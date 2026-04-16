「さわって！当てて！ぷにむすび」が「TOY-1グランプリ2026」ゲーム＆パズル部門で入賞

株式会社アイアップ

株式会社アイアップ（代表取締役社長：中田理生／所在地：東京都渋谷区）は、2026年4月15日に開催された「おもちゃビジネスフェア2026」内の「TOY-1グランプリ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000048181.html)」において、当社商品「さわって！当てて！ぷにむすび」がゲーム＆パズル部門で入賞いたしました。

「TOY-1グランプリ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000048181.html)」は、日本を代表する玩具メーカー53社が自薦の新製品や最重点商品など182点をエントリーし、「知育・教育部門」「キャラクター部門」「ドール・ままごと・アーツ＆クラフト部門」「のりもの・どうぶつ部門」「ゲーム＆パズル部門」「バラエティ部門」「キダルト部門」の7部門に分け、全国の玩具および関連商材を扱う小売業者の投票により、「最も売れると思うおもちゃ」を決定するアワードです。

■ さわって！当てて！ぷにむすび

さわった感覚だけで中身を当てる新感覚シリコントイ！「さわって！当てて！ぷにむすび」ぷにっとした触感が特徴のシリコントイ。うめやたらこなど、いろんな形のかわいい具材が全部で10種類！

商品名：さわって！当てて！ぷにむすび

サイズパッケージ：約 W285×D80×H200mm

材質：おむすび・TPR、具材パーツ・シリコーン

対象年齢：4才以上

発売元：株式会社アイアップ

原産国：中国

https://www.eyeup.co.jp/c/URL/4546598016161

会社概要

株式会社アイアップ

代表者：代表取締役社長 中田理生

設立年：2007年4月

所在住所：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-5-7

事業内容：玩具・雑貨・キャラクターグッズの企画・製造・販売

「遊ぶとくらしの間に心地よさをデザインした、オリジナル玩具や雑貨を市場に多く展開しています。今後も皆さんの日々が少しでも楽しくなるような商品を、たくさん送り届けていきます」

公式HP：https://www.eyeup.co.jp/

公式 X：https://x.com/eyeup_x

公式Instagram：https://www.instagram.com/eyeup.insta/

公式Facebook：https://www.facebook.com/eyeup.co.ltd/

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