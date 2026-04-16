日本初のラボグロウンダイヤモンドジュエリーブランド「SHINCA」 4月23日（木）より「Spring Bridal Fair 2026」開催　“お互いの心をつなぐ特別なアイテムに、きっと出会える”

株式会社 今与SHINCA「Spring Bridal Fair 2026」

株式会社 今与（本社：京都市中京区、代表取締役社長：今西信隆）が製造・販売する、ラボグロウンダイヤモンドジュエリーブランド「SHINCA（シンカ）」は、4月23日（木）から6月30日（火）まで、国内直営店（SHINCA 銀座、IMAYO 京都御池店）とIMAYO 公式オンラインショップ（IMAYO Boutique）にて「Spring Bridal Fair 2026」を開催いたします。期間中にエンゲージリング、マリッジリングなどのブライダルジュエリーをご購入またはご注文のお客様で、SHINCA Instagram公式アカウントをフォローいただいた方には、イーフローラ加盟店＆日比谷花壇グループでご利用いただける「全国共通フラワーギフトカード」をプレゼントいたします。

SHINCAは、日本の美と伝統が織りなすジュエリーメゾン「今与」が手掛ける日本初のラボグロウンダイヤモンドのジュエリーブランド。2018年10月1日の販売開始以来、国内のラボグロウンダイヤモンドジュエリー業界に先駆け、選りすぐりの素材と熟練のクラフトマンによって生み出されるその高い製品品質が支持を得てきました。大地を傷つけることなく生まれてきたラボグロウンダイヤモンドの未来につながるサスティナブルな輝きと、その抜群の美しさを引き出すため細部にまでこだわった繊細なつくりが生み出す華やかなブライダルジュエリーを、この機会にぜひご覧ください。

SHINCA Bridal Collection 概要

SHINCA Bridal Collection

engagement ring & marriage ring & more...

多様な価値観が浸透するなか、二人の想いを共有するジュエリーを、自由な視点でラインアップ。

付き合いはじめた記念に、家族になった記念に、お二人の節目の記念に。指輪だけでなく、ネックレスやピアス、ブレスレットを。

数あるデザインの中から、お互いの心をつなげる特別なアイテムにきっと出会えるはず。

これからの人生を共に歩む二人に、「未来につながる新しいダイヤモンド」を。

SHINCA Bridal Collection

ラボグロウンダイヤモンドの輝きを極限まで引き出したミニマルなデザインのSHINCAのエンゲージリングは、シンプルからモード、ユニーク、ラグジュアリーまで幅広く展開。

SHINCA Bridal Collection

それぞれの「好き」を大切にするSHINCAのマリッジコレクションは、薬指だけでなくお好きな指に。216のパターンからカスタマイズオーダーも。

'Cause I'm so into you, into you, into you

SHINCA Bridal Collectionはこちら

URL：https://imayo-boutique.jp/shop/pg/1shinca-the-vow/

SHINCA「Spring Bridal Fair 2026」概要

開催期間：2026年4月13日（木）～6月30日（火）

対象店舗：国内直営店（SHINCA 銀座、IMAYO 京都御池店）、IMAYO 公式オンラインショップ（IMAYO Boutique）

内 容：上記対象店舗にて、期間中にエンゲージリング、マリッジリングなどのブライダルジュエリーをご購入またはご注文いただいたお客様で、SHINCA Instagram公式アカウントをフォロー*いただいた方には、イーフローラ加盟店＆日比谷花壇グループでご利用いただける「全国共通フラワーギフトカード」（2,000円分）をプレゼント**いたします。

＊これまでにフォローいただいていた方もギフト対象となります。

＊＊このキャンペーンは数に限りがございますので、なくなり次第終了となります。

※ブライダルフェア期間中はお待ちいただくことがないよう、ご予約をお勧めしております。

※ご来店予約は国内直営店（SHINCA 銀座、IMAYO 京都御池店）のみで承っております。下記の特設サイトよりお問い合わせください。

SHINCA「Spring Bridal Fair 2026」特設サイト

URL：https://imayo-boutique.jp/shop/pg/1shinca-bridalfair-2026spr/

お好みのお花を、お好きな時に。ギフトカードで花贈り。

イーフローラ＆日比谷花壇グループ「全国共通フラワーギフトカード」について

イーフローラ＆日比谷花壇グループ「全国共通フラワーギフトカード」

イーフローラ＆日比谷花壇グループ「全国共通フラワーギフトカード」は、お好きなときに、お近くのお店で、お好きなお花をお選びいただける、便利なお花の商品券です。

URL：https://www.flowergiftcard.jp

イーフローラ

イーフローラ＆日比谷花壇グループ「全国共通フラワーギフトカード」は、店舗によってお取り扱い内容が異なります。ご利用にあたっては事前に店舗までご相談ください。

全国のイーフローラ加盟店

URL：https://www.eflora.co.jp/local/

全国の日比谷花壇店舗

URL：https://shop.hibiyakadan.com

日比谷花壇

SHINCA「Spring Bridal Fair 2026」対象 国内直営店舗・公式オンラインショップ 詳細

SHINCA 銀座

〒104-0061東京都中央区銀座2-8-19

東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」より徒歩1分

東京メトロ銀座線・日比谷線・丸ノ内線「銀座駅」より徒歩3分

定休日：水曜日 営業時間：11:00～19:00

電話：03-6263-2536

SHINCA 銀座

IMAYO 京都御池店

〒604-0954京都市中京区御池通柳馬場通入ル

京都御池創生館1F

京都市営地下鉄「烏丸御池駅」より徒歩5分

定休日：⽕・水曜日 営業時間：11:00～19:00

電話：075-741-7027

IMAYO 京都御池店

IMAYO 公式オンラインショップ「IMAYO Boutique」

URL：https://imayo-boutique.jp/shop/

Mail：info@imayo-boutique.jp

IMAYO 公式オンラインショップ「IMAYO Boutique」

日本初のラボグロウンダイヤモンドジュエリーブランド「SHINCA」「SHINCA（シンカ）」について

日本初ラボグロウンダイヤモンドのジュエリーブランド。「進化する、新しいかがやき。」をコンセプトに、地球を削らないエコロジーなダイヤモンドの輝きを生かした、日常に寄り添えるミニマルなデザインのコレクションを展開しています。

詳細を見る :https://imayo-boutique.jp/shop/pg/1shinca-about/

SHINCA Official Website

URL：https://imayo-boutique.jp/shop/c/cshinca

ラボグロウンダイヤモンドについて

ラボグロウンダイヤモンド（合成ダイヤモンド）は、その名の通り研究所（ラボ）で育てられたダイヤモンドです。天然ダイヤモンドとは生み出される環境が違うだけで、科学的に全く同じ成分・特徴を持っており、モアッサナイトやキュービックジルコニアなどの模造石・類似石と全く異なります。天然のダイヤモンドでは数パーセントしか採掘されない不純物をほとんど含まないクリアな輝きを持つその抜群の美しさと、地球を傷つけることなく生まれるエコロジーな精神に世界が注目しています。

詳細を見る :https://shinca-shop.jp/?mode=f2

株式会社 今与について

1861年（文久元年）京都の五条堺町にて、初代 今西與兵衛（よへい）が簪（かんざし）・櫛（くし）等を取り扱う小間物屋として創業。その後、6代・160年にわたり、本物の装飾品で心を豊かにしたいという想いを貫き通し、現在では、宝飾品の製販一貫企業として、「SHINCA」の他に、ハイエンドブランド「kagayoi」、アドバンスドブランド「Hyacca」、アニバーサリーブランド「ICHAROI」等を展開しています。

詳細を見る :https://imayo-boutique.jp/shop/pages/about.aspx

IMAYO Official Website

URL：https://imayo.co.jp/

IMAYO Official Online Shop「IMAYO Boutique」

URL：https://imayo-boutique.jp/shop/

IMAYO BRAND UNIVERSE

kagayoi Official Website

URL：https://imayo-boutique.jp/shop/c/ckagayoi

Hyacca Official Website

URL：https://imayo-boutique.jp/shop/c/chyacca/

ICHAROI Official Website

URL：https://imayo-boutique.jp/shop/c/cicharoi

SHINCA Official Website

URL：https://imayo-boutique.jp/shop/c/cshinca