WEST｜unito residence NAMBA Sakuragawa

＜物件概要＞

・所在地：大阪市浪速区桜川1丁目6-25

・アクセス：Osaka Metro千日前線・阪神なんば線「桜川」駅 徒歩4分

JR関西本線「JR難波」駅 徒歩5分

Osaka Metro四つ橋線「なんば」駅 徒歩7分

詳細はこちら：https://unito.life/property/9173

■ 株式会社Unitoについて

「暮らしの最適化の追求」をビジョンに掲げ、帰らない日は家賃がかからないホテル・サービスアパートメントの企画・開発・運営、そしてオンラインで契約完結・最短即日で住むことができる暮らしのプラットフォーム「unito」を開発・運営しています。支払う家賃が ”住んだ日数分” だけになる、当社独自のビジネスモデル「リレント（Re-rent）」を軸に、暮らしの最適化を追求していきます。

URL：https://unito.life/

＜会社概要＞

会社名：株式会社Unito（読み：ユニット）

所在地：東京都目黒区東山三丁目7番11号 大橋会館

代表者：代表取締役 近藤佑太朗

事業開始日：2020年2月25日

URL：https://unito.life/company

■ 大阪ガス都市開発株式会社について

大阪ガス都市開発は、初めて訪れたとき、そして住むほど、働くほど、集うほど「ここがいい」と心から思える場所や空間を創造します。私たちは、お客さま起点から生まれる“気づき”を大切にする姿勢で、お客さま一人ひとりの「ここがいい」を形にし、時代とともに進化する価値をお届けします。

賃貸マンションブランド「URBANEX(アーバネックス)」について

「URBANEX」は大阪ガス都市開発が関西圏・首都圏に展開する賃貸マンションブランドです。

2024年11月に「URBANEX」をリブランディング。新たに「都市の暮らしに、新たな選択を。」をタグラインとし、お客さま一人ひとりの暮らしと向き合いながら、お客さまの「時間」と「空間」にこだわり続ける賃貸マンションブランドを展開して参ります。

URBANEX ブランドサイト：https://ogud.co.jp/urbanex/

＜会社概要＞

会社名：大阪ガス都市開発株式会社

所在地：大阪府大阪市中央区平野町4丁目1番2号 大阪ガスビル北館8階

代表者：代表取締役社長 橋口 博一

設立：1989年6月

URL：https://ogud.co.jp/

【 報道関係者お問い合わせ先 】

・株式会社Unito 広報担当：平岡

MAIL：pr@unito.me